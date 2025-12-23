ETV Bharat / bharat

असम में तनावपूर्ण स्थिति, कार्बी आंगलोंग के प्रदर्शनकारियों ने CEM का घर फूंका

असम मुख्यमंत्री हिमंत सरमा के अनुसार कार्बी आंगलोंग के अस्थायी निवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करने की लंबे समय से मांग चल रही है.

Assam karbi Anglong violence
असम के कार्बी आंगलोंग के प्रदर्शनकारियों ने चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर का घर फूंका (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 23, 2025 at 10:11 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कार्बी आंगलोंग : असम के वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिले में तनाव बढ़ने पर पब्लिक ऑर्डर और शांति बनाए रखने के लिए भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लगा दी गई. कार्बी आंगलोंग के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निरोला फांगचोपी ने निषेधाज्ञा जारी की. इसमें 22 दिसंबर, 2025 से अगली सूचना तक BNSS की धारा 163 लगाई गई. ताकि असामाजिक तत्वों को जातीय या सांप्रदायिक गड़बड़ी करने से रोका जा सके और लोगों की जान और संपत्ति की रक्षा की जा सके.

5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पूरी तरह से रोक है. शाम 5:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लोगों और प्राइवेट गाड़ियों के आने-जाने पर पूरी तरह से रोक है. आदेश में रैलियां, धरना, जुलूस या पब्लिक जगहों पर धरने पर भी रोक है. हथियार ले जाने या पटाखे जलाने की इजाजत नहीं है. कोई भड़काऊ या देश विरोधी भाषण, पोस्टर या दीवार पर लिखावट नहीं. बिना पहले से इजाजत के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. पुलिस, सेना और ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों को आने-जाने पर रोक से छूट है. मेडिकल इमरजेंसी वाले लोग आ-जा सकते हैं. स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी (एग्जाम के लिए), और सरकारी/प्राइवेट ऑफिस पहले की तरह काम करते रहेंगे. असम के मंत्री डॉ. रनोज पेगु और असम के DGP हरमीत सिंह भी हालात का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे.

Assam karbi Anglong violence
असम के कार्बी आंगलोंग के विरोध-प्रदर्शन करते प्रदर्शनकारी (ETV Bharat)

यह मामला तब और बढ़ गया जब पहाड़ी जिले में विलेज ग्रेज़िंग रिजर्व (VGR) और प्रोफेशनल ग्रेज़िंग रिज़र्व (PGR) की जमीन से गैर-कानूनी कब्ज़ा करने वालों को हटाने की मांग को लेकर धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों ने कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल (KAAC) के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर (CEM) के घर में आग लगा दी.

यह घटना वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिले में खेरोनी के पास डोंगकामुकम इलाके में हुई. प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प में तीन प्रदर्शनकारी और कुछ सुरक्षाकर्मी घायल हो गए. प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके और सिक्योरिटी वालों पर हमला किया. हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को हवा में फायरिंग करनी पड़ी. वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिले के एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि हालात को काबू में करने के लिए इलाके में और सिक्योरिटी वाले तैनात किए.

अखिलेश कुमार सिंह, IGP (लॉ एंड ऑर्डर) के अनुसार हालात को सामान्य बनाने के लिए अतिरिक्त बल भेज रहे हैं. भीड़ ने कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल के सीईएम के घर में भी आग लगा दी. कुछ सिक्योरिटी वालों को मामूली चोटें आईं, और हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं.'

रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार सुबह पुलिस के कुछ प्रदर्शनकारियों को उठाने के बाद हालात हिंसक हो गए और बड़ी संख्या में लोकल लोगों ने पहले सड़कें ब्लॉक की और डोंगकामुकम की ओर मार्च किया और कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल (KAAC) के CEM तुलीराम रोंगहांग के पुश्तैनी घर में आग लगा दी.

दूसरी ओर भीड़ ने डोंगकामुकम के पास एक बस्ती इलाके के कई घरों, एक स्कूल बस और दूसरे स्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाया. इस बीच सीनियर पुलिस अधिकारी इलाके में पहुंच गए. यह विरोध पीजाआर और वीजीआर जमीन से बसे लोगों को निकालने की लंबे समय से चली आ रही मांग से उपजा है, जिसके लिए KAAC ने फरवरी 2024 में बेदखली के नोटिस जारी किए थे. हालांकि, गुवाहाटी हाई कोर्ट में एक याचिका ने कोर्ट की अवमानना ​​की चिंताओं का हवाला देते हुए इस प्रोसेस को रोक दिया.

इस घटना पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, 'कार्बी आंगलोंग में, जो लोग जिले के परमानेंट निवासी नहीं हैं, उन्हें उनकी जमीन से बेदखल करने की लंबे समय से मांग चल रही है. हाईकोर्ट ने एक अंतरिम ऑर्डर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि हम उन्हें इस समय बेदखल नहीं कर सकते. कोर्ट के ऑर्डर को न मानते हुए उन्हें बेदखल करना मुमकिन नहीं है.

कुछ लोग तुरंत बेदखली चाहते थे, और इसके बाद, वे भूख हड़ताल पर चले गए। खेरोनी में बेदखली की मांग को लेकर भूख हड़ताल के सिलसिले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है. जिन लोगों की तबीयत बिगड़ी, उन्हें इलाज के लिए गुवाहाटी लाया गया. उम्मीद है कि रात भर में हालात काबू में आ जाएंगे.'

ये भी पढ़ें- 'अलर्ट रहने की जरूरत', असम के CM ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चिंता जताई

TAGGED:

TENSE SITUATION IN ASSAM
FIRE CEM TULIRAM RONGHANG RESIDENCE
कार्बी आंगलोंग CEM घर फूंका
असम में तनावपूर्ण स्थिति
ASSAM KARBI ANGLONG VIOLENCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.