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अमेरिका में तेलंगाना के युवक की दर्दनाक मौत: अस्पताल के बेड पर दोस्तों ने मनाया जन्मदिन, फिर थमी सांसें

जन्मदिन के दिन ही हुई इस दर्दनाक मौत से परिवार सदमे में है. शव को भारत लाने की गुहार. पूरी खबर पढ़ें.

Telangana youth dies in America
नित्यानंद रेड्डी की फाइल फोटो. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 24, 2026 at 3:55 PM IST

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लक्ष्मणचांदा (तेलंगाना): अमेरिका से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. तेलंगाना के निर्मल जिले के लक्ष्मणचांदा मंडल के नरसपुर (डब्लू) गांव के रहने वाले 24 वर्षीय नित्यानंद रेड्डी की अमेरिका में सड़क हादसे में मौत हो गई है. सबसे दर्दनाक बात यह रही कि जिस दिन नित्यानंद का जन्मदिन था, उसी दिन उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया.

जन्मदिन पर ही थम गईं सांसें

नित्यानंद रेड्डी अमेरिका के मिशिगन राज्य के डेट्रॉइट शहर में रह रहे थे. इसी महीने 18 तारीख को जब वह दोपहिया वाहन से जा रहे थे, तभी एक कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. उनके दोस्तों ने उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा था.

बीते 23 जुलाई को नित्यानंद का जन्मदिन था. उनके दोस्तों ने अस्पताल के बिस्तर पर ही उनका जन्मदिन मनाया और उनके जल्द ठीक होने की उम्मीद कर रहे थे. लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. जन्मदिन मनाने के कुछ ही देर बाद डॉक्टरों ने जानकारी दी कि नित्यानंद की हालत अचानक बहुत बिगड़ गई है और तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका.

तीन साल पहले गए थे अमेरिका

नित्यानंद रेड्डी तीन साल पहले पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गए थे. अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हाल ही में उन्होंने वहां एक नौकरी भी जॉइन की थी. युवा बेटे के करियर की शुरुआत से परिवार बेहद खुश था, लेकिन इस हादसे ने पूरे हंसते-खेलते परिवार को उजाड़ दिया. परिवार के सदस्यों ने जल्द ही शव वापस लाने की मांग कर रहे हैं.

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