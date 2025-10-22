ETV Bharat / bharat

सुरक्षा बलों के साथ देसी नस्ल के दो श्वान, जिन्हें देख आतंकियों और नक्सलियों के उड़ जाते हैं होश

रामपुर हाउंड उत्तर प्रदेश के रामपुर रियासत से उत्पन्न रामपुर हाउंड को ऐतिहासिक रूप से नवाबों द्वारा सियारों और बड़े जानवरों के शिकार के लिए पाला जाता था. यह नस्ल अपनी गति, सहनशक्ति और निडरता के लिए जानी जाती है.

उन्होंने बताया कि, ये कुत्ते भारत के अलग-अलग भू-जलवायु परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हैं. उनकी प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता, कठोरता और कम रखरखाव की जरूरतें उन्हें कठिन क्षेत्रीय वातावरण में विशेष रूप से प्रभावी बनाती हैं.

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने इन दो भारतीय नस्लों को शामिल करके अग्रणी कदम उठाया है. अधिकारी ने बताया कि, भारतीय नश्ल के ये दो कुत्ते अपनी चपलता, सहनशक्ति, अनुकूलनशीलता और लचीलेपन के लिए जाने जाते हैं.

भारतीय नस्ल के इन दो कुत्तों ने अच्छे परिणाम दिए हैं. उन्होंने कहा कि, इन कुत्तों के सराहनीय प्रदर्शन ने भारतीय नस्लों को महत्वपूर्ण सुरक्षा और ऑपरेशनल भूमिकाओं में शामिल करने के फैसले को पुष्ट किया है.

एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने नई दिल्ली में ईटीवी भारत को बताया कि, 150 से ज्यादा भारतीय नस्ल के कुत्तों (रामपुर हाउंड और मुधोल हाउंड) को पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं सहित कई ऑपरेशनल थिएटरों और नक्सल विरोधी अभियानों में तैनात किया गया है.

नई दिल्ली: देश में आतंकवादियों और नक्सलियों के लिए भारतीय नस्ल के दो कुत्ते, रामपुर हाउंड और मुधोल हाउंड आतंक का कारण बन गए हैं. सरकारी अधिकारियों का कहना है कि, भारत की पारंपरिक श्वान नस्लें आतंकियों के खिलाफ अलग-अलग ऑपरेशन थिएटरों में सुरक्षा बलों की मदद कर रहे हैं.

मुधोल हाउंड

दक्कन पठार का मूल निवासी मुधोल हाउंड पारंपरिक रूप से पहरेदारी और शिकार से जुड़ा है. स्थानीय स्रोतों के मुताबिक, इसी तरह के हाउंड मराठा सेना से जुड़े हैं, जिन्हें उनकी सतर्कता और वफादारी के लिए महत्व दिया जाता था. बाद में मुधोल के राजा मालोजीराव घोरपड़े ने इस नस्ल के कुत्ते को तराशा. उसके बाद इसे अंग्रेजों के सामने 'कारवां हाउंड' के तौर पर पेश किया.

एनटीसीडी में ट्रेनिंग

बीएसएफ न केवल राष्ट्रीय कुत्ता प्रशिक्षण केंद्र (एनटीसीडी) टेकनपुर में इन देशी नस्लों को प्रशिक्षित कर रहा है, बल्कि एनटीसीडी और विभिन्न क्षेत्रीय संरचनाओं में प्रजनन और प्रसार में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है. इस पहल का विस्तार सहायक K9 प्रशिक्षण केंद्रों तक हो गया है, जिससे पूरे बल में भारतीय नस्ल के कुत्तों का बड़े पैमाने पर विकास और तैनाती सुनिश्चित हुई है.

राष्ट्रीय सुरक्षा बलों में भारतीय नस्ल के कुत्तों का उपयोग

जनवरी 2018 में एक नया अध्याय शुरू हुआ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेकनपुर स्थित सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के राष्ट्रीय कुत्ता प्रशिक्षण केंद्र (एनटीसीडी) का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान, मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा बलों में भारतीय नस्ल के कुत्तों को बढ़ावा देने और उनके उपयोग के महत्व पर जोर दिया और उनके दूरदर्शी मार्गदर्शन ने सैन्य भूमिकाओं में स्वदेशी नस्लों को मान्यता देने, विकसित करने और तैनात करने के एक नए मिशन को जन्म दिया.

अधिकारी ने आगे कहा कि, इस दृष्टिकोण को और मज़बूत करते हुए, 30 अगस्त, 2020 को अपने मन की बात संबोधन के दौरान, प्रधानमंत्री ने नागरिकों से आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल की भावना के अनुरूप भारतीय नस्लों को अपनाने और बढ़ावा देने का आग्रह किया. इस अपील ने गहराई से प्रतिध्वनित किया और आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय गौरव और भारत की स्वदेशी विरासत के पुनरुद्धार पर आधारित एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन को प्रेरित किया.

आगामी एकता दिवस परेड में भागीदारी

गुजरात के एकता नगर में आगामी एकता दिवस परेड के दौरान, बीएसएफ के विशेष रूप से भारतीय नस्ल के कुत्तों का एक मार्चिंग दस्ता भाग लेगा. इस कार्यक्रम में कुत्तों के प्रशिक्षण का प्रदर्शन भी होगा, जिसमें सामरिक कौशल और परिचालन उत्कृष्टता का प्रदर्शन होगा, जो भारत के आत्मनिर्भर और गौरवशाली K9 बल का जीवंत प्रतीक है.

दिलचस्प बात यह है कि 2024 में लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट के दौरान, बीएसएफ की मुधोल हाउंड 'रिया' ने 116 विदेशी नस्ल के प्रतियोगियों को पछाड़ते हुए, ट्रैकर ट्रेड में सर्वश्रेष्ठ और मीट के सर्वश्रेष्ठ डॉग का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय नस्ल की कुतिया बनकर इतिहास रच दिया. अधिकारी ने आगे कहा कि, इस असाधारण उपलब्धि ने आधुनिक कामकाजी कुत्तों के मानकों में भारतीय नस्लों की क्षमता, अनुशासन और उत्कृष्टता को उजागर किया है.

