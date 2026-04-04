ETV Bharat / bharat

केदारनाथ धाम में फिर जमकर हुई बर्फबारी, 7 जिलों के लिए अलर्ट जारी

रुद्रप्रयाग (उत्तराखंड): अप्रैल माह की शुरुआत के साथ ही मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में बीती रात से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे पूरे क्षेत्र में फिर से बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है. हाल ही में जिन रास्तों से बर्फ हटाई गई थी, वे एक बार फिर पूरी तरह बर्फ से ढक गए हैं. मंदिर परिसर भी पूरी तरह बर्फ से आच्छादित हो गया है. लगातार हो रही बर्फबारी से वहां चल रहे यात्रा तैयारियों के कार्य प्रभावित हो गए हैं. मजदूरों द्वारा की गई कड़ी मेहनत पर मौसम ने पानी फेर दिया है, जिससे व्यवस्थाओं को फिर से पटरी पर लाने की चुनौती सामने खड़ी हो गई है.

बताया जा रहा है कि इस बार अप्रैल में भी मौसम सामान्य नहीं है और लगातार खराब बना हुआ है. ऐसे में आगामी 22 अप्रैल को प्रस्तावित कपाट खुलने की तिथि को देखते हुए प्रशासन और संबंधित एजेंसियों की चिंताएं बढ़ गई हैं. बदरी-केदार मंदिर समिति (बीकेटीसी) के सदस्य विनीत पोस्ती ने जानकारी देते हुए बताया कि धाम में बीती शाम से ही बर्फबारी जारी है. जिन स्थानों से बर्फ हटाई गई थी, वहां फिर से बर्फ जम गई है, जिससे व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं. उन्होंने कहा कि लगातार बर्फबारी के चलते यात्रा व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से तैयार करने में कठिनाई आ रही है.

अप्रैल महीने की शुरुआत के साथ ही केदार धाम में बर्फबारी. (ETV Bharat)

यदि समय रहते व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो पाईं, तो तीर्थ यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. उन्होंने आगे बताया कि धाम में तैनात जवान न केवल सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं, बल्कि बर्फ हटाने के कार्य में भी जुटे हुए हैं. माइनस तापमान में काम करना बेहद चुनौतीपूर्ण है, इसके बावजूद जवान पूरी निष्ठा और हौसले के साथ डटे हुए हैं.उन्होंने भरोसा जताया कि मौसम साफ होते ही व्यवस्थाओं को तेजी से दुरुस्त किया जाएगा, ताकि यात्रा सुचारू रूप से संचालित हो सके.