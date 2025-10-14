ETV Bharat / bharat

अंबिकापुर में गजराज का आतंक, 25 हाथियों के दल ने मचाई तबाही, सेल्फी ले रहे युवक को मार डाला

अंबिकापुर में मानव हाथी संघर्ष का नतीजा देखने को मिला है. हाथियों ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया है.

ELEPHANTS IN AMBIKAPUR
अंबिकापुर में हाथियों ने मचाई तबाही (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 14, 2025 at 10:56 PM IST

Updated : October 14, 2025 at 11:07 PM IST

देश दीपक गुप्ता की रिपोर्ट

सरगुजा: सोमवार की शाम को 25 हाथियों का दल अंबिकापुर के सरहदी इलाके में पहुंच गया. शहर से लगे गांव खैरबार में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हाथियों का ये दल लुचकी घाट में नेशनल हाइवे पार करके लालमाटी गांव में पहुंच गया. हाथियों ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया.

प्रशासन ने संभाला मोर्चा: हाथियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइस देने के साथ ही हाथियों को ट्रैक करने का काम शुरू किया. शहर के नजदीक हाथी होने के कारण पूरा प्रशासन भी वन विभाग के साथ मिलकर काम कर रहा है. पुलिस, सीएएफ के जवान, वन विभाग की टीम और प्रशासनिक अधिकारी हाथियों को यहां से जंगल की ओर खदेड़ने का प्लान बना रहे हैं.

अंबिकापुर में हाथियों का आतंक (ETV BHARAT)

मौके पर पहुंची ईटीवी भारत की टीम: मौके पर ईटीवी भारत की टीम ने पहुंचकर हालात का जायजा लिया. यहां हाथी को कंट्रोल करने में लगी टीम से बातचीत कर यह जानने का प्रयास किया कि कैसे लोगों की सुरक्षा की जा रही है. मौके पर वन विभाग की एसडीओ थीं, एसडीओ फारेस्ट जेनीबेस कुजूर ने बताया कि सूरजपुर वन मंडल से हाथियों का दल सरगुजा वन मंडल में प्रवेश कर गया है. आठ अक्टूबर को हाथियों का दल सरगुजा में प्रवेश किया था. सकालो के जंगल में ये हाथी थे, लेकिन कल रात हाथी खैरबार इलाके में आ गये और आज सुबह से लाल माटी क्षेत्र में बने हुए हैं. सुबह से ही वन विभाग, पुलिस और प्रशासन की मदद से स्थिति पर नियंत्रण रखे हुए हैं.

जैसे ही हाथियों के दल ने नेशनल हाईवे को पार किया. सडक को बंद कर दिया गया और हाथियों को निकलने का रास्ता दिया गया. लोग हाथी के करीब ना जाये इसलिए बल की जरूरत है, लगातार लोगों को समझाइश दे रहे हैं लेकिन फिर भी आज एक युवक हाथी के करीब वीडियो बनाने चला गया और हाथी ने युवक को मार दिया, ये युवक मध्यप्रदेश के भोपाल का रहने वाला है, मृतक का नाम राज कुमार नायक है जो यहाँ गैस कुकर बनाने का काम करता था- जेनीबेस कुजूर, एसडीओ फॉरेस्ट

अंबिकापुर में हाथी के हमले में मौत (ETV BHARAT)

सीएएफ जवान से ईटीवी भारत ने की बात: मौके पर तैनात सीएएफ जवान से ईटीवी भारत ने बात कर हालात का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि कुल चार युवक थे जो 20 से 22 साल के थे. वे सभी भोपाल से यहां कमाने खाने आए थे. उनको हमारे जैसे जवान निगरानी में लगे हुए थे. कई बार उनको समझाया और वापस भेजा लेकिन वह नहीं माने. वो कहने लगे की हम लोग हाथियों पर हाथ फेरते है और सेल्फी ले रहे थे. जवानों ने उनको काफी दूर तक वापस भेज दिया लेकिन एक घंटे के बाद वो नाले के पास से झाड़ियो में छिप कर वहां चले गये और वीडियो बनाने लगे.

हाथियों ने जब देखा तो एक हाथी इन लोगो को दौड़ाया और सभी भागने लगे लेकिन एक लड़का जो सफ़ेद शर्ट पहना था, वो गिर गया फिर हाथी इधर इधर देखा और युवक के पास आ गया और हाथी चिल्लाने लगा और युवक को सूंड से पकड़ा और पैर से दबा दिया और हाथी ने उसके कुचल दिया. हाथी युवक को वहीं छोड़कर चला गया. थोड़ी दूर पर जाने के बाद हाथी फिर आया और युवक को कुचलकर मार डाला- शिव सिंह राजपूत, प्रत्यक्षदर्शी सीएएफ जवान

इलाके में कितने हाथियों का दल मौजूद?: फिलहाल 25 हाथियों का दल लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है. हाथी जंगल से निकलकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे है. हाथियों की मौजूदगी से लोगों में दहशत का माहौल है. रविवार को हाथियों का दल करदोनी के जंगल में था लेकिन सोमवार की शाम अचानक ही हाथी करदोनो से रामनगर, मलगंवा होते हुए खैरबार पहुंच गए. हाथी पहले भी बांकी डैम के तरफ आते थे लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि हाथी बांकी डैम से नीचे बस्ती में पहुंचे हो. इसके बाद हाथी अपने पसंदीदा स्थान लालमाटी की और रवाना हुए और आज सुबह से ही हाथियों की मौजूदगी लालमाटी क्षेत्र में बनी हुई है.

नेशनल हाईवे पर बढ़ाई गई सुरक्षा: हाथी के शहर के नजदीक पहुंचने के बाद बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ हाथियों के दल को देखने के लिए उमड़ पड़ी. लोग नेशनल हाइवे पर रघुकुल पेट्रोल पम्प के पास जुटने लगे. उसके बाद जिला प्रशासन की टीम यहां पहुंची. वन विभाग की टीम भी लोगों को निर्देश दे रही है कि वे हाथियों के पास नहीं जाए. शिक्षा विभाग ने हालात को देखते हुए आस पास के स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया है.

