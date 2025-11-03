ETV Bharat / bharat

मणिपुर में KCP, UNLF संगठनों के 10 उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार और गोला-बारूद बरामद

सुरक्षा बलों ने पिछले 48 घंटों के दौरान मणिपुर में प्रतिबंधित संगठनों के 18 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है.

Ten militants of different outfits arrested in Manipur, arms recovered
मणिपुर में KCP, UNLF संगठनों के 10 उग्रवादी गिरफ्ता (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 3, 2025 at 1:17 PM IST

3 Min Read
इंफाल: मणिपुर के तीन जिलों में सुरक्षा बलों ने दो अलग-अलग प्रतिबंधित संगठनों के दस उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है. इस दौरान उनके पास से कुछ हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किए गए. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि, पिछले 24 घंटों के दौरान ये कार्रवाई हुई.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए उग्रवादी अलग-अलग उग्रवादी समूहों, कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) और यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) से जुड़े हैं. इन्हें काकचिंग, थौबल और इंफाल पश्चिम जिले से गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है.

10 उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार और गोल-बारूद बरामद, अवैध अफीम की खेती नष्ट
कब्जे में लिए गए हथियारों में एक पॉइंट 303 राइफल और एक मैगजीन, तीन सिंगल बैरल बोर राइफलें, तीन शॉटगन, दो 9 एमएम पिस्तौल और गोला-बारूद में तीन शक्तिशाली ग्रेनेड और पांच डेटोनेटर शामिल हैं. साथ ही गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए. सुरक्षा बलों ने कांगपोकपी जिले के कांगचुप इलाके में कुल 30 एकड़ में उगाई गई अवैध अफीम की खेती को भी नष्ट कर दिया.

फर्टिलाइजर के तीन बैग और नमक की दो बोरियों नष्ट
घटनास्थल पर मिली तीन झोपड़ियों,फर्टिलाइजर के तीन बैग और नमक की दो बोरियों को नष्ट कर दिया गया. कार्रवाई के दौरान घटनास्थल पर दो जली हुई जिप्सी गाड़ियां भी मिलीं. दस उग्रवादियों की ताजा गिरफ्तारी के साथ, सुरक्षा बलों ने पिछले 48 घंटों के दौरान मणिपुर में विभिन्न प्रतिबंधित संगठनों के 18 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है.

जबरन चंदा वसूली

एक अधिकारी ने कहा कि कट्टर उग्रवादी विभिन्न अपराधों में शामिल थे, जिनमें लोगों, सरकारी कर्मचारियों, ठेकेदारों और अन्य लोगों को डराना-धमकाना, उनसे जबरन चंदा वसूलना शामिल था. मणिपुर पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बल उग्रवादियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और जिलों के सीमांत, मिश्रित आबादी वाले और संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

अधिकारी के मुताबिक, मणिपुर के विभिन्न जिलों में, पहाड़ी और घाटी क्षेत्र दोनों में, कुल 115 नाके और चेकपॉइंट स्थापित किए गए हैं ताकि विरोधी तत्वों और संदिग्ध वाहनों की अवैध गतिविधियों को रोका जा सके. उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने इंफाल-जिरीबाम राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-37) पर आवश्यक वस्तुओं से लदे कई वाहनों को एस्कॉर्ट प्रदान किया है.

संवेदनशील स्थानों पर कड़े सुरक्षा उपाय
सभी संवेदनशील स्थानों पर कड़े सुरक्षा उपाय किए गए हैं और वाहनों की स्वतंत्र और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील हिस्सों में सुरक्षा काफिला तैनात किया गया है. मणिपुर पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और झूठे वीडियो से सावधान रहने का आग्रह किया है. पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि, किसी भी निराधार वीडियो, ऑडियो क्लिप आदि के प्रसार की सत्यता की पुष्टि केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से की जा सकती है.

फर्जी पोस्ट से बचने की अपील
इसके अलावा, सोशल मीडिया पर कई फर्जी पोस्ट प्रसारित होने की संभावना जताई जा रही है. इसको लेकर चेतावनी दी गई है कि सोशल मीडिया पर ऐसी फर्जी पोस्ट अपलोड करने और प्रसारित करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिसके गंभीर परिणाम होंगे. पुलिस अधिकारियों ने संबंधित लोगों से लूटे गए हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक तुरंत पुलिस या निकटतम सुरक्षा बल चौकी को लौटाने की भी अपील की है.

ये भी पढ़ें: मणिपुर में लूटे गए हथियारों की खेप बिहार पहुंची, चुनाव के दौरान अपराध में इस्तेमाल की आशंका

