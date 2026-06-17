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नैनीताल में पर्यटकों से भरा टेंपो ट्रैवलर खाई में गिरा, अब तक 2 लोगों की मौत, कई घायल

उत्तराखंड के नैनीताल में टेंपो ट्रैवलर खाई में गिरा, हादसे में 2 पर्यटकों की मौत, वाहन में सवार थे 29 लोग

NAINITAL TEMPO TRAVELLER ACCIDENT
टेंपो ट्रैवलर खाई में गिरा (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 17, 2026 at 10:28 PM IST

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Updated : June 17, 2026 at 10:43 PM IST

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नैनीताल: उत्तराखंड के नैनीताल में बड़ा सड़क हादसा हुआ है. जहां नैनीताल-कालाढूंगी मोटर मार्ग पर पर्यटकों से भरा टेंपो ट्रैवलर खाई में जा गिरा. वाहन में 29 लोग सवार थे, जिनमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि, कई अन्य घायल हो गए. पुलिस, प्रशासन और राहत दल ने तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

टेंपो ट्रैवलर खाई में गिरा: जानकारी के मुताबिक, नैनीताल-कालाढूंगी मार्ग पर बड़ा सड़क हादसा हो गया. जब पर्यटकों से भरा एक टेंपो ट्रैवलर अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरा. हादसे के समय वाहन में कुल 29 लोग सवार थे. हादसा इतना भीषण था कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि, कई यात्री गंभीर और सामान्य रूप से घायल हो गए.

खाई में गिरे वाहन तक बनाई पहुंच, रेस्क्यू कर भेजा अस्पताल: हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन और राहत-बचाव टीमें मौके पर पहुंच गईं. खाई में गिरे वाहन तक पहुंचने के लिए राहत दल को काफी मशक्कत करनी पड़ी. रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया.

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घायलों को लाती एंबुलेंस (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

मेरठ जिले के रहने वाले बताए जा रहे पर्यटक: प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, टेंपो ट्रैवलर में सवार सभी लोग उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के निवासी बताए जा रहे हैं, जो नैनीताल घूमने आए थे. हादसे के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया. जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने खुद स्थिति की निगरानी की और अस्पतालों में घायलों के इलाज के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराईं.

अस्पताल में अतिरिक्त मेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई है. जबकि, गंभीर घायलों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. वहीं, दुर्घटना स्थल पर यातायात व्यवस्था बनाए रखने और राहत कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया.

हादसे के कारणों की जा रही जांच: फिलहाल, दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. आशंका जताई जा रही है कि वाहन चालक का नियंत्रण खोने के कारण यह हादसा हुआ. इसके अलावा ब्रेक फेल होने की बात कही जा रही है. वहीं, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मृतकों की पहचान एवं परिजनों को सूचना देने की प्रक्रिया जारी है.

"हादसे में दो पर्यटकों की मौत हो चुकी है. हादसे में घायल अन्य पर्यटकों का रेस्क्यू कर अस्पताल भिजवाया गया है. मामले की जांच की जा रही है."- अमित कुमार, सीओ

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Last Updated : June 17, 2026 at 10:43 PM IST

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