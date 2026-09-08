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भक्ति की मिसाल! 32 दिनों में 1,000 KM पैदल चलकर शिरडी पहुंचे चेन्नई के 10 बुजुर्ग श्रद्धालु

चेन्नई से पैदल चलकर शिरडी पहुंचे साईं भक्त. ( ETV Bharat )