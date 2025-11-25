ETV Bharat / bharat

कश्मीर में कड़ाके की ठंड, श्रीनगर में तापमान शून्य से नीचे, जोजिला में -16°C पहुंचा

कश्मीर घाटी के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और तापमान शून्य से नीचे गिर गया है.

Temperatures dip below freezing across most parts of Kashmir Valley Srinagar Records Minus 3
कश्मीर में कड़ाके की ठंड, श्रीनगर में तापमान शून्य से नीचे गिरा, जोजिला में -16°C पहुंचा (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 25, 2025 at 1:35 PM IST

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई. घाटी के अधिकांश हिस्सों में तापमान शून्य से नीचे चला गया है. मंगलवार की सुबह काफी बर्फीली रही. श्रीनगर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार श्रीनगर में तापमान -3.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

दक्षिण और मध्य कश्मीर में ठंड चरम पर है. पहलगाम का तापमान –4.4°C तक औप पंपोर का तापमान –4.5°C तक गिर गया. इसी तरह पुलवामा और शोपियां का तापमान क्रमशः –5.0°C और –5.4°C तक नीचे चला गया, जिससे शोपियां कश्मीर घाटी में सबसे ठंड जिला बन गया.

मशहूर स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग में -1.2°C तापमान दर्ज किया गया, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में भीषण ठंड के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है. रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पहाड़ी कॉरिडोर जोजिला दर्रे पर तापमान फिर से -16°C तक पहुंच गया, जो सोमवार के बराबर है.

श्रीनगर की डल झील में ठंडी और धुंधली सुबह
श्रीनगर की डल झील में ठंडी और धुंधली सुबह (ANI)

राजधानी श्रीनगर के बाहरी इलाके भी मूल शहरी क्षेत्र से ज्यादा ठंडे थे. श्रीनगर एयरपोर्ट पर तापमान –4.2°C रिकॉर्ड किया गया, जबकि मुख्य शहर में यह –3.1°C था.

उत्तर कश्मीर के जिलों में भी कठोर ठंड पड़ रही. कुपवाड़ा में –3.4°C, बांदीपोरा में –3.8°C, राफियाबाद में –4.1°C और बारामूला में –4.3°C तापमान रहा. मध्य कश्मीर में, बडगाम में –3.7°C, जबकि गांदरबल में –2.4°C तापमान रहा. सोनमर्ग जैसी पर्यटक जगहों पर भी –3.8°C तापमान के साथ कड़ाके की ठंड रही.

जम्मू में तापमान सामान्य से नीचे
जम्मू संभाग में, मैदानी इलाके ज्यादा गर्म रहे, हालांकि रात का तापमान अभी भी सामान्य से नीचे रहा. जम्मू शहर में तापमान 9.8°C, जबकि कटरा में 9.1°C रिकॉर्ड किया गया. हालांकि, पहाड़ी शहरों में सर्दी का एहसास जारी रहा. बनिहाल में तापमान गिरकर –0.5°C, भद्रवाह में 0.4°C और रामबन में 4.8°C रिकॉर्ड किया गया. जम्मू एयरपोर्ट स्टेशन पर तापमान 9.6°C मापा गया.

कश्मीर में कड़ाके की ठंड
कश्मीर में कड़ाके की ठंड (ANI)

लद्दाख में भी कठोर ठंड पड़ रही. करगिल में तापमान –8.8°C रिकॉर्ड किया गया, जो लेह के –8.5°C से ज्यादा ठंडा था. नुब्रा की रेगिस्तानी घाटी में तापमान –6.6°C रिकॉर्ड किया गया.

मौसम वैज्ञानिकों ने तापमान में भारी गिरावट की वजह लगातार सूखा मौसम और रात में साफ आसमान को बताया, जिसके कारण सतह से गर्मी तेजी से कम होती है. मौसम विभाग (IMD) के एक अधिकारी ने कहा, "ये हालात अगले कुछ दिनों तक बने रहने की संभावना है, जिसके बाद कम से कम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होगी."

