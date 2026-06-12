ETV Bharat / bharat

उप्पल स्काईवॉक लिफ्ट में 2 घंटे तक फंसा रहा, बुरी तरह घबराया हुआ था शख्स

राहुल ने लिफ्ट में फंसने के दौरान क्या हुआ उसके बारे में बताया कि, वह काफी घबराया हुआ था.

Telangana Youth trapped in Uppal skywalk lift - 2 hour ordeal
उप्पल स्काईवॉक लिफ्ट में 2 घंटे तक फंसा रहा युवक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 12, 2026 at 5:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: तेलंगाना के उप्पल में एक युवक स्काईवॉक लिफ्ट में फंस गया. इस दौरान वह काफी घबराया हुआ था. 20 साल का राहुल उप्पल में श्रीलक्ष्मी वेंकटेश्वर बॉयज हॉस्टल में रहता है और एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है.

वह अपनी ड्यूटी खत्म करके हॉस्टल जाते समय, कल रात 11 बजे जब वह 6-B स्काईवॉक लिफ्ट से चढ़ और उतर रहा था, तो लिफ्ट अचानक बीच में रुक गई. इस वजह से राहुल लिफ्ट में फंस गया. इस दौरान वह बुरी तरह से घबराया गया.

उप्पल स्काईवॉक लिफ्ट में 2 घंटे तक फंसा रहा युवक (ETV Bharat)

सूचना मिलने पर हाइड्रा के अधिकारी, उप्पल पुलिस और दमकल विभाग के लोग मौके पर पहुंचे और बचाव का काम शुरू किया. उन्हें लिफ्ट का दरवाजा खोलने में 2 घंटे से ज्यादा का समय लगा.

आखिर में, शख्स को सुबह 1:15 बजे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. आरोप है कि बचाव के काम में देरी कृष्णा कंस्ट्रक्शन के स्टाफ और एचएमडीए अधिकारियों की तरफ से समय पर जवाब न देने की वजह से हुई, जो लिफ्ट के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं.

राहुल ने लिफ्ट में फंसने के दौरान उस पर क्या बीती, उसके बारे में बताते हुए कहा, "मैं दो घंटे तक लिफ्ट में फंसा रहा, फिर भी मुझे बाहर निकालने में उन्हें बहुत समय लगा. यह लिफ्ट के मैनेजमेंट की गलती की वजह से हुआ.

ये भी पढे़ं: 'ऑपरेशन म्यूल हंट 2.0': गुजरात में 310 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार

TAGGED:

UPPAL SKYWALK LIFT
YOUTH TRAPPED SKYWALK LIFT
UPPAL IN TELANGANA
SRILAKSHMI VENKATESWARA BOYS HOSTEL
YOUTH TRAPPED SKYWALK LIFT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.