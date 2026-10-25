बंगाल: मेखलीगंज में भारत-बांग्लादेश सीमा पर तनाव, BSF जवानों पर पथराव के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई
सूत्रों के मुताबिक कई बांग्लादेशी नागरिक नदी से रेत और पत्थर निकालने के लिए तार की बाड़ पार करके भारतीय इलाके में आ गए थे.
Published : October 25, 2026 at 6:10 PM IST
कूचबिहार (पश्चिम बंगाल): भारत-बांग्लादेश सीमा पर रेत और पत्थरों के अवैध खनन को लेकर तनाव बढ़ गया है. बांग्लादेशी नागरिकों का एक ग्रुप कथित तौर पर कूचबिहार के मेखलीगंज में 'BS' बॉर्डर आउटपोस्ट के पास नदी से रेत और पत्थर निकालते हुए पाया गया. जब BSF के जवानों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो कथित तौर पर उन पर पत्थरों और डंडों से हमला किया गया. स्थिति को संभालने और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, BSF के जवानों ने ग्रेनेड का इस्तेमाल किया.
स्थानीय सूत्रों के अनुसार, धमाके की आवाज सुनकर लोग इलाके से भाग गए. शनिवार दोपहर को हुई इस घटना से बॉर्डर इलाके में काफी अशांति फैल गई है.
स्थानीय सूत्रों के मुताबिक कई बांग्लादेशी नागरिक सानियाजन नदी से रेत और पत्थर निकालने के लिए कांटेदार तार की बाड़ पार करके भारतीय इलाके में आ गए थे. BSF के जवानों ने उन्हें बार-बार जाने को कहा, लेकिन कहा जाता है कि उन लोगों ने इन आदेशों को नजरअंदाज किया, और बांग्लादेश की तरफ से और लोग मौके पर जमा हो गए. फिर उन्होंने BSF के जवानों पर हमला कर दिया, लाठी-डंडों से हमला किया और उन पर पत्थर फेंके. इस डर से कि हालात काबू से बाहर हो सकते हैं, BSF के जवानों ने खुद के बचाव में ग्रेनेड का इस्तेमाल किया. धमाकों की आवाज सुनकर बांग्लादेशी मौके से भाग गए.
स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, बॉर्डर पर नदियों से रेत और पत्थर निकालने को लेकर ऐसी ही दिक्कतें पहले भी कई बार हो चुकी हैं. इन खास बॉर्डर इलाकों में घुसपैठ और बिना इजाजत के प्राकृतिक चीजों को इकट्ठा करने के खतरे को देखते हुए, दोनों देशों की बॉर्डर-गार्डिंग फोर्स की चौकसी बहुत जरूरी है. कुछ दिन पहले, बांग्लादेशी नागरिकों के चंगराबांधा बॉर्डर के पास धारला नदी से रेत और पत्थर निकालने की खबरें आई थीं; उस मामले में भी, खबर है कि BSF के दखल के बाद वे पीछे हट गए थे.
कूचबिहार जिला पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अभी स्थिति नियंत्रण में है. जिन पर हमला करने का आरोप है, वे बांग्लादेश वापस भाग गए हैं. सीमा की स्थिति पर नजर रखी जा रही है.
भारत-बांग्लादेश सीमा, कूचबिहार जिले के तुफानगंज से हल्दीबाड़ी तक लगभग 400 किलोमीटर तक फैली हुई है. हालांकि इस सीमा का अधिकांश भाग कंटीले तारों की बाड़ से सुरक्षित है, लेकिन नदियों और जटिल भौगोलिक इलाके की उपस्थिति के कारण कुछ हिस्से बाड़ रहित हैं. मेखलीगंज में धरला और सानियाजन नदियों के पास के इलाकों में, बाड़ न होने के कारण बीएसएफ द्वारा निगरानी बढ़ानी पड़ती है. यह समझा जाता है कि इन क्षेत्रों में बाड़ लगाने की सुविधा के लिए भूमि अधिग्रहण और बुनियादी ढांचे के विकास की प्रक्रियाएं चल रही हैं.
बॉर्डर इलाके में नदियों से रेत और पत्थर निकाले जाने से एक बार फिर सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. शनिवार की झड़प में कोई घायल हुआ या नहीं, या ग्रेनेड के इस्तेमाल से कोई नुकसान हुआ या नहीं, इस बारे में अभी भी जानकारी साफ नहीं है. इस घटना के बाद, बॉर्डर पर निगरानी और बढ़ा दी गई है.
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