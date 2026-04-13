जम्मू-कश्मीर: एक शख्स के अचानक लापता होने से इलाके में तनाव, बदमाशों के डर से नदी में कूदने का आरोप
जम्मू-कश्मीर के रामबन इलाके में एक शख्स के अचानक लापता होने के बाद उसकी तलाश में राहत बचाव अभियान चलाया गया.
Published : April 13, 2026 at 12:46 PM IST
रामबन: जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में आज रहस्यमयी परिस्थितियों में एक शख्स लापता हो गया. इसके बाद इलाके में तनाव देखा गया. पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर उसकी तलाश शुरू कर दी है.
जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में एक व्यक्ति कथित तौर पर एक नदी में कूद गया जिसके बाद वह रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया. इससे रामसू इलाके में बड़े पैमाने पर गुस्सा और तनाव फैल गया. खबर है कि यह घटना एनएच-44 पर टनल नंबर 5 के पास मकरकूट के पास हुई, जहां पीड़ित की पहचान तनवीर अहमद चोपन के तौर पर हुई. वह अब्दुल सलाम चोपन का बेटा था और उखराल तहसील के मुंडखल पोगल का रहने वाला था. वह एक गाड़ी में एक दुधारू गाय और दो बछड़ों को लेकर जम्मू से अपने गांव जा रहा था.
लोकल रिपोर्ट के मुताबिक एनएच-44 पर डिगडूल के पास शक के घेरे में आए बदमाशों को ले जा रही दो गाड़ियों ने कथित तौर पर चोपन का पीछा किया. चश्मदीदों के मुताबिक बचने की कोशिश के दौरान वह या तो कूद गया या उसे पास के नाले बिशलारी में जबरदस्ती गिरा दिया गया. विधायक बनिहाल सज्जाद शाहीन, डिप्टी कमिश्नर रामबन मोहम्मद अलयास खान और एसएसपी रामबन अरुण गुप्ता समेत सीनियर अधिकारियों ने मौके का दौरा करके हालात का जायजा लिया. जिला प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन पर करीब से नजर रख रहा है.
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रामसू पुलिस ने हिमालयन क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) के वॉलंटियर्स के साथ मिलकर तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जब उन्हें जानकारी मिली कि आदमी को पानी में कूदने से पहले नदी की ओर जाते देखा गया था.
हालांकि, पीड़ित का अभी तक पता नहीं चला है. अधिकारियों ने बताया कि पुलिस स्टेशन रामसू में केस दर्ज किया जा रहा है, जबकि हाईवे से सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि सभी आरोपों की जांच की जा रही है और भरोसा दिलाया कि इस अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
जिला प्रशासन ने भी लोगों से सोशल मीडिया पर गलत जानकारी न फैलाने की अपील की है. इस घटना से मकरकूट और रामसू इलाके में लोगों में बहुत गुस्सा है. सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए और इंसाफ की मांग करते दिखे. राजनीतिक और सामाजिक नेताओं ने इस घटना की निंदा की है. इसे 'सरासर गुंडागर्दी' बताया है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
विधायक सज्जाद शाहीन ने मौके पर जमा लोगों को संबोधित करते हुए इस घटना को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि रामबन जिले में यह चौथा ऐसा मामला है. उन्होंने कहा कि पशुधन गांव की जिंदगी का अहम हिस्सा है. इस बात पर जोर दिया कि किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रशासन ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के जरिए पूरी जांच और दोषियों को सख्त सजा देने का भरोसा दिया है. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो वह विरोध प्रदर्शन करेंगे.