दहशत का दूसरा नाम था पतिराम उर्फ अनल, पारसनाथ से लेकर सारंडा तक चलता था राज

झारखंड में पतिराम मांझी का नाम सुनते लोग ठिठक पड़ते थे. उसका अब अंत हो चुका है. पारसनाथ से लेकर सारंडा तक उसका दहशत था.

Maoist Patiram Manjhi
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 22, 2026 at 5:08 PM IST

4 Min Read
गिरिडीह: नक्सली संगठन भाकपा माओवादी का सेंट्रल कमेटी मेंबर पतिराम मांझी ऊर्फ अनल ऊर्फ गोपाल ऊर्फ रमेश दहशत का दूसरा पर्याय रहा है. जिले के पीरटांड प्रखंड अंतर्गत झरहा के निवासी इस एक करोड़ इनामी नक्सली की दहशत पारसनाथ से लेकर सारंडा तक रही थी. सारंडा में सुरक्षाबलों के द्वारा गुरुवार को पतिराम मांझी को मार गिराया गया. पिछले दो दशक के अंदर अनल संगठन की कई घटनाओं में शामिल रहा. गिरिडीह हो या झारखंड-बिहार का सीमावर्ती इलाका, झारखंड का उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हो या कोल्हान प्रमंडल, हर जगह घटनाओं को अंजाम देने में अनल ही शामिल रहा था.

2006 से लगातार रहा आक्रमक, संगठन को करता रहा मजबूत

पीरटांड जैसे क्षेत्र से आने वाले इस नक्सली को शुरुआत में गोपाल के नाम से ही जाना जाता था. जब तक अनल गिरिडीह में एरिया कमांडर रहा तब तक उसे लोग गोपाल के नाम ही जानते थे. धीरे-धीरे अनल का कद बढ़ता गया. क्षेत्र में संगठन विस्तार करना नए-नए युवकों, नाबालिगों को संगठन से जोड़ना. संगठन को धारदार बनाने का जिम्मा संगठन ने अनल को ही दे रखा था. कुछ वर्षों में अनल स्पेशल एरिया कमेटी (सैक) मेंबर बना.

जानकारी देते संवाददाता अमरनाथ सिन्हा (Etv Bharat)

यहां के बाद अनल और भी खूंखार हो चुका था. क्षेत्र में लेवी वसूलना हो या किसी बड़ी घटना को अंजाम देना, सबकी जिम्मेदारी अनल को मिलती थी. फिर अनल का कद और बढ़ गया और संगठन में उसे सेंट्रल कमेटी मेंबर बना दिया गया. इसके बाद जैसे झारखंड पुलिस के खिलाफ अनल ने मोर्चा ही खोल दिया. झारखंड पुलिस भी इस नक्सली से परेशान रहती थी, अंत में वक्त आ ही गया, जब अनल मारा गया.

भेलवाघाटी नरसंहार या गिरिडीह शहर पर हमला, चर्चा सिर्फ अनल की

वैसे तो पिछले तीन दशक से अनल नक्सली संगठन से जुड़ा रहा, लेकिन इसकी बड़ी चर्चा तब होने लगी जब सितंबर 2005 में बिहार से सटे भेलवाघाटी में हमला बोला गया था. यहां ग्रामीणों को मौत के घाट उतारा गया. 16 लोगों की हत्या एक साथ की गई थी. इस नरसंहार के बाद अनल की चर्चा होने लगी थी. 11 नवंबर 2005 को गिरिडीह होमगार्ड कैम्प पर हुए हमला के बाद भी अनल की चर्चा होती रही.

दरअसल, गिरिडीह होमगार्ड शस्त्रागार से राइफल लूट की योजना पारसनाथ में बनाई गई थी. इस बैठक में केन्द्रीय कमेटी के किशन दा, मिसिर बेसरा, मोतीलाल उर्फ आशुतोष, अनल, रामदयाल और नवीन मांझी शामिल थे.

सीआईएसएफ कैंप पर हमला

इसके अलावा 2006 में बोकारो के खासमहल मर सीआईएसएफ कैंप पर हुए हमले में भी अनल का नाम आया था. पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना में अनल के साथ पवित्र, आशुतोष, मिसिर बेसरा, बिरसाय, मुरारी महतो, रणविजय महतो, शिवचरण मांझी, गोलक राजवार, समेत कई शामिल थे. इसके अलावा कई मुठभेड़ में अनल शामिल रहा था.

लखीसराय से लेकर मधुबन तक दर्ज हैं कांड पर कांड

अनल की दहशत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने बिहार के लखीसराय में बड़े कांड को अंजाम दिया तो गिरिडीह के अलग-अलग थानों में भी कांड किया. ईटीवी भारत को मिले आंकड़े में उसके खिलाफ 55 प्राथमिकी का जिक्र है. इनमें गिरिडीह के पीरटांड, मधुबन, खुखरा, डुमरी, सरिया, बेंगाबाद, हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़, लातेहार का महुआडांड, कोल्हान प्रमंडल का गोईलकेरा, टेबो, बिहार के लखीसराय समेत अलग-अलग थाना में प्राथमिकी दर्ज है. अभी झारखंड पुलिस और भी आंकड़े खंगाल कर रही है.

