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सिंगापुर में 1.25 लाख की नौकरी का लालच देकर म्यांमार में बनाया बंधक, फिरौती के लिए मांग रहे 15 लाख

अमरावती (आंध्र प्रदेश): सिंगापुर में आईटी (IT) नौकरी का झांसा देकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के करीब 100 युवाओं को म्यांमार में बंधक बना लिया गया है. जहां वे एक अंतरराष्ट्रीय साइबर क्राइम सिंडिकेट के चंगुल में फंस गए हैं. पीड़ितों का दावा है कि उन्हें बिजली के झटके देकर प्रताड़ित किया जा रहा है. अंधेरे कमरों में बंद रखा जा रहा है, भूखा रखा जा रहा है और जबरन साइबर धोखाधड़ी कराई जा रही है.

फंसे हुए लोगों में गुंटूर जिले के राधारंगानगर के साईबाबा, कृष्णा जिले के अवनीगड्डा के पूर्णा वेंकटकृष्णा और श्रीकाकुलम जिले के पलास के श्रीराम शामिल हैं. उनके परिवार वालों के अनुसार, इनलोगों ने सोशल मीडिया पर सिंगापुर में 1.25 लाख रुपये प्रति माह वेतन वाली आईटी नौकरियों के विज्ञापन देखकर आवेदन किया था. 2 अप्रैल को विजयवाड़ा से यह सोचकर रवाना हुए थे कि उन्हें वैध नौकरी मिल गई है. लेकिन भर्ती एजेंट कथित तौर पर उन्हें सिंगापुर के बजाय कंबोडिया ले गए और बाद में म्यांमार भेज दिया. जहां, उनके पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज जब्त कर लिए गए.

पीड़ितों ने बताया कि उन्हें पहाड़ी इलाकों में बने सुनसान परिसरों में बंधक बनाकर रखा गया था. उनसे जबरन साइबर अपराध करवाए जा रहे थे. मना करने वाले या टारगेट पूरा न कर पाने वाले युवाओं को बिजली के झटके दिए जाते थे. अंधेरे कमरों में अकेले बंद कर दिया जाता था और भूखा रखकर बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता था.

पीड़ितों ने यह भी आरोप लगाया कि उनके साथ फंसी कुछ महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया गया. उन्होंने बताया कि कई लोगों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन पूर्णा वेंकटकृष्णा सहित 18 लोगों को दोबारा पकड़ लिया गया. गिरोह ने उन्हें बेरहमी से टॉर्चर किया. रिपोर्ट के अनुसार, यह साइबर गिरोह प्रत्येक व्यक्ति की रिहाई के बदले 15 लाख रुपये की फिरौती मांग रहा है.