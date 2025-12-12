ETV Bharat / bharat

तेलंगाना में शीतलहर : 26 जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे, 32 जिलों के लिए 'ऑरेंज' अलर्ट

ठंड बढ़ने से आग तापते लोग ( ETV Bharat )

हैदराबाद: उत्तर भारत के कई राज्यों की तरह इन दिनों तेलंगाना में भी शीतलहर चल रही है. इससे ठिठुरन बढ़ने के साथ ही तापमान गिरने से लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है. वहीं कई जिलों में असामान्य रूप से कम तापमान दर्ज किया गया है. इस बारे में भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शुक्रवार को बताया कि तेलंगाना के हनमकोंडा, मेडक और संगारेड्डी जिलों में कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है. साथ ही आदिलाबाद, रंगारेड्डी जिलों में कुछ जगहों पर शीत लहर की स्थिति बनी हुई है. बुधवार रात से गुरुवार सुबह तक हैदराबाद के बाहरी इलाके पटनचेरू और कुमुराम भीम आसिफाबाद जिले के गिन्नधारी में सबसे कम 5.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. दक्षिणी राज्य के 26 जिलों में तापमान 10 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया. वहीं 13 जिलों में तापमान 8 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया, जो दिखाता है कि शीतलहर कितनी गंभीर है.