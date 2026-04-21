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तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन को मिली पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन के व्यक्तित्व के अधिकारों के संरक्षण का अंतरिम आदेश दिया है. जस्टिस तुषार राव गडेला की बेंच ने अल्लू अर्जुन के डीफफेक या एआई के निर्मित फोटो, आवाज और व्यक्तित्व से जुड़े कंटेट के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया है.

आज सुनवाई के दौरान अल्लू अर्जुन की ओर से पेश वकील स्वाति सुकुमार ने कहा था कि याचिकाकर्ता के फोटो का अनाधिकृत रुप से पोर्नोग्राफिक और अश्लील कंटेंट तैयार करने में इस्तेमाल किया जा रहा है. सुकुमार ने ‘फेक कॉल पुष्पा’ नामक ऐप का जिक्र किया था, जिसमें अल्लू अर्जुन की तरह के एआई निर्मित व्यक्ति से बात कराई जा रही है.

वकील स्वाति सुकुमार ने कहा था कि इस ऐप के जरिए कोई भी व्यक्ति याचिकाकर्ता के वीडियो का किसी भी फर्जीवाड़े के लिए इस्तेमाल कर सकता है. सुनवाई के दौरान प्रतिवादी फ्रैंकली रिटेल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पेश वकील ने कहा था कि याचिका की प्रति मिलने के बाद उन्होंने संबंधित वेबलिंक हटा दिया है. उसके बाद कोर्ट ने इस संबंध में तीन दिनों के अंदर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था.