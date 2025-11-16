ETV Bharat / bharat

व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल: जम्मू-कश्मीर में शिकंजा, एक डॉक्टर के घर पर छापा, मोबाइल जब्त

प्रतीकात्मक फोटो ( ANI )