दहशत का दूसरा नाम था पतिराम उर्फ अनल, पारसनाथ से लेकर सारंडा तक चलता था राज

गिरिडीह: नक्सली संगठन भाकपा माओवादी का सेंट्रल कमेटी मेंबर पतिराम मांझी ऊर्फ अनल ऊर्फ गोपाल ऊर्फ रमेश दहशत का दूसरा पर्याय रहा है. जिले के पीरटांड प्रखंड अंतर्गत झरहा के निवासी इस एक करोड़ इनामी नक्सली की दहशत पारसनाथ से लेकर सारंडा तक रही थी. सारंडा में सुरक्षाबलों के द्वारा गुरुवार को पतिराम मांझी को मार गिराया गया. पिछले दो दशक के अंदर अनल संगठन की कई घटनाओं में शामिल रहा. गिरिडीह हो या झारखंड-बिहार का सीमावर्ती इलाका, झारखंड का उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हो या कोल्हान प्रमंडल, हर जगह घटनाओं को अंजाम देने में अनल ही शामिल रहा था.

2006 से लगातार रहा आक्रमक, संगठन को करता रहा मजबूत

पीरटांड जैसे क्षेत्र से आने वाले इस नक्सली को शुरुआत में गोपाल के नाम से ही जाना जाता था. जब तक अनल गिरिडीह में एरिया कमांडर रहा तब तक उसे लोग गोपाल के नाम ही जानते थे. धीरे-धीरे अनल का कद बढ़ता गया. क्षेत्र में संगठन विस्तार करना नए-नए युवकों, नाबालिगों को संगठन से जोड़ना. संगठन को धारदार बनाने का जिम्मा संगठन ने अनल को ही दे रखा था. कुछ वर्षों में अनल स्पेशल एरिया कमेटी (सैक) मेंबर बना.

जानकारी देते संवाददाता अमरनाथ सिन्हा (Etv Bharat)

यहां के बाद अनल और भी खूंखार हो चुका था. क्षेत्र में लेवी वसूलना हो या किसी बड़ी घटना को अंजाम देना, सबकी जिम्मेदारी अनल को मिलती थी. फिर अनल का कद और बढ़ गया और संगठन में उसे सेंट्रल कमेटी मेंबर बना दिया गया. इसके बाद जैसे झारखंड पुलिस के खिलाफ अनल ने मोर्चा ही खोल दिया. झारखंड पुलिस भी इस नक्सली से परेशान रहती थी, अंत में वक्त आ ही गया, जब अनल मारा गया.

भेलवाघाटी नरसंहार या गिरिडीह शहर पर हमला, चर्चा सिर्फ अनल की

वैसे तो पिछले तीन दशक से अनल नक्सली संगठन से जुड़ा रहा, लेकिन इसकी बड़ी चर्चा तब होने लगी जब सितंबर 2005 में बिहार से सटे भेलवाघाटी में हमला बोला गया था. यहां ग्रामीणों को मौत के घाट उतारा गया. 16 लोगों की हत्या एक साथ की गई थी. इस नरसंहार के बाद अनल की चर्चा होने लगी थी. 11 नवंबर 2005 को गिरिडीह होमगार्ड कैम्प पर हुए हमला के बाद भी अनल की चर्चा होती रही.

दरअसल, गिरिडीह होमगार्ड शस्त्रागार से राइफल लूट की योजना पारसनाथ में बनाई गई थी. इस बैठक में केन्द्रीय कमेटी के किशन दा, मिसिर बेसरा, मोतीलाल उर्फ आशुतोष, अनल, रामदयाल और नवीन मांझी शामिल थे.