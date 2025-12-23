ETV Bharat / bharat

असम में तनावपूर्ण स्थिति, कार्बी आंगलोंग के प्रदर्शनकारियों ने CEM का घर फूंका

असम के कार्बी आंगलोंग के प्रदर्शनकारियों ने चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर का घर फूंका ( ETV Bharat )

कार्बी आंगलोंग : असम के वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिले में तनाव बढ़ने पर पब्लिक ऑर्डर और शांति बनाए रखने के लिए भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लगा दी गई. कार्बी आंगलोंग के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निरोला फांगचोपी ने निषेधाज्ञा जारी की. इसमें 22 दिसंबर, 2025 से अगली सूचना तक BNSS की धारा 163 लगाई गई. ताकि असामाजिक तत्वों को जातीय या सांप्रदायिक गड़बड़ी करने से रोका जा सके और लोगों की जान और संपत्ति की रक्षा की जा सके. 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पूरी तरह से रोक है. शाम 5:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लोगों और प्राइवेट गाड़ियों के आने-जाने पर पूरी तरह से रोक है. आदेश में रैलियां, धरना, जुलूस या पब्लिक जगहों पर धरने पर भी रोक है. हथियार ले जाने या पटाखे जलाने की इजाजत नहीं है. कोई भड़काऊ या देश विरोधी भाषण, पोस्टर या दीवार पर लिखावट नहीं. बिना पहले से इजाजत के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. पुलिस, सेना और ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों को आने-जाने पर रोक से छूट है. मेडिकल इमरजेंसी वाले लोग आ-जा सकते हैं. स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी (एग्जाम के लिए), और सरकारी/प्राइवेट ऑफिस पहले की तरह काम करते रहेंगे. असम के मंत्री डॉ. रनोज पेगु और असम के DGP हरमीत सिंह भी हालात का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे. असम के कार्बी आंगलोंग के विरोध-प्रदर्शन करते प्रदर्शनकारी (ETV Bharat) यह मामला तब और बढ़ गया जब पहाड़ी जिले में विलेज ग्रेज़िंग रिजर्व (VGR) और प्रोफेशनल ग्रेज़िंग रिज़र्व (PGR) की जमीन से गैर-कानूनी कब्ज़ा करने वालों को हटाने की मांग को लेकर धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों ने कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल (KAAC) के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर (CEM) के घर में आग लगा दी. यह घटना वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिले में खेरोनी के पास डोंगकामुकम इलाके में हुई. प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प में तीन प्रदर्शनकारी और कुछ सुरक्षाकर्मी घायल हो गए. प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके और सिक्योरिटी वालों पर हमला किया. हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को हवा में फायरिंग करनी पड़ी. वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिले के एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि हालात को काबू में करने के लिए इलाके में और सिक्योरिटी वाले तैनात किए.