उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा: दिल्ली के पर्यटकों से भरा टेंपो ट्रैवलर गहरी खाई में गिरा, कैंची धाम से लौट रहे थे सभी

नैनीताल जनपद में ज्योलिकोट, आम पड़ाव क्षेत्र में सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई.

tempo traveller accident
अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरा टेंपो ट्रैवलर (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 2, 2025 at 9:58 AM IST

3 Min Read
नैनीताल: नैनीताल के ज्योलिकोट, आम पड़ाव क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हो गया. कैंची धाम और नैनीताल घूम कर दिल्ली लौट रहे पर्यटकों का टेंपो ट्रैवलर वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा. जिसमें दो पर्यटकों की दर्दनाक मौत हो गई. बताया जा रहा है कि वाहन में 18 लोग सवार थे, हादसे में 15 लोग घायल हुए हैं. जिन्हें उपचार के लिए हायर सेंटर भेजा गया है. वहीं पुलिस ने दोनों पर्यटकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस घटना की जांच में जुट गई है. घटना में लापता चालक की तलाश में पुलिस लगी हुई है.

टेंपो ट्रैवलर गहरी खाई में गिरा: गौर हो कि पर्वतीय अंचलों में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. आए दिन सड़क हादसे में लोग जान गंवा रहे हैं. वहीं ताजा घटना नैनीताल जिले के ज्योलिकोट, आम पड़ाव क्षेत्र में घटित हुई है, जहां एक टेंपो ट्रैवलर वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया. हादसे में दो पर्यटकों की मौत हो गई. घटना बीती देर रात की है.

नैनीताल ज्योलिकोट में टेंपो ट्रैवलर गहरी खाई में गिरा (Video-ETV Bharat)

दिल्ली के रहने वाले हैं सभी पर्यटक: एसपी डॉ. जगदीश चंद्र ने बताया कि वाहन में 18 लोग सवार थे, जिसमें से 15 लोग घायल हैं. सभी पर्यटक दिल्ली के रहने वाले हैं, जो बीते देर शाम नैनीताल समेत अन्य क्षेत्र घूमकर दिल्ली लौट रहे थे. टेंपो ट्रैवलर हादसे की सूचना स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को दी. स्थानीय लोगों की सूचना के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को रेस्क्यू कर खाई से बाहर निकाला, जिसके बाद टीम ने सभी घायलों को उपचार के लिए हल्द्वानी के हायर सेंटर भेजा.

घटना के बाद चालक लापता: वहीं घटना के बाद पुलिस ने गंभीर रूप से घायल लोगों को रेस्क्यू कर उपचार के लिए हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचाया. पुलिस ने मृत लोगों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. वहीं घटना के बाद से वाहन चालक लापता बताया जा रहा है, जिसकी अब पुलिस खोजबीन कर रही है.

स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना: स्थानीय लोगों ने जैसे ही वाहन गिरने की आवाज सुनी, उन्होंने तत्काल पुलिस-प्रशासन को इसकी सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. एसडीआरएफ टीम ने सभी घायलों को खाई से बाहर निकाला, जिसके बाद उपचार के लिए भेजा. वहीं पुलिस घटना की पड़ताल में जुट गई है.

