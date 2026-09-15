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अरुणाचल प्रदेश: सियांग डैम को लेकर तनाव बढ़ा, हालात तनावपूर्ण... प्रदर्शन के दौरान आंसू गैस का इस्तेमाल होने का आरोप

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया.

Etv Tension Escalates Over Siang Dam, Tear Gas Allegedly Used at Protest Site; Situation Remains Tense
अरुणाचल प्रदेश में सियांग डैम को लेकर तनाव बढ़ा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 15, 2026 at 10:06 PM IST

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तेजपुर/ईस्ट सियांग: अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले में प्रस्तावित सियांग हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट को लेकर एक बार फिर तनाव बढ़ गया है. सोमवार को स्थानीय लोगों ने इस मेगा डैम के जमीन, गांवों, खेती, रोजी-रोटी और पारंपरिक तरीकों पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता के बीच विरोध प्रदर्शन और तेज कर दिए.

प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए विरोध स्थल पर कथित तौर पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया. इस घटना से इलाके में तनाव और बढ़ गया है और हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं.

Tension Escalates Over Siang Dam, Tear Gas Allegedly Used at Protest Site; Situation Remains Tense
अरुणाचल प्रदेश में सियांग डैम को लेकर तनाव बढ़ा, प्रदर्शन के दौरान आंसू गैस का इस्तेमाल होने का आरोप (ETV Bharat)

कहा जा रहा है कि यह प्रस्तावित परियोजना सियांग नदी पर 11,000 मेगावाट का एक बड़ा डैम बनाने की योजना है. पिछले दो सालों से सियांग और आस-पास के जिलों में इसके विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं. स्थानीय प्रदर्शनकारी इस प्रस्तावित डैम को यारलुंग त्सांगपो नदी पर चीन के बड़े हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की योजनाओं के संदर्भ में देख रहे हैं.

सरकार के बड़े हाइड्रोपावर विकास प्लान के तहत, सियांग नदी पर प्रस्तावित प्रोजेक्ट का स्थानीय लोगों के कुछ हिस्सों से लगातार विरोध हो रहा है. लोगों को डर है कि एक बड़ा डैम बनने से नदी का प्राकृतिक बहाव काफी बदल सकता है, खेती की जमीन और बस्तियों पर असर पड़ सकता है, और आदि आदिवासी समुदाय के पारंपरिक जीवन जीने के तरीके को खतरा हो सकता है.

प्रदर्शन करने वालों के मुताबिक, प्रस्तावित प्रोजेक्ट से 27 से ज्यादा गांव और एक बड़ी आबादी पर असर पड़ सकता है. इनमें से ज्यादा गांवों में आदि समुदाय के लोग रहते हैं.

प्रदर्शनकारियों का दावा है कि करीब 1.5 लाख लोग प्रभावित हो सकते हैं
सियांग इंडिजिनस फार्मर फोरम के सदस्य और इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी, डिकांत लिबांग ने दावा किया कि बेगिंग, पारोंग, सितांग, रीगा, पोनाकांग, जोरकोंग, पोनाकांग कुमको, जेंगिंग, कारको, गोसांग, रामसिंग, मोयिंग, बोमड, जानबाओ, पुगिंग, लिकोर, गेटे, यिंगकिओंग, सिमोंग, हालेंग, कोमकर, गेको, गेकु कुमकु और चुम्सिंग जैसे इलाकों में रहने वाले लोग प्रस्तावित डैम से प्रभावित हो सकते हैं.

Tension Escalates Over Siang Dam, Tear Gas Allegedly Used at Protest Site; Situation Remains Tense
अरुणाचल प्रदेश में सियांग डैम को लेकर तनाव बढ़ा (ETV Bharat)

लिबांग ने दावा किया कि बड़े इलाके में करीब 1.5 लाख लोगों की रोजी-रोटी खतरे में पड़ सकती है. हालांकि, प्रभावित गांवों और आबादी की आखिरी संख्या आधिकारिक सर्वे और परियोजना दस्तावेजों से ही साफ होगी.

'यह सिर्फ मुआवजे की बात नहीं है'
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह आंदोलन सिर्फ मुआवजे की मांग तक सीमित नहीं है. उनका कहना है कि उनकी मुख्य आपत्ति यह है कि सिर्फ वित्तीय मुआवजे से जमीन, गांव और पारंपरिक रोजी-रोटी का हमेशा के लिए नुकसान नहीं हो सकता.

लिबांग ने कहा, "चाहे किसी को 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये या 2 लाख रुपये का ऑफर दिया जाए, हमारा मुख्य मुद्दा सिर्फ पैसा नहीं है. यह हमारी जमीन, हमारे गाँव और हमारे भविष्य के बारे में है."

उनके मुताबिक, सियांग नदी इस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए सिर्फ एक पानी का रास्ता नहीं है. खेती, मछली पकड़ना, जंगल के संसाधन, सामाजिक परंपराएं और आदिवासी संस्कृति नदी से गहराई से जुड़ी हुई हैं. इसलिए प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि मेगा हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के असर का अंदाज़ा सिर्फ़ ज़मीन और संपत्ति का मौद्रिक मूल्य की गणना तक सीमित नहीं किया जा सकता.

कहा जा रहा है कि प्रदर्शन वाली जगह पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया
सोमवार को प्रदर्शन वाली जगह पर हालात खास तौर पर तनावपूर्ण हो गए. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया. खबर है कि इस घटना के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने प्रोजेक्ट साइट की ओर जाने वाली सड़क को बड़े-बड़े पत्थर रखकर जाम कर दिया और सिक्योरिटी वालों को इलाके में घुसने और निर्माण स्थल तक पहुंचने से रोकने के लिए अस्थायी ढांचा बना दिए.

लिबांग ने कहा, "सोमवार को आंसू गैस इस्तेमाल होने के बाद लोग और ज़्यादा गुस्से में हैं. प्रोजेक्ट साइट की ओर जाने वाली सड़क अब ब्लॉक कर दी गई है. अगर जबरदस्ती काम आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, तो हालात और टेंशन वाले हो सकते हैं."प्रदर्शनकारियों ने सरकार से अपील की है कि वह जबरदस्ती निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करने के बजाय बातचीत से मसला सुलझाए.

बातचीत की मांग
प्रदर्शनकारियों का एक और बड़ा आरोप यह है कि परियोजना के बारे में सरकार और स्थानीय लोगों के बीच पूरी और साफ बातचीत नहीं हुई है. उन्होंने मांग की है कि परियोजना के असर, पुनर्वास, मुआवजे, पर्यावरण से जुड़े खतरों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों से जुड़ी सारी जानकारी सार्वजनिक की जाए.

प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, समय-समय पर कई समझौता ज्ञापन और दूसरे दस्तावेज बांटे गए हैं. लेकिन स्थानीय लोगों को उनकी पूरी जानकारी या प्रस्तावित प्रोजेक्ट के पूरे असर के बारे में ठीक से जानकारी नहीं दी गई है.

डैम की सुरक्षा को लेकर चिंता
स्थानीय लोगों ने प्रस्तावित मेगा डैम की सुरक्षा और भौगोलिक जगह को लेकर भी सवाल उठाए हैं. उनका तर्क है कि इतने बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने से पहले सियांग घाटी की टोपोग्राफी, नदी के बहाव और भूकंप के प्रति इलाके की कमज़ोरी जैसे फैक्टर्स की अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए.

प्रदर्शनकारियों ने चिंता जताई है कि डैम को कोई भी ढांचा नुकसान या अचानक बड़ी मात्रा में पानी छोड़ने की जरूरत से नीचे के इलाकों में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है. इस बीच, प्रदर्शन वाली जगह पर तनाव की स्थिति को देखते हुए इलाके में सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं. स्थानीय सूत्रों ने बताया कि प्रदर्शन करने वालों के मुताबिक, आईटीबीपी की एक टीम पहले ही इलाके में आ चुकी है.

"हम विकास चाहते हैं, लेकिन हमारे अधिकारों की सुरक्षा के साथ"
सियांग इंडिजिनस फार्मर फोरम के सदस्यों ने साफ कर दिया है कि वे विकास के खिलाफ नहीं हैं. हालांकि, उनका कहना है कि वे विकास के नाम पर अपनी जमीन, गांव, संस्कृति और रोजी-रोटी खोने को तैयार नहीं हैं.

उन्होंने मांग की है कि प्रोजेक्ट पर कोई भी फैसला लेने से पहले एक पारदर्शी और पूरी परामर्श प्रक्रिया, पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव का वैज्ञानिक आकलन, प्रभावित लोगों के अधिकारों की सुरक्षा और एक साफ पुनर्वास नीतियां पक्की की जाए.

अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों में आदि समुदाय की काफी आबादी है. प्रस्तावित डैम को लेकर चिंताएं सियांग वैली में खास तौर पर गहरी हैं क्योंकि इस समुदाय का नदी के साथ लंबे समय से सांस्कृतिक और पारंपरिक रिश्ता है. अरुणाचल प्रदेश के पांच जिलों में आदि समुदाय के करीब 76,000 लोग रहते हैं. सियांग वैली में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, इसलिए सरकार और प्रदर्शन करने वालों के बीच नए सिरे से बातचीत का माहौल बनाना, तनाव को और बढ़ने से रोकने के लिए सबसे जरूरी कदम माना जा रहा है.

अब मुख्य सवाल यह है कि क्या सरकार स्थानीय लोगों की चिंताओं को दूर कर सकती है और विकास और सियांग नदी के किनारे रहने वाले समुदायों के अधिकारों, आजीविका और सांस्कृतिक विरासत के बीच संतुलन बना सकती है.

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