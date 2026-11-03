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टेरर फाइनेंसिंग केस: ED ने श्रीनगर में लश्कर से जुड़े 4 ठिकानों पर तलाशी ली

श्रीनगर में ईडी की छापेमारी के दौरान एक घर के बाहर खड़े सुरक्षाकर्मी ( ANI )

श्रीनगर: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने मंगलवार को प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से जुड़े कथित टेरर फाइनेंसिंग नेटवर्क की चल रही जांच के तहत श्रीनगर में चार जगहों पर तलाशी ली. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

इन सर्च का मकसद संदिग्ध फाइनेंशियल नेटवर्क की पहचान करना, फंडिंग के सोर्स का पता लगाना और जांच के दायरे में आए लोगों और बॉर्डर पार से काम कर रहे हैंडलर्स के बीच संभावित लिंक की जांच करना है. अधिकारियों के अनुसार जांच इस आरोप पर केंद्रित है कि उमर आदिल डार प्रतिबंधित संगठन के लिए ओवर ग्राउंड वर्कर (OGW) के रूप में काम कर रहा था और संगठन से जुड़ी गतिविधियों में शामिल था.

एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि डार और उसके कुछ साथियों को पहले भी गिरफ्तार किया गया था, जब उनके पास कथित तौर पर प्रतिबंधित संगठन से जुड़ा काफी कैश और लिटरेचर था. एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि डार और उसके कुछ साथियों को पहले भी गिरफ्तार किया गया था, जब उनके पास कथित तौर पर प्रतिबंधित संगठन से जुड़ा काफी कैश और लिटरेचर था. अधिकारी ने बताया कि डार ने जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी और भारत विरोधी गतिविधियों में कथित रूप से शामिल होने के मामले में करीब चार साल जेल में भी बिताए थे. मंगलवार की तलाशी के दौरान ईडी के अधिकारी संदिग्ध फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और संभावित फंडिंग चैनलों की जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पैसे का इस्तेमाल संगठन से जुड़ी गतिविधियों को सपोर्ट करने के लिए किया जा रहा था. एजेंसी अपराध से कथित कमाई और सीमा पार मौजूद हैंडलर्स के साथ संभावित फाइनेंशियल कनेक्शन की भी जांच कर रही है.