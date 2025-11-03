ETV Bharat / bharat

मणिपुर में KCP, UNLF संगठनों के 10 उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार और गोला-बारूद बरामद

इंफाल: मणिपुर के तीन जिलों में सुरक्षा बलों ने दो अलग-अलग प्रतिबंधित संगठनों के दस उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है. इस दौरान उनके पास से कुछ हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किए गए. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि, पिछले 24 घंटों के दौरान ये कार्रवाई हुई. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए उग्रवादी अलग-अलग उग्रवादी समूहों, कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) और यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) से जुड़े हैं. इन्हें काकचिंग, थौबल और इंफाल पश्चिम जिले से गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है. 10 उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार और गोल-बारूद बरामद, अवैध अफीम की खेती नष्ट

कब्जे में लिए गए हथियारों में एक पॉइंट 303 राइफल और एक मैगजीन, तीन सिंगल बैरल बोर राइफलें, तीन शॉटगन, दो 9 एमएम पिस्तौल और गोला-बारूद में तीन शक्तिशाली ग्रेनेड और पांच डेटोनेटर शामिल हैं. साथ ही गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए. सुरक्षा बलों ने कांगपोकपी जिले के कांगचुप इलाके में कुल 30 एकड़ में उगाई गई अवैध अफीम की खेती को भी नष्ट कर दिया. फर्टिलाइजर के तीन बैग और नमक की दो बोरियों नष्ट

घटनास्थल पर मिली तीन झोपड़ियों,फर्टिलाइजर के तीन बैग और नमक की दो बोरियों को नष्ट कर दिया गया. कार्रवाई के दौरान घटनास्थल पर दो जली हुई जिप्सी गाड़ियां भी मिलीं. दस उग्रवादियों की ताजा गिरफ्तारी के साथ, सुरक्षा बलों ने पिछले 48 घंटों के दौरान मणिपुर में विभिन्न प्रतिबंधित संगठनों के 18 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है. जबरन चंदा वसूली