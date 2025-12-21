ETV Bharat / bharat

राइटर्स के लिए 'ड्रीमलैंड' है केरल: तेलुगु लेखक अशोक तेजा

कोच्चि (केरल): मशहूर तेलुगु कवि और गीतकार सुड्डाला अशोक तेजा ने शनिवार को केरल को लेखकों के लिए सपनों की दुनिया बताया. कोच्चि में हो रहे पहले इंडियन कल्चरल कांग्रेस के मौके पर ईटीवी भारत से बात करते हुए कि नेशनल अवॉर्ड-विनिंग लेखक ने सामाजिक-राजनीतिक माहौल की तारीफ की, खासकर गरीबी खत्म करने में राज्य सरकार की सफलता और साक्षरता के कमिटमेंट को माना.

उन्होंने कहा, "यह सच में पढ़े-लिखे लोगों की जमीन है. लिखने और कल्चरल एक्टिविज्म के लिए एक आदर्श जगह है." तेजा ने कहा कि यह इवेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि देश एक अहम मोड़ से गुजर रहा है. यहां हो रही बातचीत देश के भविष्य की सोच को आकार देने के लिए बहुत जरूरी है."

तेलुगु साहित्य के प्रतिनिधि के तौर पर हुए शामिल

तेलुगु साहित्य के प्रतिनिधि के तौर पर हिस्सा लेते हुए तेजा ने इस पहल पर बहुत खुशी जाहिर की. उन्होंने अपने होम स्टेट के साथ तुलना करते हुए कहा कि तेलंगाना सरकार भाषा और कल्चरल कोशिशों को मजबूत सपोर्ट दे रही है. उन्होंने उम्मीद जताई कि केरल में दिखने वाला वाइब्रेंट, आगे बढ़ने वाला कल्चरल माहौल आखिरकार फेडरेशन के सभी राज्यों में दिखेगा.

गीतकार ने इस बात पर जोर दिया कि भारत अलग-अलग संस्कृतियों की भूमि है, लेकिन प्यार और स्नेह की अंदरूनी भावनाएं यूनिवर्सल हैं. उन्होंने दोनों सरकारों और साहित्य जगत से इस विविधता का सम्मान करने की अपील की.