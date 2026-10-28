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पंजाब के मानसा में झोटा प्रदर्शन स्थल पर बॉडी ले जाने का प्रयास, पुलिस के कब्जे में लेने से तनाव

पंजाब के मानसा में पुलिस द्वारा बॉडी ले जाने के बाद रोष व्यक्त करते परिजन और स्थानीय लोग ( ETV Bharat )

मानसा: पंजाब के मानसा में उस वक्त तनाव बढ़ गया जब पुलिस ने एक शख्स की बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया. परिवार और दूसरे लोग उसे उस जगह ले जा रहे थे जहां एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की हत्या के विरोध में प्रोटेस्ट चल रहा था.

परिवार ने दावा किया कि भम्मे कलां गांव के रहने वाले दलजीत सिंह नाम के शख्स की मौत कथित तौर पर ड्रग्स ओवरडोज से हुई. पुलिस ने इसे 'गलत जानकारी' बताया और कहा कि मौत के कारण की जांच की जा रही है. यह सब तब शुरू हुआ जब दलजीत सिंह के परिवार और गांववालों ने सरसा-मानसा रोड पर जाम लगा दिया, यह आरोप लगाते हुए कि उसकी मौत ड्रग ओवरडोज से हुई और लोकल ड्रग्स तस्करों के खिलाफ एक्शन की मांग की.

एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर झोटे के इंसाफ के लिए चल रहा प्रोटेस्ट अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि मानसा में एक और हंगामा हो गया. दरअसल, मानसा जिले के गांव भम्मे कलां में मंगलवार को 35 साल के दलजीत सिंह की मौत हो गई. परिवार वालों ने कथित तौर पर ड्रग्स ओवरडोज से मौत का कारण बताया. मृतक के परिवार वालों ने सिरसा-मानसा रोड पर बॉडी रखकर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, लेकिन हंगामा तब शुरू हुआ जब पुलिस ने बॉडी को आगे की जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिया. इसके बाद सरकार पर लगातार निशाना साधा जा रहा है. मानसा के एसएसपी ने दावा किया कि परिवार की सहमति थी. वहीं, मृतक दलजीत सिंह की पत्नी परमजीत कौर, बहन अमरजीत कौर और मां शिंदर कौर ने पुलिस पर धमकाने का आरोप लगाया और कहा कि पुलिस प्रशासन जबरन पोस्टमॉर्टम करवाना चाहता है और इस मामले को हत्या का रूप देना चाहता है, जबकि उनके मुताबिक दलजीत सिंह की मौत ड्रग्स के कारण हुई.