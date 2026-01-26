ETV Bharat / bharat

कोलकाता: BJP की रैली में तोड़फोड़, आगजनी के बाद तनाव, शुभेंदु ने निकाला विरोध मार्च

बीजेपी का आरोप है कि उनके जाने के बाद, टीएमसी समर्थित बदमाशों ने जनसभा में हमला कर दिया. आरोप है कि कुर्सियों और दूसरे सामान में तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई. सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची.

रविवार शाम को बीजेपी की रैली के स्टेज पर आगजनी की घटना के बाद बेहाला के साखेर बाजार इलाके में जमकर हंगामा हुआ. डायमंड हार्बर रोड पर बरिशा क्लब (Barisha Club) में बैडमिंटन टूर्नामेंट का फाइनल मैच चल रहा था. इसी बीच, क्लब से थोड़ी ही दूर पर बीजेपी की 'परिवर्तन संकल्प यात्रा' के तहत एक जनसभा हो रही थी. बंगाल के लिए बीजेपी के पर्यवेक्षक बनाए गए बिप्लब कुमार देब सभा को संबोधित कर रहे थे.

इसके विरोध में, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने सोमवार को ठाकुरपुकुर पुलिस थाने (दक्षिण 24 परगना जिला) में एक ज्ञापन सौंपा. हालांकि, सत्ताधारी पार्टी टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता उनके क्लब में घुसे और तोड़फोड़ की.

कोलकाता: शहर के बेहाला में स्थित साखेर बाजार इलाके में सोमवार को भी तनाव बना हुआ है, यहां रविवार देर रात तृणमूल कांग्रेस (TMC) और BJP कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी. बीजेपी का आरोप है कि रविवार को पार्टी सांसद और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब के भाषण खत्म करने और वहां से जाने के बाद, टीएमसी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने मंच पर तोड़फोड़ की और उसे आग लगा दी.

घटना के बाद तृणमूल विधायक रत्ना चटर्जी मौके पर पहुंचीं. उन्होंने आरोप लगाया, "यह टूर्नामेंट लगभग 10 साल से चल रहा है. जब से मैं बेहाला पूर्व की विधायक बनी हूं, तब से यह खेल देख रही हूं. मैं आज फाइनल मैच देखने के लिए तैयार होकर आई थी. फिर मैंने सुना कि बीजेपी के कुछ समर्थकों ने बरिशा क्लब में तोड़फोड़ की है. यह टूर्नामेंट बेहाला पूर्व के लिए गर्व की बात है. मेरा मानना ​​है कि बैडमिंटन टूर्नामेंट को होने से रोकने के लिए जानबूझकर ऐसा किया गया. लेकिन BJP को नहीं पता कि बंगाल में हम तृणमूल हैं. वे जितना हमला करेंगे, हम उतने ही मजबूत होंगे."

इस बीच, बीजेपी ने भी इस घटना का विरोध किया. सोमवार को शाम 5 बजे, शुभेंदु अधिकारी और उनके समर्थकों ने दोषियों को सजा देने की मांग करते हुए साखेर बाजार पेट्रोल पंप से ठाकुरपुकुर पुलिस स्टेशन तक मार्च निकाला.

केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस घटना का एक वीडियो पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, "ममता बनर्जी के राज में, पश्चिम बंगाल लगभग अराजकता की खाई में गिर गया है, जिसके शर्मनाक नतीजे पूरे राज्य में हर दिन दिखाई दे रहे हैं. तृणमूल कांग्रेस, चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाने और उन पर हमला करने के लिए असामाजिक तत्वों का इस्तेमाल कर रही है. साथ ही, भाजपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को व्यवस्थित रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और उन पर हमला किया जा रहा है, यह सब पुलिस की खुली मौजूदगी में हो रहा है. आज पूरे पश्चिम बंगाल में खुलेआम 'महाजंगल राज' चल रहा है."

बेहाला की घटना का जवाब देने की चेतावनी देते हुए सुकांत ने आगे कहा, "इस बार तृणमूल कांग्रेस ने अत्याचार की सारी हदें पार कर दी हैं. दक्षिण कोलकाता के बेहाला इलाके में तृणमूल के गुंडों ने बंगाल भाजपा के चुनाव को-इंचार्ज और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब की मीटिंग पर हमला किया. मीटिंग की जगह और स्टेज पर तोड़फोड़ की गई. हालांकि इस घटना के दौरान कोलकाता पुलिस के अधिकारी डायमंड हार्बर रोड पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने तृणमूल के गुंडों को रोकने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की, जो एक साजिश का साफ सबूत है."

उन्होंने कहा कि इस घटना से साबित होता है कि नाकाम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस गहरे डर से जूझ रही हैं. लोकतांत्रिक तरीकों से लोगों के फैसले का सामना करने की क्षमता खो देने के बाद, उन्होंने आतंक और हिंसा को अपना एकमात्र हथियार बना लिया है.

यह भी पढ़ें- बंगाल में मतदाता सूची सुधार के दौरान हंगामाः चुनाव आयोग के माइक्रो-ऑब्जर्वर को BDO ऑफिस में जड़ा थप्पड़!