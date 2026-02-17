ETV Bharat / bharat

एक्ट्रेस प्रत्यूषा मौत मामला: सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धार्थ रेड्डी को सरेंडर करने का दिया आदेश

तेलुगु एक्ट्रेस प्रत्यूषा की 24 फरवरी 2002 को मौत हो गई. जांच से पता चला कि उन्होंने कोल्ड ड्रिंक में पेस्टिसाइड मिलाया था.

Telugu Actress Pratyusha Death Supreme Court dismisses convict's plea, directs him to surrender
तेलुगु एक्ट्रेस प्रत्यूषा (File/ ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 17, 2026 at 1:12 PM IST

हैदराबाद: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फिल्म एक्ट्रेस प्रत्यूषा की मौत के मामले में अंतिम फैसला सुनाया, जिसने दो दशक पहले सनसनी मचा दी थी. इस मामले (एक्ट्रेस प्रत्यूषा केस) में, शीर्ष अदालत ने आरोपी गुडीपल्ली सिद्धार्थ रेड्डी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट द्वारा दी गई जेल की सजा को चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा पहले दी गई सजा को बरकरार रखते हुए सिद्धार्थ रेड्डी को चार हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया था.

प्रत्यूषा और सिद्धार्थ रेड्डी को हैदराबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई के दौरान प्यार हो गया था. इंटरमीडिएट पूरा करने के बाद प्रत्यूषा फिल्मों में चली गईं और सिद्धार्थ रेड्डी इंजीनियरिंग में चले गए. 23 फरवरी 2002 को शाम 7.30-8 बजे के बीच दोनों को जहर खाने के बाद एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. 24 फरवरी 2002 को प्रत्यूषा की मौत हो गई. जबकि सिद्धार्थ रेड्डी को इलाज के बाद 9 मार्च को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

जांच से पता चला कि उन्होंने कोल्ड ड्रिंक में पेस्टिसाइड मिलाया था. राज्य सरकार की तरफ से नियुक्त तीन डॉक्टरों की टीम ने बताया कि प्रत्यूषा की मौत ऑर्गनोफॉस्फेट (Organophosphates) पॉइजनिंग से हुई और मौत से पहले कोई दम घुटना या यौन उत्पीड़न नहीं हुआ था.

इसके आधार पर CBI ने आरोपियों के खिलाफ सेक्शन 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 309 (आत्महत्या की कोशिश) के तहत चार्जशीट फाइल की. ​​हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन सेशंस जज ने 23 फरवरी, 2004 को आरोपी सिद्धार्थ रेड्डी को पांच साल की कड़ी कैद और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. इस पर सिद्धार्थ रेड्डी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाई कोर्ट ने 28 दिसंबर, 2011 को अपना फैसला सुनाया, जिसमें कैद की सजा घटाकर दो साल कर दी गई और जुर्माना बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया.

सिद्धार्थ रेड्डी ने 2012 में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मामले की सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब कोर्ट ने सिद्धार्थ रेड्डी को सरेंडर करने का आदेश दिया है.

