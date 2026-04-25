टेरर फंडिंग केस: इंजीनियर रशीद ने खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा, बीमार पिता से मिलने की मांगी इजाजत
पटियाला हाउस कोर्ट ने इंजीनियर रशीद की बीमार पिता को देखने के लिए अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका खारिज कर दिया था.
Published : April 25, 2026 at 7:32 PM IST
नई दिल्ली: टेरर फंडिंग मामले के आरोपी और बारामूला सांसद रशीद इंजीनियर ने बीमार पिता से मिलने के लिए अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. हाईकोर्ट इस याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई कर सकता है. इसके पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने 24 अप्रैल को इंजीनियर रशीद की याचिका खारिज कर दिया था. इंजीनियर रशीद ने याचिका दायर कर कहा है कि उनके पिता बीमार हैं और वो वेंटिलेटर पर हैं.
पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से पेश वकील ने कहा था कि उन्हें कस्टडी पेरोल पर रिहा किया जा सकता है. इससे पहले कोर्ट ने इंजीनियर रशीद को 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक संसद के पूरे सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी. नवंबर 2025 में भी कोर्ट ने रशीद को संसद सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी. इसके आलावा, रशीद को सितंबर 2025 में हुए उप-राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने की भी अनुमति दी थी.
इंजीनियर राशिद को NIA ने किया था गिरफ्तार
इंजीनियर रशीद ने लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करीब एक लाख मतों से हराकर जीत हासिल की थी. इंजीनियर राशिद को 2016 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था.
इन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश
पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 मार्च 2022 को इंजीनियर रशीद के अलावा हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन, यासिन मलिक, शब्बीर शाह और मसरत आलम, जहूर अहमद वताली, बिट्टा कराटे, आफताब अहमद शाह, अवतार अहम शाह, नईम खान, बशीर अहमद बट्ट ऊर्फ पीर सैफुल्ला समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था.
एनआईए के मुताबिक, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सहयोग से लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिद्दीन, जेकेएलएफ, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों ने जम्मू-कश्मीर में आम नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमले और हिंसा को अंजाम दिया. 1993 में अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ऑल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस की स्थापना की गई.
इंजीनियर रशीद पर टेरर फंडिंग का आरोप
एनआईए के मुताबिक, हाफिज सईद ने हुर्रियत कांफ्रेंस के नेताओं के साथ मिलकर हवाला और दूसरे चैनलों के जरिये आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन का लेन-देन किया था. इस धन का उपयोग वे घाटी में अशांति फैलाने, सुरक्षा बलों पर हमला करने, स्कूलों को जलाने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में किया था. इसकी सूचना गृह मंत्रालय को मिलने के बाद एनआईए ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 121, 121ए और यूएपीए की धारा 13, 16, 17, 18, 20, 38, 39 और 40 के तहत केस दर्ज किया था.
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