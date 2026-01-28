ETV Bharat / bharat

टेरर फंडिंग मामला: इंजीनियर रशीद के खिलाफ आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले के आरोपी सांसद इंजीनियर रशीद के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की ओर से आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया है. जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट की दूसरी बेंच ये कह चुकी है कि एनआईए के मामले में आरोप तय करने का आदेश अंतरिम आदेश होता है इसलिए उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है.

एनआईए की धारा 21 के तहत आरोप तय करने के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती है. बता दें कि 24 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने इंजीनियर रशीद को संसद के बजट सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी थी. एडिशनल सेशंस जज प्रशांत शर्मा ने इंजीनियर रशीद को हिरासत में संसद सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी. कोर्ट ने इंजीनियर रशीद को 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक संसद के पूरे सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी.

इसके पहले कोर्ट ने इंजीनियर रशीद को बीते साल सितंबर में हुए उप-राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने की अनुमति दी थी. कोर्ट ने रशीद को 24 जुलाई से 4 अगस्त तक संसद सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी. इंजीनियर रशीद ने लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करीब एक लाख मतों से हराकर जीत हासिल की थी. राशिद इंजीनियर को 2016 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था.

इन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश

पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 मार्च 2022 को इंजीनियर रशीद के अलावा हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन, यासिन मलिक, शब्बीर शाह और मसरत आलम, जहूर अहमद वताली, बिट्टा कराटे, आफताब अहमद शाह, अवतार अहम शाह, नईम खान, बशीर अहमद बट्ट ऊर्फ पीर सैफुल्ला समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था.