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नैनीताल में टेंपो ट्रैवलर खाई में गिरा, अब तक 3 लोगों की मौत, 19 यात्री घायल

नैनीताल: उत्तराखंड के नैनीताल जिले से बड़ा हादसा हुआ है. जहां रामगढ़ में लुक्ताधार के पास पर्यटकों से भरा टेंपो ट्रैवलर खाई में जा गिरा. इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है. जबकि, 19 यात्री घायल हो गए. उधर, हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. जहां स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू शुरू किया. जिसके बाद घायलों को खाई से निकालकर अस्पताल पहुंचाया.

हरियाणा, फरीदाबाद, दिल्ली के पर्यटकों से भरा टेंपो ट्रैवलर हादसे का शिकार: नैनीताल जिले के रामगढ़ में शुक्रवार यानी 14 अगस्त को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. जहां हरियाणा, फरीदाबाद, दिल्ली के पर्यटकों से भरा टेंपो ट्रैवलर संख्या UP14 TQ 9690 रामगढ़ क्षेत्र में करीब 100 फीट गहरी खाई में जा गिरा. बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त वाहन में 22 पर्यटक सवार थे. अचानक हुए हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई.

नैनीताल में गहरी खाई में गिरा टेंपो ट्रैवलर (वीडियो सोर्स- Police/ETV Bharat)

बताया जा रहा है कि टेंपो ट्रैवलर भवाली से मुक्तेश्वर की ओर जा रहा था. रामगढ़ में लक्ष्मीखान तिराहे से करीब एक किलोमीटर आगे पहुंचने के दौरान चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया. इसके बाद टेंपो ट्रैवलर पैराफिट तोड़ते हुए गहरी खाई में जा गिरा. गनीमत रही कि वाहन नीचे पेड़ों पर जाकर फंस गया. अगर कहीं और हादसा होता तो किसी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता था.