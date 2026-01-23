ETV Bharat / bharat

जस्टिस के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- डोंट क्रॉस द लिमिट, CJI बोले- आंख दिखाओगे तो...

दवे ने कहा कि लाइव-स्ट्रीम की गई कार्रवाई के जमाने ने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं. उन्होंने कहा कि कोर्ट की सुनवाई का ये वीडियो कार्रवाई एक खतरा बन गया है और वकील के लिए एक नोटिस ही उसका करियर बर्बाद करने के लिए काफी है.

जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कोर्टरूम डेकोरम के गिरते शिष्टाचार का भी ज़िक्र किया. उन्होंने कहा, “ज्यूडिशियरी के हर स्तर पर... ऐसे मुद्दे हैं कि टकराव पैदा करना पेशेवर गौरव की बात बन जाती है.”

सीजेआई ने वकील के साफ तौर पर विरोध करने पर कहा, "वह जजों के सामने यह बात क्यों नहीं समझा सकता? यह उसका अड़ियल स्वभाव है. उसे उनका सामना करने दो... उसे अपनी बात समझाने दो. अगर वह वहां आंखें दिखाना चाहता है... तो उसे दिखाने दो और फिर हम देखेंगे. हम जानते हैं कि इससे कैसे निपटना है."

यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने आया. सुनवाई के दौरान, वकील की तरफ से सीनियर वकील सिद्धार्थ दवे ने बेंच के सामने कहा कि उनके क्लाइंट को "बहुत पछतावा है" और वह बिना शर्त माफी मांगने को तैयार हैं. हालांकि, बेंच ने वकील के बर्ताव की बुराई की."

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोर्टरूम की गिरते स्टैंडर्ड पर अपनी नाराजगी जाहिर की, और झारखंड के एक वकील को हाई कोर्ट में खुद से शुरू की गई अवमानना ​​कार्यवाही में बिना शर्त माफ़ी मांगने को कहा. अवमानना ​​की कार्यवाही एक कोर्ट रूम से शुरू हुई जहां उन्होंने वकील ने कथित तौर पर एक जज से कहा, 'डोंट क्रॉस द लिमिट!'

दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने याचिका का निपटारा कर दिया और महेश तिवारी को पांच जजों की हाई कोर्ट बेंच के सामने बिना शर्त माफी मांगने की आज़ादी दे दी, जिसने पिछले साल अक्टूबर में उनके खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया था.

शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय से माफी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया. बेंच ने कहा, "आपराधिक अवमानना नोटिस से दुखी होकर याचिकाकर्ता हमारे सामने है... साथ ही, उन्होंने विस्तार से बताया कि याचिकाकर्ता का इरादा जज का अपमान करना या न्यायिक कार्यवाही में रुकावट डालना नहीं था....सीनियर वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता को बहुत पछतावा है और वह बिना शर्त माफी मांगने को तैयार है."

बेंच ने आदेश दिया, "ऊपर बताए गए स्टैंड को देखते हुए, हम याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट के सामने बिना शर्त माफी का हलफनामा जमा करने की छूट देते हैं. हम हाई कोर्ट से अनुरोध करते हैं कि वह माफी पर हमदर्दी से विचार करे."

यह घटना पिछले साल 16 अक्टूबर को झारखंड हाई कोर्ट में जस्टिस राजेश कुमार के सामने सुनवाई के दौरान हुई थी. एक क्लाइंट के वकील ने बिजली कनेक्शन ठीक करने की मांग की और 25,000 रुपये जमा करने की पेशकश की. लेकिन, कोर्ट ने ऐसे उदाहरण दिए जिनमें कुल बकाया का 50 परसेंट देना जरूरी था. हालांकि मामला आखिरकार 50,000 रुपये जमा करके सुलझा लिया गया, लेकिन केस खत्म होने के बाद मामला और बिगड़ गया.

खबर है कि जस्टिस कुमार ने वकील के बहस करने के तरीके पर टिप्पणी की और झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन से उनके व्यवहार पर संज्ञान लेने को कहा. वकील, जो कोर्ट रूम में मौजूद था, बेंच के पास आया और कहा कि वह "अपने तरीके से बहस करेगा," और जज से कहा, "लिमिट क्रॉस मत करो."

इस पर हाई कोर्ट की पांच जजों की बेंच, जिसमें उस समय के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद, रोंगोन मुखोपाध्याय, आनंद सेन और राजेश शंकर शामिल थे, ने मामले का खुद संज्ञान लिया और वकील को नोटिस जारी किया.

