ETV Bharat / bharat

उज्जैन में दो समुदायों में तनाव, घरों में घुसकर तोड़-फोड़, उपद्रवियों ने 2 बसें और 1 दुकान फूंकी

उज्जैन में दो समुदायों में तनाव ( ETV Bharat )

उज्जैन: उज्जैन के तराना इलाके में गुरुवार रात को हुआ विवाद शुक्रवार दोपहर आगजनी में तब्दील हो गया. मामले में अज्ञात लोगों ने 2 बसों में व 1 दुकान में आग लगा दी. उपद्रवियों ने कई घरों में घुस कर तोड़-फोड़ करने के साथ ही लोगों को भी पीटा. दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे पर पथराव करने से स्थिति और बिगड़ गई. पथराव में एक युवक घायल हुआ है. पुलिस ने मामले में 1 नाबालिग सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस-प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने में जुटा है. 1 नाबालिग सहित 6 आरोपी गिरफ्तार बता दें, तराना में गुरुवार की रात एक युवक से मारपीट के बाद दो समुदाय आमने-सामने आ गए. इस दौरान 11 बसों में तोड़फोड़ की गई थी. एक पक्ष के लोगों ने शुक्रवार सुबह फिर से तराना थाने का घेराव किया. उन्होंने आरोपियों का जुलूस निकालकर उनके घर तोड़ने की मांग की. विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर नारेबाजी शुरू कर दी. सुरक्षा के मद्देनजर शुक्रवार को बाजार बंद रखा गया है साथ ही वहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है. सुरक्षा के बीच जुमे की नमाज अदा की गई. पुलिस ने मामले में 1 नाबालिग सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस एवं प्रशासन-स्थिति को नियंत्रित करने में जुटा है.