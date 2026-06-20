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मालदा: घुसपैठियों को वापस भेजने के दौरान सीमा पर जमा हुए हजारों बांग्लादेशी, BSF जवान तैनात

सूत्रों ने बताया कि कुछ बांग्लादेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेजने की कोशिश की जा रही थी. पार्थ दास की रिपोर्ट.

Tension At Indo-Bangla Border in Malda Over Obstruction Of Bangladeshi Infiltrators Pushback
मालदा: घुसपैठियों को वापस भेजने के दौरान सीमा पर जमा हुए हजारों बांग्लादेशी, BSF जवान तैनात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 20, 2026 at 9:59 PM IST

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मालदा (पश्चिम बंगाल): बांग्लादेश सीमा पर स्थित मालदा जिले के शुकदेवपुर गांव में शनिवार सुबह तनाव की स्थिति पैदा हो गई. यहां प्रशासन द्वारा पकड़े गए बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने में बाधा डाली गई.. यह गांव वैष्णव नगर थाना क्षेत्र में आता है.

रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार सुबह-सुबह हजारों बांग्लादेशी खुली सीमा पर जमा हो गए. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बांग्लादेशी नागरिकों ने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) की मदद से बाधा डाली. हालात को काबू में करने के लिए सीमा पर बड़ी संख्या में BSF के जवान तैनात किए गए हैं.

हालांकि इस घटना पर BSF या जिला प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन BJP सांसद खगेन मुर्मू ने बांग्लादेश को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए गए तरीके बांग्लादेश के खिलाफ भी इस्तेमाल किए जाएंगे. राज्य में सत्ता में आने पर, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया था कि हर बांग्लादेशी घुसपैठिए को पकड़कर उनके देश वापस भेज दिया जाएगा. जैसे ही यह प्रक्रिया शुरू हुई, बीएसएफ को अलग-अलग बॉर्डर पॉइंट्स पर बांग्लादेशियों के विरोध का सामना करना पड़ा; अब, BSF को शुकदेवपुर में भी ऐसी ही बाधा का सामना करना पड़ा है.

मालदा में भारत-बांग्लादेश सीमा पर BSF जवान तैनात
मालदा में भारत-बांग्लादेश सीमा पर BSF जवान तैनात (ETV Bharat)

प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि शनिवार सुबह कुछ बांग्लादेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेजने की कोशिश की जा रही थी. BGB ने उन्हें वापस भेजने में बाधा डाली, जिससे सीमा पर तैनात दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच तीखी बहस हुई. उस समय, बांग्लादेशी बड़ी संख्या में बॉर्डर की ओर बढ़ने लगे. आरोप है कि वे BSF जवानों पर भी गुस्सा हो गए.

बिना बाड़ के है 1,200 मीटर का हिस्सा
शुकदेवपुर इलाके में बॉर्डर के साथ लगभग 1,200 मीटर का हिस्सा पूरी तरह से बिना बाड़ के है. इसका फायदा उठाकर घुसपैठिए अक्सर इस इलाके से आते-जाते हैं. बांग्लादेशी सीमा के पास भारतीय किसानों के खेतों से फसल भी काटकर ले जाते हैं. इसे रोकने के लिए, BSF अधिकारियों ने 2025 में सीमा के इस हिस्से पर कांटेदार तार की बाड़ लगाने का प्लान बनाया था. लेकिन, BGB और बांग्लादेश के स्थानीय लोगों की रुकावट की वजह से बाड़ लगाने का काम नहीं हो सका. इससे पूरे देश में हंगामा मच गया, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय को सीधे दखल देना पड़ा. इसके बाद, राज्य में चुनाव प्रचार के दौरान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि सत्ता में आने पर बांग्लादेश सीमा को सुरक्षित करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी, और वादा किया कि पूरी सीमा को कांटेदार तार की बाड़ से घेर दिया जाएगा.

शुकदेवपुर के रहने वाले तिमिर मंडल ने कहा, "आज सुबह हमें अचानक खबर मिली कि बांग्लादेशी बॉर्डर पर जमा हो गए हैं. हम इससे काफी घबरा गए थे. बाद में हमें पता चला कि BSF बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बांग्लादेशियों ने विरोध किया. आज जिन्हें वापस भेजा जा रहा है, वे बांग्लादेशी नागरिक हैं; वे यहां पांच से 10 साल से गैर-कानूनी तरीके से रह रहे थे."

भारत-बांग्लादेश सीमा
भारत-बांग्लादेश सीमा (ETV Bharat)

उन्होंने आगे कहा, "राज्य में सरकार बदल गई है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिए को यहां रहने नहीं दिया जाएगा और सभी को वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा. घुसपैठियों को अलग-अलग बॉर्डर पॉइंट से वापस भेजा जा रहा है, फिर भी वे अब अपने ही नागरिकों को अपनाने को तैयार नहीं हैं. कई बांग्लादेशी इसी रास्ते से गैर-कानूनी तरीके से हमारे देश में घुसे थे. एक साल पहले यहां कांटेदार तार की बाड़ लगाने की पहल की गई थी, लेकिन उस समय उन्होंने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी. हमें बेबस होकर यह सब सहना पड़ा."

इस मामले पर टिप्पणी करते हुए, वैष्णवनगर के विधायक राजू करमाकर ने कहा, "बांग्लादेशी घुसपैठिए लंबे समय से भारत की जनसांख्यिकी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं. हमारा प्रशासन इन घुसपैठियों को उनके देश वापस भेज रहा था, जिससे आज यह परेशानी हुई. यह सच में हैरानी की बात है कि वे अपने ही नागरिकों और धर्म के लोगों को वापस लेने से मना कर रहे हैं. ये लोग देश के अलग-अलग हिस्सों में फैल गए हैं और कई दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं."

सरकार घुसपैठियों को वापस भेजने के लिए प्रतिबद्ध
उन्होंने आगे कहा, "हालांकि, हमारी सरकार इन घुसपैठियों को वापस भेजने के लिए प्रतिबद्ध है. आज, शुकदेवपुर सीमा के रास्ते कुछ घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेजने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने हंगामा किया. हम मुख्यमंत्री को स्थिति से अवगत करा रहे हैं. फिलहाल, स्थिति सामान्य है."

मालदा उत्तर सीट से बीजेपी विधायक खगेन मुर्मू ने भी इस मुद्दे पर आवाज उठाई है. उन्होंने कहा, "भारत-बांग्लादेश सीमा का 569 किलोमीटर का हिस्सा अभी भी बिना बाड़ के है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बार-बार अपील के बावजूद कि इस कमजोर सीमा पर कांटेदार तार की बाड़ लगाई जाए, उस समय की राज्य सरकार जरूरी जमीन ट्रांसफर करने में नाकाम रही. मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद, शुभेंदु अधिकारी ने तुरंत जरूरी जमीन BSF अधिकारियों को ट्रांसफर कर दी, और बाड़ लगाने का काम शुरू हो चुका है. पहले, बांग्लादेशियों ने शुकदेवपुर में कांटेदार तार की बाड़ लगाने पर एतराज जताया था; अब, वे एक बार फिर घुसपैठियों को 'वापस भेजने' पर एतराज कर रहे हैं."

उन्होंने आगे कहा, "वास्तव में, बांग्लादेशी जिहादी यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेशी, अफ़गान, पाकिस्तानी और रोहिंग्या आसानी से इस देश में घुस सकें, पश्चिम बंगाल में तबाही मचा सकें और आतंक फैला सकें. हम पूरी ताकत से इसका मुकाबला करेंगे. हम बांग्लादेशियों की इस साजिश को नाकाम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. जैसे पाकिस्तान को सबक सिखाया गया, वैसे ही जरूरत पड़ने पर बांग्लादेश को भी सबक सिखाया जाएगा. घुसपैठियों को वापस भेजने की प्रक्रिया जारी रहेगी."

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