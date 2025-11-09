ETV Bharat / bharat

तेलंगाना के युवक ने UAE में जीती 240 करोड़ रुपये की लॉटरी, पलभर में पलट गई किस्मत

खम्मम के अनिल कुमार ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में एक लॉटरी में 240 करोड़ रुपये का जैकपॉट जीता.

lottery
तेलंगाना के युवक ने UAE में जीती 240 करोड़ रुपये की लॉटरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 9, 2025 at 2:06 PM IST

हैदराबाद: कहा जाता है कि किस्मत जब दस्तक देती है तो जिंदगी पल भर में बदल जाती है. ऐसे ही तेलंगाना के खम्मम जिले के वेमसूर मंडल के भीमावरम निवासी एक युवक की भी किस्मत पलभर में बदल गई और कारण बना लॉटरी का एक टिकट. इस युवक ने अपनी मां की जन्मतिथि वाले लॉटरी टिकट से 240 करोड़ रुपये जीत लिए.

बोल्ला माधवराव और भुलक्ष्मी के बेटे अनिल कुमार ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में निकाली गई एक लॉटरी में 240 करोड़ रुपये का जैकपॉट जीता है. एक साधारण किसान परिवार में जन्मे अनिल कुमार ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा हैदराबाद शहर में भी पूरी की थी.

कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर
वर्तमान में वे संयुक्त अरब अमीरात की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्यरत हैं और पिछले कुछ समय से लॉटरी में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. हाल ही में, उन्होंने अपनी मां के जन्मदिन के लॉटरी नंबर वाला एक लॉटरी टिकट खरीदा. इससे उन्हें जैकपॉट मिला और धनलक्ष्मी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी.

गांव वालों में खुशी का माहौल
यह मामला तेलुगु राज्यों में वायरल हो गया है. अनिल कुमार रातोंरात एक सेलिब्रिटी बन गए हैं. उनके दोस्त इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि किस्मत ऐसी ही होती है, जो कभी भी पलट जाती है. लॉटरी ने अचानक इस परिवार के जीवन को एक नया आयाम दे दिया. लॉटरी जीतने की खबर सुनकर गांव वाले और परिवार के लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं.

लॉटरी जीतने अनिल की भुलक्ष्मी ने कहा, "मेरे बेटे ने यहां के सरकारी स्कूल में बहुत मेहनत से पढ़ाई की. उसने सत्तेनापल्ली पॉलिटेक्निक से पढ़ाई की और फिर हैदराबाद चला गया. यूएई में लॉटरी जीतसे मैं बहुत खुश हूं."

वहीं अनिल कुमार के पिता बोल्ला माधवराव ने कहा, "उसने बचपन से ही खूब पढ़ाई की और पॉलिटेक्निक किया. कुछ दिन हैदराबाद में नौकरी की और फिर दुबई चला गया. उसने फोन करके बताया कि उसकी लॉटरी लग गई है. उसके करीबी दोस्त भी फोन कर रहे हैं. मैं बहुत खुश हूं."

