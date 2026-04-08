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तमिलनाडु: अवैध शराब मामले में झड़प के दौरान पुलिस ने संदिग्ध को गोली मारी

तमिलनाडु में अवैध शराब मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई करती हुई ( ETV Bharat )