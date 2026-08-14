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नैनीताल में टेंपो ट्रैवलर खाई में गिरा, अब तक 3 लोगों की मौत, 19 यात्री घायल

उत्तराखंड में नैनीताल में पर्यटकों से भरा टेंपो ट्रैवलर गहरी खाई में जा गिरा. हादसे के वक्त वाहन में 22 पर्यटक सवार थे.

TEMPO TRAVELLER ACCIDENT NAINITAL
रामगढ़ में टेंपो ट्रैवलर हादसा (फोटो सोर्स- Police)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 14, 2026 at 4:11 PM IST

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नैनीताल: उत्तराखंड के नैनीताल जिले से बड़ा हादसा हुआ है. जहां रामगढ़ में लुक्ताधार के पास पर्यटकों से भरा टेंपो ट्रैवलर खाई में जा गिरा. इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है. जबकि, 19 यात्री घायल हो गए. उधर, हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. जहां स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू शुरू किया. जिसके बाद घायलों को खाई से निकालकर अस्पताल पहुंचाया.

हरियाणा, फरीदाबाद, दिल्ली के पर्यटकों से भरा टेंपो ट्रैवलर हादसे का शिकार: नैनीताल जिले के रामगढ़ में शुक्रवार यानी 14 अगस्त को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. जहां हरियाणा, फरीदाबाद, दिल्ली के पर्यटकों से भरा टेंपो ट्रैवलर संख्या UP14 TQ 9690 रामगढ़ क्षेत्र में करीब 100 फीट गहरी खाई में जा गिरा. बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त वाहन में 22 पर्यटक सवार थे. अचानक हुए हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई.

नैनीताल में गहरी खाई में गिरा टेंपो ट्रैवलर (वीडियो सोर्स- Police/ETV Bharat)

बताया जा रहा है कि टेंपो ट्रैवलर भवाली से मुक्तेश्वर की ओर जा रहा था. रामगढ़ में लक्ष्मीखान तिराहे से करीब एक किलोमीटर आगे पहुंचने के दौरान चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया. इसके बाद टेंपो ट्रैवलर पैराफिट तोड़ते हुए गहरी खाई में जा गिरा. गनीमत रही कि वाहन नीचे पेड़ों पर जाकर फंस गया. अगर कहीं और हादसा होता तो किसी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता था.

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पर्यटकों से भरा टेंपो ट्रैवलर खाई में गिरा (फोटो सोर्स- Police)

भारी बारिश में चलाया गया रेस्क्यू अभियान: वहीं, हादसे की सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी. सूचना मिलते ही कोतवाली भवाली पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. लगातार बारिश के बीच पुलिस और एसडीआरएफ जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. स्थानीय लोगों ने भी बचाव अभियान में पुलिस और एसडीआरएफ का सहयोग किया.

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पेड़ों पर जाकर रूका वाहन (फोटो सोर्स- Police)

खाई की गहराई ज्यादा होने के कारण घायलों को बाहर निकालना चुनौतीपूर्ण था. जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद खाई में उतरकर घायलों को एक-एक कर बाहर निकाला और सड़क तक पहुंचाया. इसके बाद सभी घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ पहुंचाया गया. जहां पर घायलों का उपचार किया जा रहा है. गंभीर रूप से घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है.

टेंपो ट्रैवलर हादसे में मौत-

  1. सुमित पाल सिंह पुत्र कनक पाल सिंह (उम्र 25 वर्ष), निवासी- फरीदाबाद
  2. प्रदीप (उम्र 26 वर्ष), निवासी- फरीदाबाद
  3. अभिषेक

टेंपो ट्रैवलर हादसे में घायल-

  1. रितिका (उम्र 23 वर्ष), निवासी- फरीदाबाद
  2. हर्ष वर्मा (उम्र 26 वर्ष), निवासी- फरीदाबाद
  3. मिस्टी (उम्र 10 माह), निवासी- फरीदाबाद
  4. मनीष कुमार (उम्र 25 वर्ष), निवासी- दिल्ली
  5. धर्मेंद्र (उम्र 24 वर्ष), निवासी- दिल्ली
  6. डॉली (उम्र 25 वर्ष), निवासी- दिल्ली
  7. पायल (उम्र 22 वर्ष), निवासी- फरीदाबाद
  8. अंजली (उम्र 22 वर्ष), निवासी- फरीदाबाद
  9. अंजली (उम्र 23 वर्ष), निवासी- फरीदाबाद
  10. नंदिनी (उम्र 22 वर्ष), निवासी- फरीदाबाद
  11. तुषार (उम्र 21 वर्ष), निवासी- फरीदाबाद
  12. आनंद (उम्र 27 वर्ष), निवासी- फरीदाबाद
  13. लक्ष्मी (उम्र 27 वर्ष), निवासी- फरीदाबाद
  14. धीरज (उम्र 25 वर्ष), निवासी- फरीदाबाद
  15. मयंक (उम्र 17 वर्ष), निवासी- फरीदाबाद
  16. तुषार कुमार (उम्र 21 वर्ष), निवासी- फरीदाबाद
  17. अजय (उम्र 25 वर्ष), निवासी- फरीदाबाद
  18. यश कुमार (उम्र 27 वर्ष) वाहन चालक
  19. सोनिया (उम्र 23 वर्ष), निवासी- फरीदाबाद

"वाहन यूपी नंबर का है. जिसमें हरियाणा, फरीदाबाद, दिल्ली के यात्री सवार थे. जो मुक्तेश्वर से भवाली की तरफ आ रहे थे. यह हादसा रामगढ़ से 3 किमी पहले हुआ है. हादसे के बाद यात्रियों को घायल अवस्था में निकाला गया है. जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ पहुंचाया गया. जबकि, गंभीर रूप से घायलों को हल्द्वानी रेफर किया गया है. वहीं, एक यात्री वाहन के नीचे दबा है, ऐसे में कटर की सहायता वाहन को काट कर निकाला जा रहा है."- रविकांत सेमवाल, सीओ, भवाली

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