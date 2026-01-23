ETV Bharat / bharat

उज्जैन में दो समुदायों में तनाव, घरों में घुसकर तोड़-फोड़, उपद्रवियों ने 2 बसें और 1 दुकान फूंकी

उज्जैन के तराना इलाके में स्थिति गंभीर, गुरवार रात को हुए विवाद को लेकर दो पक्ष हुए आमने-सामने. पुलिस ने मामले में 1 नाबालिग सहित 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार.

उज्जैन में दो समुदायों में तनाव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 3:50 PM IST

|

Updated : January 23, 2026 at 4:25 PM IST

3 Min Read
उज्जैन: उज्जैन के तराना इलाके में गुरुवार रात को हुआ विवाद शुक्रवार दोपहर आगजनी में तब्दील हो गया. मामले में अज्ञात लोगों ने 2 बसों में व 1 दुकान में आग लगा दी. उपद्रवियों ने कई घरों में घुस कर तोड़-फोड़ करने के साथ ही लोगों को भी पीटा. दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे पर पथराव करने से स्थिति और बिगड़ गई. पथराव में एक युवक घायल हुआ है. पुलिस ने मामले में 1 नाबालिग सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस-प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने में जुटा है.

1 नाबालिग सहित 6 आरोपी गिरफ्तार

बता दें, तराना में गुरुवार की रात एक युवक से मारपीट के बाद दो समुदाय आमने-सामने आ गए. इस दौरान 11 बसों में तोड़फोड़ की गई थी. एक पक्ष के लोगों ने शुक्रवार सुबह फिर से तराना थाने का घेराव किया. उन्होंने आरोपियों का जुलूस निकालकर उनके घर तोड़ने की मांग की.

विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर नारेबाजी शुरू कर दी. सुरक्षा के मद्देनजर शुक्रवार को बाजार बंद रखा गया है साथ ही वहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है. सुरक्षा के बीच जुमे की नमाज अदा की गई. पुलिस ने मामले में 1 नाबालिग सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस एवं प्रशासन-स्थिति को नियंत्रित करने में जुटा है.

जानें किस बात को लेकर भड़का था विवाद, गुरुवार रात 12 से अधिक बसों में हुई थी तोड़फोड़

जिले की तराना तहसील क्षेत्र में गुरुवार देर शाम दो समुदाय के बीच हिंसक झड़ंप हो गई. भीड़ ने उग्र रूप ले लिया और तराना नगर के बस स्टैंड पर खड़ी 12 से अधिक बसों पर पत्थरबाजी करते हुए कांच तोड़ने शुरू कर दिए. उपद्रवियों ने इसके बाद शुक्ला मोहल्ले व पास की दुकानों में जमकर तोड़ फोड़ मचाई. हालात बिगड़ने पर पुलिस ने धारा 144 लागू कर लोगों को बलपूर्वक खदेड़ा. तनाव पूर्ण स्थिति देख मौके पर एसपी प्रदीप शर्मा, कलेक्टर रोशन कुमार, एडिशनल एसपी गुरु प्रसाद, एडीएम अत्येंद्र सिंह गुर्जन के साथ भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा.

एएसपी गुरु प्रसाद पराशार के मुताबिक, ''उज्जैन जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर तराना थाना क्षेत्र मे गुरुवार शाम शुक्ला मोहल्ले में 22 वर्षीय सोहिल पिता सोनू ठाकुर(विश्व हिंदू परिषद नगर मंत्री) जो घर के बाहर मंदिर के यहां खड़े थे, उनपर एक पक्ष ने हमला किया है. तराना थाने में उन्होंने रिपोर्ट लिखवाते हुए बताया कि ईशान मिर्जा और उसके साथी सप्पान मिर्जा, शादाब उर्फ इडली, सलमान मिर्जा, रिजवान मिर्जा, नावेद निवासी मदारबड़ तराना अपने अन्य और भी साथियों के साथ आया और पीछे से सिर पर हमला कर दिया. इसके बाद भीड़ ने तोड़फोड़ मचा दी.''

Last Updated : January 23, 2026 at 4:25 PM IST

संपादक की पसंद

