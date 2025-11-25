ETV Bharat / bharat

कश्मीर में कड़ाके की ठंड, श्रीनगर में तापमान शून्य से नीचे, जोजिला में -16°C पहुंचा

कश्मीर में कड़ाके की ठंड, श्रीनगर में तापमान शून्य से नीचे गिरा, जोजिला में -16°C पहुंचा ( ANI )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई. घाटी के अधिकांश हिस्सों में तापमान शून्य से नीचे चला गया है. मंगलवार की सुबह काफी बर्फीली रही. श्रीनगर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार श्रीनगर में तापमान -3.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. दक्षिण और मध्य कश्मीर में ठंड चरम पर है. पहलगाम का तापमान –4.4°C तक औप पंपोर का तापमान –4.5°C तक गिर गया. इसी तरह पुलवामा और शोपियां का तापमान क्रमशः –5.0°C और –5.4°C तक नीचे चला गया, जिससे शोपियां कश्मीर घाटी में सबसे ठंड जिला बन गया. मशहूर स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग में -1.2°C तापमान दर्ज किया गया, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में भीषण ठंड के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है. रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पहाड़ी कॉरिडोर जोजिला दर्रे पर तापमान फिर से -16°C तक पहुंच गया, जो सोमवार के बराबर है. श्रीनगर की डल झील में ठंडी और धुंधली सुबह (ANI) राजधानी श्रीनगर के बाहरी इलाके भी मूल शहरी क्षेत्र से ज्यादा ठंडे थे. श्रीनगर एयरपोर्ट पर तापमान –4.2°C रिकॉर्ड किया गया, जबकि मुख्य शहर में यह –3.1°C था.