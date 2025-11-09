ETV Bharat / bharat

तेलंगाना के युवक ने UAE में जीती 240 करोड़ रुपये की लॉटरी, पलभर में पलट गई किस्मत

हैदराबाद: कहा जाता है कि किस्मत जब दस्तक देती है तो जिंदगी पल भर में बदल जाती है. ऐसे ही तेलंगाना के खम्मम जिले के वेमसूर मंडल के भीमावरम निवासी एक युवक की भी किस्मत पलभर में बदल गई और कारण बना लॉटरी का एक टिकट. इस युवक ने अपनी मां की जन्मतिथि वाले लॉटरी टिकट से 240 करोड़ रुपये जीत लिए.

बोल्ला माधवराव और भुलक्ष्मी के बेटे अनिल कुमार ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में निकाली गई एक लॉटरी में 240 करोड़ रुपये का जैकपॉट जीता है. एक साधारण किसान परिवार में जन्मे अनिल कुमार ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा हैदराबाद शहर में भी पूरी की थी.

कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर

वर्तमान में वे संयुक्त अरब अमीरात की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्यरत हैं और पिछले कुछ समय से लॉटरी में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. हाल ही में, उन्होंने अपनी मां के जन्मदिन के लॉटरी नंबर वाला एक लॉटरी टिकट खरीदा. इससे उन्हें जैकपॉट मिला और धनलक्ष्मी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी.

गांव वालों में खुशी का माहौल

यह मामला तेलुगु राज्यों में वायरल हो गया है. अनिल कुमार रातोंरात एक सेलिब्रिटी बन गए हैं. उनके दोस्त इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि किस्मत ऐसी ही होती है, जो कभी भी पलट जाती है. लॉटरी ने अचानक इस परिवार के जीवन को एक नया आयाम दे दिया. लॉटरी जीतने की खबर सुनकर गांव वाले और परिवार के लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं.