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भारतीय किसान को बांग्लादेश में 'बंधक' बना गया, जलपाईगुड़ी में बॉर्डर पर तनाव

बंगाल के जलपाईगुड़ी में बॉर्डर पर अपने चाय बागान में काम रहे भारतीय किसान को बांग्लादेशी नागरिक उठा ले गए. अभिजीत बोस की रिपोर्ट.

Tension at Jalpaiguri border after Indian farmer detained by local residents in Bangladesh
बांग्लादेश में 'बंधक' बना गया भारतीय किसान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 9, 2026 at 5:24 PM IST

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जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल): जलपाईगुड़ी के राजगंज में एक भारतीय किसान का बांग्लादेशी नागरिकों ने अपहरण कर लिया और सीमा पार ले गए. बाद में उसे BGB (बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश) को सौंप दिया गया. तब से लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं, फिर भी राजगंज के चाय उगाने वाले दीपांकर गोप घर नहीं लौटे हैं. आरोप है कि दीपांकर को 'बंधक' बनाकर रखा गया है.

इस घटना से भारत-बांग्लादेश सीमा पर तनाव पैदा हो गया है.

परिवार वालों का कहना है कि दीपांकर अपने चाय बागान में कीटनाशक का छिड़काव करने गए थे. वह भारतीय इलाके में काम कर रहे थे. लेकिन, बांग्लादेशी नागरिकों के एक ग्रुप ने उन्हें किडनैप कर लिया और बॉर्डर पार ले गए.

स्थानीय सूत्रों का दावा है कि दीपांकर की वापसी को लेकर BSF और BGB के बीच फ्लैग मीटिंग हुई है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है. उनका परिवार बहुत परेशान है. साथ ही, एक बड़ा सवाल यह भी उठा है कि भारतीय जमीन पर अपने ही चाय के बागान में काम करने वाले एक किसान को सीमा पार कैसे ले जाया गया? BSF की निगरानी से बचते हुए ऐसी घटना कैसे हो गई?

बांग्लादेश में 'बंधक' बनाया गया भारतीय किसान
बांग्लादेश में 'बंधक' बनाया गया भारतीय किसान (ETV Bharat)

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, दीपांकर बालासन और चौलहटी बॉर्डर आउटपोस्ट (BOPs) के गेट नंबर 30 से बॉर्डर के पास अपने चाय के बागान में गया था. जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट स्मॉल टी ग्रोअर्स एसोसिएशन का कहना है कि बागान भारतीय इलाके में आता है. आरोप है कि जब वह फसलों पर स्प्रे कर रहा था, तो बांग्लादेशी नागरिकों ने उसे किडनैप कर लिया और बाद में BGB को सौंप दिया.

घटना के बाद से ही उसे वापस लाने की कोशिशें चल रही हैं. बांग्लादेशी मीडिया में वायरल हो रहे एक वीडियो ने भी इलाके में हलचल मचा दी है. इस वीडियो में दीपांकर यह कहते हुए सुनाई देते हैं कि उन्हें बांग्लादेश से तभी छोड़ा जाएगा, जब भारत में मौजूद एक बांग्लादेशी नागरिक को वापस भेजा जाएगा. हालांकि इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसे इन आरोपों को बल मिला है कि उन्हें 'बंधक' बनाकर रखा गया है.

राजगंज के विधायक दिनेश सरकार ने कहा कि BSF ने कुछ दिन पहले एक बांग्लादेशी नागरिक को हिरासत में लिया था. उन्होंने सुना है कि दीपांकर को उस घटना के 'बदले' में किडनैप किया गया होगा. हालांकि, विधायक ने कहा कि इस जानकारी की पुष्टि नहीं हुई है. उन्होंने आगे कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि भारतीय किसान को तभी लौटाया जाएगा जब बांग्लादेशी नागरिक को वापस भेज दिया जाएगा. उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने इस मामले पर BSF के इंस्पेक्टर जनरल (IG) से बात की है.

जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट स्मॉल टी ग्रोअर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बिजयगोपाल चक्रवर्ती ने इस घटना पर चिंता जताई है. उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर किसान बॉर्डर के पास भारतीय इलाके में अपनी जमीन पर सुरक्षित रूप से काम नहीं कर सकते, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है. उन्होंने प्रशासन से अधिक सतर्कता और सुरक्षा के उपाय करने की मांग की है.

परिवहन राज्य मंत्री आनंद बर्मन ने कहा कि राज्य सरकार दीपांकर को वापस लाने के लिए बातचीत कर रही है. उन्होंने बताया कि उन्होंने BSF अधिकारियों से बात की है और उम्मीद जताई है कि किसान जल्द ही वापस आ जाएगा.

हालांकि, BSF की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है. इसलिए, यह सवाल बना हुआ कि बॉर्डर पर बाड़ और निगरानी तंत्र होने के बावजूद एक भारतीय नागरिक को बांग्लादेश में कैसे ले जाया जा सकता है.

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