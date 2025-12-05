ETV Bharat / bharat

SC: मंदिर का पैसा भगवान का, कोऑपरेटिव बैंक के गुजारे का नहीं बन सकता जरिया

SC ने एक मामले की सुनवाई पर कहाकि मंदिर का पैसा भगवान का है. ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि मंदिर का पैसा भगवान का है और इसका इस्तेमाल कोऑपरेटिव बैंकों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता. इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने की. सुनवाई के दौरान, बेंच ने कहा कि मंदिर का पैसा भगवान का है और इस पैसे को सिर्फ मंदिर के फायदे के लिए बचाया, सुरक्षित और इस्तेमाल किया जाना चाहिए. CJI ने कहा, "यह कोऑपरेटिव बैंक के लिए इनकम या गुजारे का जरिया नहीं बन सकता." जस्टिस बागची ने कहा कि डिपॉजिट मैच्योर होने पर बैंकों को तुरंत रकम जारी करनी चाहिए थी. बेंच ने पूछा कि केरल हाईकोर्ट के दिए गए निर्देश में क्या गलत है, और पिटीशनर के वकील से आगे पूछा, “क्या आप मंदिर के पैसे का इस्तेमाल बैंक को बचाने के लिए करना चाहते हैं?” बेंच ने कहा कि मंदिर का पैसा, एक कोऑपरेटिव बैंक में रखने के बजाय, जो बहुत मुश्किल से चल रहा है, एक हेल्दी नेशनलाइज़्ड बैंक में जाना चाहिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज दे सके. साथ ही ये पूछा कि हाईकोर्ट के निर्देश में क्या गलत है? कोऑपरेटिव बैंकों की तरफ से एक वकील ने कहा कि हाईकोर्ट का दो महीने के अंदर डिपॉजिट वापस करने का निर्देश मुश्किलें पैदा कर रहा है.