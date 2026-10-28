पंजाब के मानसा में झोटा प्रदर्शन स्थल पर बॉडी ले जाने का प्रयास, पुलिस के कब्जे में लेने से तनाव
एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर झोटे के इंसाफ के लिए चल रहा प्रोटेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है.
Published : October 28, 2026 at 1:27 PM IST
मानसा: पंजाब के मानसा में उस वक्त तनाव बढ़ गया जब पुलिस ने एक शख्स की बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया. परिवार और दूसरे लोग उसे उस जगह ले जा रहे थे जहां एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की हत्या के विरोध में प्रोटेस्ट चल रहा था.
परिवार ने दावा किया कि भम्मे कलां गांव के रहने वाले दलजीत सिंह नाम के शख्स की मौत कथित तौर पर ड्रग्स ओवरडोज से हुई. पुलिस ने इसे 'गलत जानकारी' बताया और कहा कि मौत के कारण की जांच की जा रही है. यह सब तब शुरू हुआ जब दलजीत सिंह के परिवार और गांववालों ने सरसा-मानसा रोड पर जाम लगा दिया, यह आरोप लगाते हुए कि उसकी मौत ड्रग ओवरडोज से हुई और लोकल ड्रग्स तस्करों के खिलाफ एक्शन की मांग की.
एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर झोटे के इंसाफ के लिए चल रहा प्रोटेस्ट अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि मानसा में एक और हंगामा हो गया. दरअसल, मानसा जिले के गांव भम्मे कलां में मंगलवार को 35 साल के दलजीत सिंह की मौत हो गई. परिवार वालों ने कथित तौर पर ड्रग्स ओवरडोज से मौत का कारण बताया.
मृतक के परिवार वालों ने सिरसा-मानसा रोड पर बॉडी रखकर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, लेकिन हंगामा तब शुरू हुआ जब पुलिस ने बॉडी को आगे की जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिया. इसके बाद सरकार पर लगातार निशाना साधा जा रहा है.
मानसा के एसएसपी ने दावा किया कि परिवार की सहमति थी. वहीं, मृतक दलजीत सिंह की पत्नी परमजीत कौर, बहन अमरजीत कौर और मां शिंदर कौर ने पुलिस पर धमकाने का आरोप लगाया और कहा कि पुलिस प्रशासन जबरन पोस्टमॉर्टम करवाना चाहता है और इस मामले को हत्या का रूप देना चाहता है, जबकि उनके मुताबिक दलजीत सिंह की मौत ड्रग्स के कारण हुई.
भम्मे कलां के मृतक दलजीत सिंह की पत्नी परमजीत कौर, बहन अमरजीत कौर और मां शिंदर कौर, मानसा में परविंदर सिंह झोटा के इंसाफ के लिए चल रहे प्रोटेस्ट में मौजूद थी. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस कल उनके पति की बॉडी को जबरदस्ती ले गई थी और उन्हें अभी भी नहीं पता कि बॉडी कहां है.
उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस उनके पिता को भी जबरदस्ती ले गई और परिवार पर मृतक के अंतिम संस्कार के लिए साइन करने का दबाव बनाया. परिवार वालों ने कहा कि दलजीत सिंह की मौत ड्रग्स की वजह से हुई है, इसलिए ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि वे पुलिस के हत्या के दावे से सहमत नहीं हैं. उनका आरोप है कि दलजीत सिंह की मौत ड्रग्स तस्करों द्वारा ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से हुई. उन्होंने मानसा के एसएसपी के परिवार की सहमति के दावे को झूठा बताया और कहा कि पुलिस झूठ बोल रही है और परिवार पर साइन करने का दबाव बनाया जा रहा है. परिवार ने कहा कि वे सिर्फ न्याय की मांग कर रहे हैं और जब तक ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, वे अपनी मांग पर अड़े रहेंगे.
पंजाब कांग्रेस इंचार्ज सचिन पायलट ने कहा, 'दलजीत सिंह की मौत ड्रग ओवरडोज की वजह से होने का शक है.' उन्होंने कहा, 'यह एक और दुखद बात है कि कैसे यह मुसीबत पूरे पंजाब में परिवारों को बर्बाद कर रही है. जहां राज्य के युवा बढ़ते ड्रग्स संकट की भारी कीमत चुका रहे हैं, वहीं इस मुद्दे पर सरकार की चुप्पी बहुत चौंकाने वाली और चिंताजनक है.'
शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा, 'आज हम एक और दुखद घटना देख रहे हैं. मानसा जिले के भम्मे कलां गांव के एक नौजवान की ड्रग्स के ओवरडोज से मौत हो गई. उसने ड्रग्स ऐसे इलाके से ली थी जहां आज भी ड्रग्स खुलेआम बिकते हैं.'