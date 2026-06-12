ETV Bharat / bharat

उप्पल स्काईवॉक लिफ्ट में 2 घंटे तक फंसा रहा, बुरी तरह घबराया हुआ था शख्स

उप्पल स्काईवॉक लिफ्ट में 2 घंटे तक फंसा रहा युवक ( ETV Bharat )

हैदराबाद: तेलंगाना के उप्पल में एक युवक स्काईवॉक लिफ्ट में फंस गया. इस दौरान वह काफी घबराया हुआ था. 20 साल का राहुल उप्पल में श्रीलक्ष्मी वेंकटेश्वर बॉयज हॉस्टल में रहता है और एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है. वह अपनी ड्यूटी खत्म करके हॉस्टल जाते समय, कल रात 11 बजे जब वह 6-B स्काईवॉक लिफ्ट से चढ़ और उतर रहा था, तो लिफ्ट अचानक बीच में रुक गई. इस वजह से राहुल लिफ्ट में फंस गया. इस दौरान वह बुरी तरह से घबराया गया. उप्पल स्काईवॉक लिफ्ट में 2 घंटे तक फंसा रहा युवक (ETV Bharat)