असम में भीषण हादसा : ट्रैवलर और ट्रेलर की भिड़ंत, 10 लोगों की मौत, कई घायल
असम के काजीरंगा में हुए सड़क हादसे में कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं.
Published : November 13, 2026 at 4:08 PM IST
काजीरंगा (असम): असम के काजीरंगा के रंगाजन में शुक्रवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. मिली जानकारी के अनुसार, एक तेज रफ़्तार ट्रैवलर (मिनी बस) एक ट्रेलर से टकरा गई. इस हादसे में 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए.
बताया जाता है कि केए 01AT0977 नंबर प्लेट वाले ट्रेलर को एएस02AC6690 ट्रैवलर ने टक्कर मार दी, जिसमें 35 से ज़्यादा यात्री सवार थे. शुरुआती जानकारी के अनुसार, पता चला है कि कॉलेज के छात्र और दूसरे आम यात्री गाड़ी में थे.
हादसे के बाद, घायल यात्रियों को इलाज के लिए कोहोरा मॉडल हॉस्पिटल ले जाया गया. वहीं घटना की जानकारी मिलते ही आस-पास के स्थानीय लोग तुरंत घटनास्थल जगह पर पहुंच गए और बचाव का काम शुरू कर दिया. ट्रैवलर गाड़ी में सवार कई लोगों के अभी भी अंदर फंसे हुए हैं.
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