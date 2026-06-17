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नैनीताल में पर्यटकों से भरा टेंपो ट्रैवलर खाई में गिरा, अब तक 2 लोगों की मौत, कई घायल

टेंपो ट्रैवलर खाई में गिरा ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

नैनीताल: उत्तराखंड के नैनीताल में बड़ा सड़क हादसा हुआ है. जहां नैनीताल-कालाढूंगी मोटर मार्ग पर पर्यटकों से भरा टेंपो ट्रैवलर खाई में जा गिरा. वाहन में 29 लोग सवार थे, जिनमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि, कई अन्य घायल हो गए. पुलिस, प्रशासन और राहत दल ने तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया. टेंपो ट्रैवलर खाई में गिरा: जानकारी के मुताबिक, नैनीताल-कालाढूंगी मार्ग पर बड़ा सड़क हादसा हो गया. जब पर्यटकों से भरा एक टेंपो ट्रैवलर अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरा. हादसे के समय वाहन में कुल 29 लोग सवार थे. हादसा इतना भीषण था कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि, कई यात्री गंभीर और सामान्य रूप से घायल हो गए. खाई में गिरे वाहन तक बनाई पहुंच, रेस्क्यू कर भेजा अस्पताल: हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन और राहत-बचाव टीमें मौके पर पहुंच गईं. खाई में गिरे वाहन तक पहुंचने के लिए राहत दल को काफी मशक्कत करनी पड़ी. रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया. घायलों को लाती एंबुलेंस (फोटो सोर्स- ETV Bharat)