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टेरर फंडिंग मामला: ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सांसद इंजिनियर रशीद की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी

दिल्ली हाईकोर्ट ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने टेरर फंडिंग के मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने वाली सांसद और आरोपी इंजीनियर रशीद की याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है. जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने रशीद की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी.

यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान से हवाला के जरिए फंडिंग की गई थी. रशीद शेख, जिन्हें 'इंजीनियर रशीद' के नाम से भी जाना जाता है, ने 9 सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत ट्रायल कोर्ट ने इन लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था.