SC: मंदिर का पैसा भगवान का, कोऑपरेटिव बैंक के गुजारे का नहीं बन सकता जरिया

SC ने एक मामले की सुनवाई पर कहाकि मंदिर का पैसा भगवान का है, यह कोऑपरेटिव बैंक के गुजारे का जरिया नहीं बन सकता.

TEMPLE MONEY
SC ने एक मामले की सुनवाई पर कहाकि मंदिर का पैसा भगवान का है. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 5, 2025 at 4:34 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि मंदिर का पैसा भगवान का है और इसका इस्तेमाल कोऑपरेटिव बैंकों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता. इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने की.

सुनवाई के दौरान, बेंच ने कहा कि मंदिर का पैसा भगवान का है और इस पैसे को सिर्फ मंदिर के फायदे के लिए बचाया, सुरक्षित और इस्तेमाल किया जाना चाहिए. CJI ने कहा, "यह कोऑपरेटिव बैंक के लिए इनकम या गुजारे का जरिया नहीं बन सकता." जस्टिस बागची ने कहा कि डिपॉजिट मैच्योर होने पर बैंकों को तुरंत रकम जारी करनी चाहिए थी.

बेंच ने पूछा कि केरल हाईकोर्ट के दिए गए निर्देश में क्या गलत है, और पिटीशनर के वकील से आगे पूछा, “क्या आप मंदिर के पैसे का इस्तेमाल बैंक को बचाने के लिए करना चाहते हैं?”

बेंच ने कहा कि मंदिर का पैसा, एक कोऑपरेटिव बैंक में रखने के बजाय, जो बहुत मुश्किल से चल रहा है, एक हेल्दी नेशनलाइज़्ड बैंक में जाना चाहिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज दे सके. साथ ही ये पूछा कि हाईकोर्ट के निर्देश में क्या गलत है?

कोऑपरेटिव बैंकों की तरफ से एक वकील ने कहा कि हाईकोर्ट का दो महीने के अंदर डिपॉजिट वापस करने का निर्देश मुश्किलें पैदा कर रहा है.

वकील ने कहा कि बैंक डिपॉज़िट बंद करने के खिलाफ नहीं थे, लेकिन अचानक वापस करने का निर्देश देने से मुश्किल होगी.

बेंच ने कहा कि अगर बैंक कस्टमर और डिपॉजिट को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, तो यह उनकी समस्या है, और कहा, “लोगों के बीच अपनी क्रेडिबिलिटी बनाएं…”.

वकील ने जवाब दिया कि बंद करने की कोई रिक्वेस्ट नहीं आई थी और बैंक उनकी जरूरतों के हिसाब से उन्हें सर्विस दे रहे हैं. वकील ने तर्क दिया कि वे लगातार FDs को रिन्यू कर रहे हैं. दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं को समय बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट में जाने की छूट दी.

सुप्रीम कोर्ट केरल के कुछ कोऑपरेटिव बैंकों की उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिनमें हाईकोर्ट के उस निर्देश को चुनौती दी गई थी, जिसमें थिरुनेली मंदिर देवस्वम को जमा राशि वापस करने का आदेश दिया गया था.

मनथनावाडी को-ऑपरेटिव अर्बन सोसाइटी लिमिटेड और थिरुनेली सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने अगस्त में हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच के दिए गए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

संपादक की पसंद

