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केदारनाथ धाम में बर्फबारी से बढ़ी ठिठुरन, श्रद्धालुओं से गर्म कपड़े और दवाइयां साथ रखने की अपील

केदारनाथ धाम में बर्फबारी ( फोटो सोर्स- Priest of Kedarnath )

रुद्रप्रयाग: विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में बुधवार दोपहर बाद हल्की बर्फबारी हुई. जिससे केदारपुरी में ठंड में इजाफा हो गया है. बर्फबारी के बीच धाम पहुंचे देश-विदेश के श्रद्धालुओं ने जहां बर्फ की सफेद चादर से ढकी वादियों का आनंद लिया, तो वहीं शाम होते-होते तापमान में गिरावट के कारण ठिठुरन भी बढ़ गई. मौसम में आए बदलाव को देखते हुए प्रशासन ने तीर्थयात्रियों से एहतियात बरतने और पूरी तैयारी के साथ यात्रा करने की अपील की है.

अब तक 17.84 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके बाबा केदार के दर्शन: बर्फबारी और गिरते तापमान के बावजूद केदारनाथ धाम की यात्रा सुचारू रूप से संचालित हो रही है. इस साल अब तक 17,84,660 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं. धाम के कपाट आगामी 11 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे. कपाट बंद होने की तिथि नजदीक आने के साथ ही यात्रा अंतिम चरण में पहुंच गई है, लेकिन श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार जारी है.