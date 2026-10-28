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आतंकी धमकी वाले पोस्टर सर्कुलेट करने वाले राकेश हांडू को पुलिस हिरासत में भेजा गया, साइबर आतंकवाद का आरोप

आतंकी धमकी वाले पोस्टर सर्कुलेट करने वाले राकेश हांडू को पुलिस हिरासत में भेजा गया, साइबर आतंकवाद का आरोप ( ETV Bharat )

By Moazum Mohammad 3 Min Read

श्रीनगर: कश्मीरी पंडित राकेश हांडू को घाटी में अल्पसंख्यक कर्मचारियों और प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाकर धमकी भरे पोस्टर बांटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. उन्हें पांच दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है.

उनके वकील अजीम मुश्ताक पंडित ने बताया कि हांडू को मंगलवार को सोपोर की एक अदालत ने पुलिस हिरासत में भेज दिया.

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 17 अक्टूबर को हरियाणा के फरीदाबाद स्थित उनके घर से हांडू को बारामूला पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था. उन पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66F और 84C के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह केस तब दर्ज किया गया जब एक और कश्मीरी पंडित सदस्य रोहित रैना, जो प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के तहत वित्त विभाग में कार्यरत हैं, ने पुलिस में शिकायत की. अजीम ने बताया कि रैना ने आरोप लगाया है कि हांडू द्वारा धमकी भरे पोस्टरों के प्रसार से वह 'असुरक्षित' और 'खतरे में' आ गए हैं. यह आरोप लगाया गया कि आरोपी ने 'X' पर 'सोल्जर ऑफ रेजिस्टेंस, यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल' से कथित रूप से उत्पन्न आतंक से जुड़ी इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों को बार-बार प्रसारित किया, और मूल सामग्री में फेरबदल करके शिकायतकर्ता को झूठे रूप से लक्षित निशाने के रूप में पेश किया. वकील ने ईटीवी भारत को बताया, "पुलिस ने मेरे मुवक्किल पर साइबर आतंकवाद (cyberterrorism) के आरोप लगाए हैं. यह राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) अधिनियम के तहत एक अनुसूचित अपराध है. मामला अब नामित न्यायालय से संबंधित है और हम कल वहां जमानत के लिए आवेदन दायर करेंगे." अजीम ने कहा कि उन्हें आईटी अधिनियम की धारा 66F के आरोपों के बारे में तब पता चला जब उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने जमानत याचिका दायर की.