भक्ति की मिसाल! 32 दिनों में 1,000 KM पैदल चलकर शिरडी पहुंचे चेन्नई के 10 बुजुर्ग श्रद्धालु
उनकी यात्रा ने साईं भक्तों को संदेश दिया- 'मन में विश्वास हो, तो उम्र, दूरी और बाधाओं पर आसानी से जीत पाई जा सकती है.'
Published : September 8, 2026 at 6:34 PM IST
शिरडी (महाराष्ट्र): यदि किसी के मन में साईं बाबा के प्रति अटूट विश्वास, उनके दर्शनों की चाह हो, तो भक्ति की राह में उम्र कभी बाधा नहीं बनती. चेन्नई के रहने वाले 10 बुजुर्ग साईं भक्तों ने इस सच को साबित कर दिखाया है. जीवन के इस पड़ाव पर, ये बुजुर्ग भक्त सिर्फ 32 दिनों में 1,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी कर शिरडी पहुंचे. साईं बाबा संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर ने इनका स्वागत किया.
चेन्नई और शिरडी के बीच लगभग 1,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए वे रोजाना औसतन 45 से 50 किलोमीटर पैदल चलते थे. कड़कड़ाती धूप हो, मूसलाधार बारिश हो, या फिर बदला हुआ खराब मौसम- वे हर परिस्थिति का सामना करते हुए बिना रुके शिरडी की ओर बढ़ते रहे.
भक्तों का कहना है कि उनका शरीर थक जाता था, पैरों में दर्द होता था और रास्ता भी बहुत मुश्किल था, लेकिन उनके दिलों में साईं बाबा के प्रति जो भक्ति थी, उसके आगे ये सारी मुश्किलें बहुत छोटी साबित हुईं. लगातार "ओम साईं राम" का जाप करते हुए और साईं बाबा के दर्शन की गहरी चाह लिए वे हर दिन का सफर पूरा करते थे. उनका रोज का नियम था कि दिनभर चलने के बाद वे आराम करते थे और अगली सुबह फिर से एक नए उत्साह के साथ आगे की यात्रा पर निकल पड़ते थे.
चेन्नई से शिरडी की यह पदयात्रा पिछले 11 वर्षों से लगातार की जा रही है. इस साल इस भक्ति परंपरा का 12वां वर्ष है. इस यात्रा में शामिल सभी श्रद्धालु सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी हैं. रिटायर होने के बाद भी साईं बाबा के प्रति उनकी अटूट आस्था वैसी ही बनी हुई है. उन्होंने हर साल चेन्नई से शिरडी तक पैदल यात्रा कर साईं बाबा का आशीर्वाद लेने का संकल्प ले रखा है.
साईं बाबा संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) गोरक्ष गाडीलकर ने संगठन की ओर से सभी तीर्थयात्रियों का स्वागत किया. उन्होंने साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना की कि ये भक्त भविष्य में भी इसी तरह साईं बाबा की सेवा करते रहें और उनका आशीर्वाद हमेशा इन पर बना रहे. इस अवसर पर संस्थान द्वारा साईं भक्तों को शॉल और उदी (पवित्र राख) देकर सम्मानित किया गया.
इन दस बुजुर्ग साईं भक्तों ने यह साबित कर दिया कि इच्छाशक्ति उम्र के साथ कम नहीं होती और शारीरिक थकान कभी भक्ति की राह को नहीं रोक सकती. उनकी यात्रा ने दुनिया भर के साईं भक्तों को एक प्रेरणादायक संदेश भी दिया कि अगर मन में विश्वास हो, तो उम्र, दूरी और बाधाओं पर आसानी से जीत पाई जा सकती है.
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