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टेरर फंडिंग मामला: सुनवाई के दौरान यासीन मलिक को पेश नहीं करने पर जेल प्रशासन से रिपोर्ट तलब

दिल्ली हाई कोर्ट ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में अलगाववादी नेता यासीन मलिक के जेल से पेश न होने पर जेल अधिकारियों से रिपोर्ट तलब किया है. जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि मलिक को कोर्ट के सामने वर्चुअली पेश किया जाना था. लेकिन ऐसा नहीं किया गया. ऐसे में इस मामले में संबंधित जेल सुपरिटेंडेंट से रिपोर्ट मांगी जाए.

गौरतलब है कि 22 अप्रैल को सुनवाई के दौरान एनआईए ने कहा था कि यासीन मलिक पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं के संपर्क में था, यहां तक कि वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के. एनआईए ने कहा था कि यासीन मलिक इन संपर्कों का इस्तेमाल जम्मू और कश्मीर में अलगाववाद फैलाने के लिए करता था. एनआईए की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अक्षय मलिक ने यासीन मलिक का ये कहना कि उसने कई भारतीय प्रधानमंत्रियों से बातचीत की थी, लेकिन इससे उसके अपराध कम नहीं हो जाएंगे. एनआईए की ओर से दाखिल जवाबी हलफनामा में कहा गया है कि यासीन मलिक के प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से नजदीकी संबंध थे और उसने हवाला जैसे गैरकानूनी तरीके से जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को हवा दी.