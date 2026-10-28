आतंकी धमकी वाले पोस्टर सर्कुलेट करने वाले राकेश हांडू को पुलिस हिरासत में भेजा गया, साइबर आतंकवाद का आरोप
आतंकी धमकी भरे पोस्टर एक्स पर सर्कुलेट करने के आरोप में गिरफ्तार कश्मीरी पंडित राकेश हांडू पर साइबर आतंकवाद का आरोप लगाया गया है.
Published : October 28, 2026 at 1:58 PM IST
श्रीनगर: कश्मीरी पंडित राकेश हांडू को घाटी में अल्पसंख्यक कर्मचारियों और प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाकर धमकी भरे पोस्टर बांटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. उन्हें पांच दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है.
उनके वकील अजीम मुश्ताक पंडित ने बताया कि हांडू को मंगलवार को सोपोर की एक अदालत ने पुलिस हिरासत में भेज दिया.
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 17 अक्टूबर को हरियाणा के फरीदाबाद स्थित उनके घर से हांडू को बारामूला पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था. उन पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66F और 84C के तहत मामला दर्ज किया गया है.
यह केस तब दर्ज किया गया जब एक और कश्मीरी पंडित सदस्य रोहित रैना, जो प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के तहत वित्त विभाग में कार्यरत हैं, ने पुलिस में शिकायत की. अजीम ने बताया कि रैना ने आरोप लगाया है कि हांडू द्वारा धमकी भरे पोस्टरों के प्रसार से वह 'असुरक्षित' और 'खतरे में' आ गए हैं.
यह आरोप लगाया गया कि आरोपी ने 'X' पर 'सोल्जर ऑफ रेजिस्टेंस, यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल' से कथित रूप से उत्पन्न आतंक से जुड़ी इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों को बार-बार प्रसारित किया, और मूल सामग्री में फेरबदल करके शिकायतकर्ता को झूठे रूप से लक्षित निशाने के रूप में पेश किया.
वकील ने ईटीवी भारत को बताया, "पुलिस ने मेरे मुवक्किल पर साइबर आतंकवाद (cyberterrorism) के आरोप लगाए हैं. यह राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) अधिनियम के तहत एक अनुसूचित अपराध है. मामला अब नामित न्यायालय से संबंधित है और हम कल वहां जमानत के लिए आवेदन दायर करेंगे."
अजीम ने कहा कि उन्हें आईटी अधिनियम की धारा 66F के आरोपों के बारे में तब पता चला जब उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने जमानत याचिका दायर की.
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66F के तहत उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है जो साइबर आतंकवाद से संबंधित है.
वकील ने कहा, "यह मामला साइबर आतंकवाद की जरूरतों को पूरा नहीं करता है. यह मानहानि का मामला हो सकता है."
अगस्त में, कश्मीर में प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के तहत कार्यरत कश्मीरी पंडितों के खिलाफ सोशल मीडिया पर ULC के धमकी भरे पोस्टर प्रसारित हुए थे, जिससे डर का माहौल पैदा हो गया. धमकियों के मद्देनजर सरकार ने उन्हें छुट्टी पर भेज दिया था.
हांडू उन कार्यकर्ताओं में शामिल थे जिन्होंने जांच की मांग की थी. उन्होंने धमकी भरे पोस्टरों के पीछे छिपे लोगों की पहचान करने की भी मांग की थी.
59 वर्षीय हांडू ने 2008 में श्रीनगर के हजरतबल निर्वाचन क्षेत्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था.
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