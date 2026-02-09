ETV Bharat / bharat

मणिपुर : 20 घरों को जलाने के बाद उखरुल में तनाव, झड़प, निषेधाज्ञा लागू

इंफाल : मणिपुर के उखरुल जिले के अलग-अलग हिस्सों में सोमवार को भी तनाव बना रहा. अधिकारियों ने बताया कि बीच-बीच में हुई झड़पों और नगा और कुकी आदिवासी समुदायों के कम से कम 20 घरों को जला दिए जाने के बाद तनाव बना हुआ है.

इंफाल में एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि संदिग्ध हथियारबंद उग्रवादियों ने रविवार रात उखरुल जिले के लिटन सारेइखोंग गांव में कई घरों में आग लगा दी, जब तांगखुल नागा समुदाय के एक सदस्य पर लोगों के एक ग्रुप ने हमला किया.

नगा-कुकी आदिवासी समूहों ने की पत्थरबाजी

रविवार शाम और रात को, नगा और कुकी आदिवासी समूहों ने लिटन गांव में जमकर पत्थरबाजी की, जिसके बाद जिला प्रशासन ने रोक लगाने के आदेश दे दिए. तांगखुल मणिपुर की सबसे बड़ी नागा जनजाति है, जबकि लिटन सारेइखोंग में ज़्यादातर कुकी समुदाय के लोग रहते हैं.

भरोसे मंद सूत्रों के मुताबिक उखरुल के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आशीष दास ने रविवार रात को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के सेक्शन 163 के तहत रोक लगाते हुए कहा कि लिटान गांव में तंगखुल नागा और कुकी समुदाय के बीच शांति भंग होने की संभावना है. “…ऐसी गड़बड़ियों से शांति गंभीर रूप से भंग हो सकती है, पब्लिक शांति को खतरा हो सकता है, और जान-माल का खतरा हो सकता है.

आदेश में कहा गया, "मौजूदा हालात में तुरंत कार्रवाई की जरूरत है, जिससे नोटिस देना अव्यावहारिक है." डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लोगों के अपने घरों से बाहर आने-जाने पर रोक लगा दी है और अगले आदेश तक प्रभावित इलाकों में ऐसी किसी भी गतिविधि पर रोक लगा दी है जिससे मौजूदा कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती हो.

डिप्टी सीएम ने अशांत इलाके में डाला डेरा

मणिपुर के उप-मुख्यमंत्री लोसी डिखो, जो एक नगा नेता भी हैं, रविवार से ही अशांत इलाके में डेरा डाले हुए हैं और तनाव को कम करने में मदद के लिए स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं.