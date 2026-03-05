ETV Bharat / bharat

खाड़ी देशों में फंसे तेलुगु प्रवासी, ईरान और इजराइल के बीच जंग बड़े पैमाने पर बढ़ी चिंता बढ़ी

वाईएसआर कडप्पा जिला: खाड़ी देशों में युद्ध जैसे हालात की वजह से वहां रहने वाले तेलुगु लोगों की रातों की नींद उड़ गई है. खबर है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ आम इलाकों पर हमले कर रहा है. पहले के चित्तूर और कडप्पा जिलों के हज़ारों लोग अभी खाड़ी देशों में हैं, जिससे उनके घरवाले बहुत परेशान हैं.

पूरे इलाके में धमाकों की आवाज गूंजने से, तेलुगु प्रवासी डर के साये में जी रहे हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. जिले के कई लोग नौकरी के लिए इन देशों में गए थे और अब वे परेशान हैं, उन्हें नहीं पता कि आसमान से कब बम गिरेंगे। सऊदी अरब, अबू धाबी, दुबई, कतर और कुवैत में रहने वाले माइग्रेंट के परिवार परेशान हैं, उन्हें डर है कि उन्हें कभी भी कोई बुरी खबर मिल सकती है। कुछ माइग्रेंट ने ईटीवी भारत से उन इलाकों के हालात के बारे में बात की.

हम अभी सुरक्षित हैं

पट्टी सुब्बारायुडू, ने कहा कि, कुवैत आर्मी ईरान से आने वाले ड्रोन को रोक रही है. उन्होंने कहा कि, कुवैत में बम गिरे हैं और खाड़ी के कई मिलिट्री वाले घायल हुए हैं. उनके इलाके के पास एक आदमी की मौत हो गई है. वहीं, स्कूल बंद कर दिए गए हैं और हम सुरक्षित जगहों पर रह रहे हैं. हालांकि हम अभी सुरक्षित हैं, लेकिन डर कम नहीं हुआ है.

सायरन की वजह से डर

एलाकाचारला रमेश ने कहा, "मैं पिछले दस सालों से कुवैत में काम कर रहा हूं. युद्ध के हालात की वजह से, कुवैत के अधिकारी गाड़ियों में सायरन लगाकर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं. इमरजेंसी को छोड़कर, किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है. अभी तक, फरवानिया इलाके में जहां हम रहते हैं, वहां कोई खतरा नहीं है. फ्लाइट सर्विस भी रोक दी गई हैं. फिर भी, हम लगातार डर में जी रहे हैं."

सरकार का संदेश

पुल्लमपेटा के देसेट्टी मुरली ने कहा कि, युद्ध के हालात के बीच, तेलुगु प्रवासी सुरक्षित हैं और उन्हें कोई बड़ी दिक्कत नहीं हो रही है. हालांकि, लोग परेशान हैं क्योंकि एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं और कई सेवाएं कैंसिल कर दी गई हैं. जिस इलाके में वे रहते हैं, वहां युद्ध जैसे हालात नहीं दिख रहे हैं. भारत सरकार ने संदेश भेजकर भरोसा दिलाया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वे मदद के लिए तैयार हैं, जिससे उन्हें कुछ भरोसा मिला है.