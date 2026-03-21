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तमिलनाडु के तिरुप्परनकुंड्रम पहाड़ी पर तनाव का माहौल, पुलिस ने सिकंदर दरगाह में भीड़ को नियंत्रित किया

तमिलनाडु के तिरुप्परनकुंड्रम पहाड़ी पर तनाव का माहौल, ( ETV Bharat )

मदुरै: तमिलनाडु के तिरुप्पारनकुंड्रम पहाड़ी पर ईद के मौके पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई. खबर के मुताबिक, पुलिस सिकंदर बादुशा दरगाह में नमाज अदा करने जा रहे श्रद्धालुओं की आवाजाही को नियंत्रित किया और प्रवेश से पहले उनकी व्यक्तिगत जानकारी मांगी, जिसको लेकर तनाव की स्थिति हो गई. अधिकारियों के अनुसार, ईद की विशेष नमाज के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही पहाड़ी पर चढ़ने के लिए एकत्रित हुए थे. पहाड़ी की तलहटी में तैनात पुलिसकर्मियों ने सुरक्षा और प्रशासनिक प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए नाम और पते जैसी जानकारी दर्ज करने के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी. कुछ आम लोगों और इस्लामी संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि परंपरागत रूप से नमाज शांतिपूर्ण ढंग से अदा की जाती रही है और व्यक्तिगत सत्यापन के कारण होने वाली देरी से धार्मिक अवसर पर असुविधा हुई है. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यह प्रक्रिया मानक नियामक उपायों का हिस्सा है और उन्होंने व्यवस्था बनाए रखने और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहयोग का आग्रह किया. न्यायालय के निर्देश

ये घटनाक्रम स्थल से जुड़ी मौजूदा संवेदनशीलताओं के मद्देनजर सामने आए हैं. दरगाह पहाड़ी की चोटी पर स्थित मुरुगन मंदिर परिसर के पास है, एक ऐसा क्षेत्र जो हाल के वर्षों में कानूनी जांच और न्यायिक निर्देशों के दायरे में रहा है.