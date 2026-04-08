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तमिलनाडु: अवैध शराब मामले में झड़प के दौरान पुलिस ने संदिग्ध को गोली मारी

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 से पहले पुलिस अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में जुट गई है.

Tamil Nadu Clash Illegal Liquor
तमिलनाडु में अवैध शराब मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई करती हुई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 8, 2026 at 1:56 PM IST

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तेनकासी: तमिलनाडु में शासन व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस इन दिनों सख्त है. तेनकासी जिले में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई. वहां तब तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर ने एक आदमी पर गोली चला दी, जिस पर आरोप है कि वह गैर-कानूनी ताड़ी बेच रहा था. रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को अलंगुलम के पास मरुथमुथुर इलाके में ताड़ी बेचे जाने की खबर मिली थी.

इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए सब-इंस्पेक्टर इसाक्की राज की लीडरशिप में एक पुलिस टीम ने इलाके में अचानक जांच की. ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने मणिकंदन नाम के एक आदमी की पहचान की जो कथित तौर पर गैर-कानूनी ताड़ी बेचने में शामिल था.

जब अधिकारियों ने उससे पूछताछ करने की कोशिश की, तो कथित तौर पर मणिकंदन और सब-इंस्पेक्टर इसाक्की राज के बीच बहस हो गई. कहासुनी हाथापाई में बदल गई और दोनों लोगों के बीच कथित तौर पर हाथापाई हुई. यह भी आरोप है कि मणिकंदन ने झगड़े के दौरान अधिकारी पर लकड़ी के लाठी से हमला किया.

जवाब में और कहा जाता है कि सेल्फ-डिफेंस में सब-इंस्पेक्टर इसाकी राज ने अपनी सर्विस बंदूक से मणिकंदन के दोनों पैरों में गोली मार दी. घायल संदिग्ध और पुलिस ऑफिसर दोनों को मौके पर मौजूद दूसरे लोगों ने तुरंत बचाया और इलाज के लिए तेनकासी गवर्नमेंट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल ले गए. अभी उनका मेडिकल इलाज चल रहा है.

घटना के बाद सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस मायिलवाहनन हॉस्पिटल गए और झड़प के हालात की जांच शुरू की. हॉस्पिटल कैंपस में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया है. अधिकारियों ने देखा है कि हाल के दिनों में तमिलनाडु के कई हिस्सों में गैर-कानूनी शराब और नशीली दवाओं की बिक्री के आरोप सामने आए हैं. इस मामले में तेनकासी में हुई गोलीबारी की घटना ने काफी ध्यान खींचा.

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