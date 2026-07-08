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अब दान पर नहीं पड़ेगा डाका! चढ़ावा चोरी के बाद मंदिरों ने बदले नियम, जानिये कैसे होगी सुरक्षा

बदरीनाथ चढ़ावा विवाद के बाद मंदिरों ने तौर-तरीके बदले हैं. मंदिरों ने दान व्यवस्था पर चौकसी बढ़ा दी है.

Case of theft of religious offerings
चढ़ावा चोरी मामला (फोटो सोर्स: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 8, 2026 at 7:00 PM IST

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देहरादून: इन दिनों देशभर में मंदिरों से चंदा, चढ़ावा चोरी की खबरें आ रही हैं. अयोध्या राम मंदिर से शुरू हुआ चढ़ावा चोरी के खुलासों का सिलसिला बदरीनाथ धाम तक भी पहुंचा. इसके साथ ही देश के दूसरे बड़े छोटे मंदिरों से भी इस तरह की खबरें आई. जिसके बाद अब मंदिरों में चंदा, चढ़ावे को लेकर नियम बदले जा रहे हैं. साथ ही इसे नियमित करने के लिए सख्ती बरती जा रही है.

उत्तराखंड की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माने जाने वाले बदरीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के चढ़ावे और दानराशि में कथित हेरफेर के आरोप सामने आने के बाद मामला केवल एक मंदिर तक सीमित नहीं रहा इस घटना ने पूरे राज्य में मंदिरों की दान व्यवस्था पारदर्शिता और प्रशासनिक निगरानी को लेकर नई बहस छेड़ दी. सोशल मीडिया पर सामने आए आरोपों के बाद बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) ने पहले आंतरिक जांच शुरू की फिर विभागीय कार्रवाई की. अब मामला पुलिस जांच तक पहुंच चुका है. इसके साथ ही उत्तराखंड के दूसरे प्रमुख धार्मिक स्थलों ने भी अपनी व्यवस्थाओं की समीक्षा शुरू कर दी है. जिससे श्रद्धालुओं के विश्वास पर किसी तरह की आंच न आए.

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पहले भी कई मंदिरों में दान की हुई चोरी (फोटो सोर्स: ETV Bharat)

आरोप से एफआईआर तक बदरीनाथ में अब तक क्या-क्या हुआ: पूरा विवाद तब सामने आया जब सोशल मीडिया पर बदरीनाथ मंदिर के चढ़ावे की धनराशि में कथित गड़बड़ी के आरोप वायरल हुए. उसके बाद बीकेटीसी ने आरोपों को गंभीर मानते हुए पहले उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए. स्पष्ट किया कि दोषी चाहे कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा. शुरुआती जांच में कुछ तथ्य सामने आने के बाद अध्यक्ष कार्यालय में तैनात कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया. इसके बाद मंदिर अधिकारी की लिखित शिकायत पर बदरीनाथ थाने में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ. पुलिस ने आपराधिक जांच शुरू कर दी. अब विभागीय जांच के साथ-साथ पुलिस सीसीटीवी फुटेज दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है. गढ़वाल मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में गठित जांच समिति भी पूरे घटनाक्रम की अलग से पड़ताल कर रही है. मुकदमा दर्ज और निलंबन की कार्रवाई के बाद ये साफ है कि दान मे कुछ न कुछ तो हेराफेरी हुई है.

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बदरीनाथ चढ़ावा चोरी में एक्शन (फोटो सोर्स: ETV Bharat)

पहले भी विवादों से जुड़े रहे हैं केदारनाथ और बदरीनाथ: उत्तराखंड के चारधाम देश-विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र हैं. समय-समय पर इन धामों से जुड़े कुछ विवाद भी चर्चा का विषय बनते रहे हैं. कभी वीआईपी दर्शन को लेकर सवाल उठे. कभी यात्रा व्यवस्थाओं पर बहस हुई. कभी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और आरोपों ने प्रशासन को सफाई देने के लिए मजबूर किया. हालांकि, अधिकांश मामलों में जांच कर स्थिति स्पष्ट की गई, लेकिन हर बार एक बात सामने आई कि इन धामों से जुड़ी छोटी से छोटी घटना भी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन जाती है. इसके साथ ही कभी सोना विवाद तो कभी क्यूआर कोड जैसे विवादों भी सामने आते रहे.

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बदरीनाथ चढ़ावा चोरी (फोटो सोर्स: ETV Bharat)

बदरीनाथ विवाद के बाद दूसरे मंदिरों ने भी बदली व्यवस्था: बदरीनाथ की घटना के बाद उत्तराखंड के अन्य प्रमुख मंदिरों में भी दान व्यवस्था और मंदिर संचालन को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई. हरिद्वार स्थित प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर प्रशासन ने कई नई व्यवस्थाएं लागू कीं. मंदिर में ड्यूटी करने वाले पुजारियों के कुर्तों में जेब नहीं रखने का निर्णय लिया है. जिससे किसी प्रकार की व्यक्तिगत धनराशि रखने की आशंका ही समाप्त हो जाये. इसके साथ ही दानपात्रों की निगरानी बढ़ाई गई है. सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था को और मजबूत किया गया है. चढ़ावे की प्रक्रिया पर अतिरिक्त नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं. मंदिर प्रशासन ने महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह भी तय किया कि कोई भी पुजारी महिला श्रद्धालुओं के सिर या माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद नहीं देगा. इन बदलावों को मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के विश्वास को और मजबूत करने की दिशा में आवश्यक कदम बताया.

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मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट ने पुजारियों को दिलाई शपथ (फोटो सोर्स: ETV Bharat)

हर की पौड़ी की व्यवस्था बनी मिसाल: उत्तराखंड के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में शामिल हरिद्वार की हर की पौड़ी पर पहले से लागू व्यवस्था भी इस विवाद के बीच चर्चा में आ गई है. गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने स्पष्ट किया कि हर की पौड़ी पर गंगा सभा की ओर से कोई स्थायी दानपात्र नहीं रखा गया है. श्रद्धालु यदि दान देते हैं तो उन्हें बाकायदा रसीद जारी की जाती है. जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहती है. घाटों पर स्काउट एवं गाइड और सेवा समितियां भी रसीद के माध्यम से सहयोग राशि एकत्र करती हैं. जिसका उपयोग सफाई व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं की सुविधाओं में किया जाता है. गंगा सभा ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे किसी भी व्यक्ति को दान देने से पहले अधिकृत रसीद अवश्य लें. जिससे किसी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रम की स्थिति पैदा न हो.

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हरकी पैड़ी (फोटो सोर्स: ETV Bharat)


राजनीतिक गलियारों तक पहुंचा मामला, विपक्ष ने साधा निशाना: बदरीनाथ धाम में कथित चढ़ावा हेराफेरी का मामला धार्मिक दायरे से निकलकर राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है. कांग्रेस ने सरकार और मंदिर समिति की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है. बदरीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने विरोध स्वरूप उपवास किया. उन्होंने बीकेटीसी अध्यक्ष को हटाने की मांग की. इसके साथ ही कांग्रेस के अपने प्रमुख प्रवक्ता आलोक शर्मा को चन्दा चोरी विवाद को उठाने के लिए उत्तराखंड भेजा. उन्होंने भी इस मामले को लेकर बीजेपी और धामी सरकार को जमकर घेरा.

सीएम धामी ने दिया बड़ा बयान: बदरीनाथ चढ़ावा विवाद पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा सरकार ने मामले की जांच गढ़वाल मंडल आयुक्त को सौंप दी गई है. प्रारंभिक जांच में जो तथ्य सामने आए उनके आधार पर कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्ति को निलंबित किया गया है. पुलिस में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मंदिर के चढ़ावे की चोरी सामान्य आर्थिक अपराध नहीं बल्कि आस्था के साथ विश्वासघात है. उन्होंने इसे गौहत्या से भी बड़ा अपराध बताया. उन्होंने कहा ऐसे मामलों में किसी भी दोषी को किसी कीमत पर संरक्षण नहीं मिलेगा. कानून अपना काम करेगा.

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