व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल: जम्मू-कश्मीर में शिकंजा, एक डॉक्टर के घर पर छापा, मोबाइल जब्त
व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल ने आतंकवाद के तौर-तरीकों को बदल कर रख दिया है. सुरक्षा, जांच एजेंसियों के लिए ये एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा.
Published : November 16, 2025 at 1:14 PM IST
श्रीनगर: व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है. जांच एजेंसी उन सभी सुरागों का पता लगाने में जुटी है जिसके तार पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों से जुड़े हैं. इसी सिलसिले में जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक डॉक्टर के घर पर छापेमारी की.इस दौरान बरामद मोबाइल को जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया.
व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पर शिकंजा कसता जा रहा है. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने रविवार को जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक डॉक्टर के आवास पर छापेमारी कर तलाशी ली. अधिकारियों ने एजेंसी को बताया कि सीआईके के अधिकारियों ने रात के समय अनंतनाग इलाके के मलकनाग में छापेमारी की.
उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान सीआईके कर्मियों को पता चला कि हरियाणा की रहने वाली एक महिला डॉक्टर उस घर में किरायेदार के तौर पर रह रही थी. अधिकारियों ने बताया कि सीआईके ने घर से एक मोबाइल फोन जब्त कर लिया और उसे फोरेंसिक जांच के लिए ले गया.
इस बीच अधिकारियों के अनुसार ड्राई फ्रूट विक्रेता बिलाल अहमद वानी ने काजीगुंड इलाके में खुद को आग लगाने की कोशिश की. उसे उसके बेटे जसीर बिलाल के साथ पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल मामले में पूछताछ के लिए पकड़ा था. इस हादसे के बाद बिलाल अहमद को इलाज के लिए अनंतनाग के जीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया. बताया जा रहा है कि उसकी हालत स्थिर है.
उन्होंने बताया कि उसका बेटा पूछताछ के लिए हिरासत में है. बिलाल अहमद, डॉ. मुजफ्फर राठेर का पड़ोसी है, जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल मामले में एक प्रमुख आरोपी के रूप में उभरा है. मुजफ्फर के फिलहाल अफगानिस्तान में होने की आशंका है, जबकि उसके छोटे भाई डॉ. अदील राठेर को 6 नवंबर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया था.