टेरर फाइनेंसिंग केस: ED ने श्रीनगर में लश्कर से जुड़े 4 ठिकानों पर तलाशी ली
जांच इस आरोप पर केंद्रित है कि श्रीनगर का एक युवक प्रतिबंधित संगठन के लिए मददगार के तौर पर काम कर रहा था.
Published : November 3, 2026 at 2:35 PM IST
श्रीनगर: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने मंगलवार को प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से जुड़े कथित टेरर फाइनेंसिंग नेटवर्क की चल रही जांच के तहत श्रीनगर में चार जगहों पर तलाशी ली. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.
इन सर्च का मकसद संदिग्ध फाइनेंशियल नेटवर्क की पहचान करना, फंडिंग के सोर्स का पता लगाना और जांच के दायरे में आए लोगों और बॉर्डर पार से काम कर रहे हैंडलर्स के बीच संभावित लिंक की जांच करना है. अधिकारियों के अनुसार जांच इस आरोप पर केंद्रित है कि उमर आदिल डार प्रतिबंधित संगठन के लिए ओवर ग्राउंड वर्कर (OGW) के रूप में काम कर रहा था और संगठन से जुड़ी गतिविधियों में शामिल था.
Jammu & Kashmir | The Enforcement Directorate is conducting searches at four premises in Srinagar in terror funding case involving Umar Adil Dar and his associates. The investigation pertains to allegations that Umar Adil Dar was functioning as an Over Ground Worker (OGW) of the banned terrorist organisation Lashkar-e-Taiba (LeT) and was actively involved in activities linked to the organisation: Officials (Photo source: Enforcement Directorate)— ANI (@ANI) November 3, 2026
एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि डार और उसके कुछ साथियों को पहले भी गिरफ्तार किया गया था, जब उनके पास कथित तौर पर प्रतिबंधित संगठन से जुड़ा काफी कैश और लिटरेचर था. एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि डार और उसके कुछ साथियों को पहले भी गिरफ्तार किया गया था, जब उनके पास कथित तौर पर प्रतिबंधित संगठन से जुड़ा काफी कैश और लिटरेचर था.
अधिकारी ने बताया कि डार ने जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी और भारत विरोधी गतिविधियों में कथित रूप से शामिल होने के मामले में करीब चार साल जेल में भी बिताए थे. मंगलवार की तलाशी के दौरान ईडी के अधिकारी संदिग्ध फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और संभावित फंडिंग चैनलों की जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पैसे का इस्तेमाल संगठन से जुड़ी गतिविधियों को सपोर्ट करने के लिए किया जा रहा था. एजेंसी अपराध से कथित कमाई और सीमा पार मौजूद हैंडलर्स के साथ संभावित फाइनेंशियल कनेक्शन की भी जांच कर रही है.
ये तलाशी इलाके में कथित तौर पर आतंकी गतिविधियों को सपोर्ट करने वाले संदिग्ध फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की चल रही जांच का हिस्सा है. यह डेवलपमेंट श्रीनगर और आस-पास के जिलों में कड़ी सुरक्षा समीक्षा के बीच हुआ है, क्योंकि पुलिस विंटर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के तहत सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिशें तेज कर रही है.
सोमवार को कश्मीर जोन के पुलिस इंस्पेक्टर जनरल सुजीत कुमार ने श्रीनगर के कार्गो में श्रीनगर सिटी सिक्योरिटी ग्रिड पर एक रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की. मीटिंग में सेंट्रल कश्मीर रेंज और साउथ कश्मीर रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, श्रीनगर, बडगाम, गंदेरबल और पुलवामा के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसएसपी अवंतीपोरा, संबंधित जोनल एसपी और एसपी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप शामिल हुए.
मीटिंग में मौजूदा सिक्योरिटी सिचुएशन, श्रीनगर और आस-पास के जिलों से जुड़े खतरे के इनपुट और मौजूदा सिक्योरिटी ग्रिड को और मजबूत करने के उपायों का रिव्यू किया गया. झेलम कॉरिडोर, खासकर पुलवामा और अवंतीपोरा में सिक्योरिटी इंतजाम और चल रहे ऑपरेशनल उपायों पर भी चर्चा की गई.
आईजीपी ने जिलों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन और विंटर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को असरदार तरीके से लागू करने की जरूरत पर जोर दिया. ईडी सर्च की और जानकारी का इंतजार है. जब अधिकारियों ने जानकारी शेयर की, तब सर्च ऑपरेशन चल रहा था.