भारत आकर उत्तर-पूर्व के जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने के आरोपी विदेशी नागरिकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
मिजोरम सीमा पर जातीय समूहों को ड्रोन ट्रेनिंग देने वाले 7 नागरिकों पर NIA का शिकंजा.
Published : September 8, 2026 at 9:06 PM IST
नई दिल्ली: नेशनल इंवेस्टिगेटिव एजेंसी (एनआईए) ने भारत आकर उत्तर-पूर्व के जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने के आरोपी विदेशी नागरिकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है. अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट चार्जशीट पर 1 अक्टूबर को सुनवाई करेगा.
राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरन वैन डाइक और 6 यूक्रेनी नागरिकों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया. यूक्रेनी नागरिकों में कामिंस्की विक्टर, हुर्बा पेट्रो, स्लिविएक तारास, इवान सुकमानोव्स्की, स्टेफानकिव मारियान और होंचारुक मैक्सिम शामिल हैं. सभी सातों को 13 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. चार्जशीट में आरोपियों के खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट की धारा 21 और 23 के तहत आरोप लगाया गया है.
एनआईए ने इस मामले में यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज किया था, लेकिन चार्जशीट में यूएपीए की धाराएं नहीं लगाई गई हैं. एनआईए के मुताबिक वो इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल करेगी. इसके पहले 31 अगस्त को हाईकोर्ट ने जांच की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया था.
इन विदेशी नागरिकों पर आरोप है कि वे म्यांमार में अवैध तरीके से घुसे और मिजोरम के संरक्षित इलाकों में प्रवेश कर जातीय समूहों से संपर्क कायम किया. आरोपियों पर अवैध हथियारों की आपूर्ति करने, जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने और उन्हें ड्रोन चलाने में सहयोग करने का आरोप है. इन सात विदेशियों में छह यूक्रेनी नागरिक और एक अमेरिकी नागरिक शामिल है.
एनआईए के मुताबिक, ये विदेशी वीजा पर भारत आए और फिर मिजोरम में प्रवेश किया, जो एक संरक्षित क्षेत्र है. इसके बाद, वे म्यांमार में दाखिल हुए और जातीय युद्ध समूहों से संपर्क साधा. एनआईए के मुताबिक इन विदेशी नागरिकों को म्यांमार में प्रशिक्षण दिया गया था जिसके बाद वे जातीय युद्ध समूहों को प्रशिक्षित कर रहे थे. ये समूह भारत में सक्रिय विद्रोही समूहों से जुड़े हुए हैं. यह आरोप भी लगाया गया है कि वे यूरोप से ड्रोन की एक बड़ी खेप लेकर आए थे.
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