राइटर्स के लिए 'ड्रीमलैंड' है केरल: तेलुगु लेखक अशोक तेजा

तेलुगु साहित्य के प्रतिनिधि के तौर पर हिस्सा लेते हुए तेलुगु कवि और गीतकार अशोक तेजा ने इस पहल पर बहुत खुशी जाहिर की.

Suddala Ashok Teja
तेलुगु लेखक सुड्डाला अशोक तेजा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 21, 2025 at 8:30 PM IST

2 Min Read
कोच्चि (केरल): मशहूर तेलुगु कवि और गीतकार सुड्डाला अशोक तेजा ने शनिवार को केरल को लेखकों के लिए सपनों की दुनिया बताया. कोच्चि में हो रहे पहले इंडियन कल्चरल कांग्रेस के मौके पर ईटीवी भारत से बात करते हुए कि नेशनल अवॉर्ड-विनिंग लेखक ने सामाजिक-राजनीतिक माहौल की तारीफ की, खासकर गरीबी खत्म करने में राज्य सरकार की सफलता और साक्षरता के कमिटमेंट को माना.

उन्होंने कहा, "यह सच में पढ़े-लिखे लोगों की जमीन है. लिखने और कल्चरल एक्टिविज्म के लिए एक आदर्श जगह है." तेजा ने कहा कि यह इवेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि देश एक अहम मोड़ से गुजर रहा है. यहां हो रही बातचीत देश के भविष्य की सोच को आकार देने के लिए बहुत जरूरी है."

तेलुगु साहित्य के प्रतिनिधि के तौर पर हुए शामिल
तेलुगु साहित्य के प्रतिनिधि के तौर पर हिस्सा लेते हुए तेजा ने इस पहल पर बहुत खुशी जाहिर की. उन्होंने अपने होम स्टेट के साथ तुलना करते हुए कहा कि तेलंगाना सरकार भाषा और कल्चरल कोशिशों को मजबूत सपोर्ट दे रही है. उन्होंने उम्मीद जताई कि केरल में दिखने वाला वाइब्रेंट, आगे बढ़ने वाला कल्चरल माहौल आखिरकार फेडरेशन के सभी राज्यों में दिखेगा.

गीतकार ने इस बात पर जोर दिया कि भारत अलग-अलग संस्कृतियों की भूमि है, लेकिन प्यार और स्नेह की अंदरूनी भावनाएं यूनिवर्सल हैं. उन्होंने दोनों सरकारों और साहित्य जगत से इस विविधता का सम्मान करने की अपील की.

सतर्कता की जरूरत पर जोर
कर्नाटक में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या पर अलग राय रखने वालों के खिलाफ खतरों की एक डरावनी याद दिलाते हुए, उन्होंने सतर्कता की जरूरत पर जोर दिया. हालांकि, उन्होंने राहत की सांस लेते हुए कहा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साहित्यिक इलाके भाषा या संस्कृति के आधार पर ऐसे ज़ुल्म से बचे रहे हैं.

केरल के अपने पहले दौरे पर तेजा ने कहा कि वह राज्य की हरी-भरी पहाड़ियों और झीलों की खूबसूरत ताने-बाने से बहुत प्रभावित हुए. तेजा ने श्री नारायण गुरु और अय्यंकाली जैसे रेनेसां आइकॉन की विरासत का भी जिक्र किया और उन्हें राज्य की हमेशा रहने वाली सांस्कृतिक और सामाजिक क्रांति की नींव रखने का क्रेडिट दिया. उनके तीन दशक के शानदार करियर में 2,000 से ज़्यादा गाने और कई किताबें शामिल हैं.

