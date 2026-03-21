तमिलनाडु के तिरुप्परनकुंड्रम पहाड़ी पर तनाव का माहौल, पुलिस ने सिकंदर दरगाह में भीड़ को नियंत्रित किया
पुलिस द्वारा प्रवेश नियंत्रित किए जाने से तिरुप्पारनकुंड्रम पहाड़ी पर तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया.
Published : March 21, 2026 at 7:03 PM IST
मदुरै: तमिलनाडु के तिरुप्पारनकुंड्रम पहाड़ी पर ईद के मौके पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई. खबर के मुताबिक, पुलिस सिकंदर बादुशा दरगाह में नमाज अदा करने जा रहे श्रद्धालुओं की आवाजाही को नियंत्रित किया और प्रवेश से पहले उनकी व्यक्तिगत जानकारी मांगी, जिसको लेकर तनाव की स्थिति हो गई.
अधिकारियों के अनुसार, ईद की विशेष नमाज के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही पहाड़ी पर चढ़ने के लिए एकत्रित हुए थे. पहाड़ी की तलहटी में तैनात पुलिसकर्मियों ने सुरक्षा और प्रशासनिक प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए नाम और पते जैसी जानकारी दर्ज करने के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी.
कुछ आम लोगों और इस्लामी संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि परंपरागत रूप से नमाज शांतिपूर्ण ढंग से अदा की जाती रही है और व्यक्तिगत सत्यापन के कारण होने वाली देरी से धार्मिक अवसर पर असुविधा हुई है. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यह प्रक्रिया मानक नियामक उपायों का हिस्सा है और उन्होंने व्यवस्था बनाए रखने और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहयोग का आग्रह किया.
न्यायालय के निर्देश
ये घटनाक्रम स्थल से जुड़ी मौजूदा संवेदनशीलताओं के मद्देनजर सामने आए हैं. दरगाह पहाड़ी की चोटी पर स्थित मुरुगन मंदिर परिसर के पास है, एक ऐसा क्षेत्र जो हाल के वर्षों में कानूनी जांच और न्यायिक निर्देशों के दायरे में रहा है.
मद्रास हाई कोर्ट ने पहले पहाड़ी को संरक्षित स्मारक का दर्जा दिए जाने के मद्देनजर स्थल पर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए थे, जिनमें पशु बलि पर प्रतिबंध भी शामिल था. फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस आदेश को बरकरार रखा. इसके अलावा, न्यायिक निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि दरगाह में धार्मिक प्रार्थनाएं प्रतिदिन के बजाय रमजान और बकरीद जैसे विशिष्ट अवसरों पर ही की जा सकती हैं.
पुलिस तैनाती
विभिन्न धार्मिक हितों से जुड़े इस संवेदनशील स्थान को देखते हुए, एहतियात के तौर पर पहाड़ी की तलहटी में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. सहायक आयुक्त शशि प्रिया सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल पर मौजूद लोगों से बातचीत की. अधिकारियों ने दोहराया कि प्रवेश नियमन और सत्यापन सुरक्षा संबंधी विचारों और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप किए जा रहे हैं, न कि किसी नए प्रतिबंध के रूप में किए जा रहे हैं.
स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी, और अधिकारियों ने न्यायिक दिशा-निर्देशों और जनभावना का सम्मान करते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया.
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