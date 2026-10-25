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बंगाल: मेखलीगंज में भारत-बांग्लादेश सीमा पर तनाव, BSF जवानों पर पथराव के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई

भारत-बांग्लादेश सीमा ( File/ ETV Bharat )

कूचबिहार (पश्चिम बंगाल): भारत-बांग्लादेश सीमा पर रेत और पत्थरों के अवैध खनन को लेकर तनाव बढ़ गया है. बांग्लादेशी नागरिकों का एक ग्रुप कथित तौर पर कूचबिहार के मेखलीगंज में 'BS' बॉर्डर आउटपोस्ट के पास नदी से रेत और पत्थर निकालते हुए पाया गया. जब BSF के जवानों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो कथित तौर पर उन पर पत्थरों और डंडों से हमला किया गया. स्थिति को संभालने और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, BSF के जवानों ने ग्रेनेड का इस्तेमाल किया.

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, धमाके की आवाज सुनकर लोग इलाके से भाग गए. शनिवार दोपहर को हुई इस घटना से बॉर्डर इलाके में काफी अशांति फैल गई है.

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक कई बांग्लादेशी नागरिक सानियाजन नदी से रेत और पत्थर निकालने के लिए कांटेदार तार की बाड़ पार करके भारतीय इलाके में आ गए थे. BSF के जवानों ने उन्हें बार-बार जाने को कहा, लेकिन कहा जाता है कि उन लोगों ने इन आदेशों को नजरअंदाज किया, और बांग्लादेश की तरफ से और लोग मौके पर जमा हो गए. फिर उन्होंने BSF के जवानों पर हमला कर दिया, लाठी-डंडों से हमला किया और उन पर पत्थर फेंके. इस डर से कि हालात काबू से बाहर हो सकते हैं, BSF के जवानों ने खुद के बचाव में ग्रेनेड का इस्तेमाल किया. धमाकों की आवाज सुनकर बांग्लादेशी मौके से भाग गए. स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, बॉर्डर पर नदियों से रेत और पत्थर निकालने को लेकर ऐसी ही दिक्कतें पहले भी कई बार हो चुकी हैं. इन खास बॉर्डर इलाकों में घुसपैठ और बिना इजाजत के प्राकृतिक चीजों को इकट्ठा करने के खतरे को देखते हुए, दोनों देशों की बॉर्डर-गार्डिंग फोर्स की चौकसी बहुत जरूरी है. कुछ दिन पहले, बांग्लादेशी नागरिकों के चंगराबांधा बॉर्डर के पास धारला नदी से रेत और पत्थर निकालने की खबरें आई थीं; उस मामले में भी, खबर है कि BSF के दखल के बाद वे पीछे हट गए थे.