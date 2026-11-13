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असम में भीषण हादसा : ट्रैवलर और ट्रेलर की भिड़ंत, 10 लोगों की मौत, कई घायल

असम में भीषण हादसा ( सांकेतिक तस्वीर. (IANS) )

काजीरंगा (असम): असम के काजीरंगा के रंगाजन में शुक्रवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. मिली जानकारी के अनुसार, एक तेज रफ़्तार ट्रैवलर (मिनी बस) एक ट्रेलर से टकरा गई. इस हादसे में 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए.