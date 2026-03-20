ETV Bharat / bharat

तेलंगाना की महिलाओं को शादी के नाम पर MP और छत्तीसगढ़ में बेचा, महाराष्ट्र के दलाल सक्रिय

बेज्जुर (तेलंगाना): गरीब महिलाओं को शादी का झांसा देकर दूसरे राज्यों में बेचने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है. यह मामला तेलंगाना के कुमुरम भीम आसिफाबाद जिले के बेज्ज़ूर मंडल का है. इस घटना से स्थानीय लोगों में काफी चिंता है. उन्होंने, आशंका जतायी कि दलाल गरीब महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं और उन्हें दूसरे राज्यों में भेज रहे हैं.

क्या है पूरी घटना?

बेज्ज़ूर इलाके की दो महिलाएं काम की तलाश में मनचेरियल गई थीं. वहां उनकी मुलाकात महाराष्ट्र के कुछ ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने उन्हें 'अच्छे घर में शादी' कराने का लालच दिया. महिलाओं ने उन पर भरोसा कर लिया. आरोपियों ने उनके मोबाइल छीन लिए और उन्हें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ले गए.

कैसे हुआ खुलासा

जब कई दिनों तक महिलाओं से संपर्क नहीं हुआ, तो परेशान परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और जांच शुरू की. पता चला कि उन महिलाओं को दूसरे राज्यों में ले जाकर किसी और से शादी करा दी गई थी. पुलिस की टीम ने लोकेशन ट्रेस की और दो-तीन दिन पहले उन्हें सुरक्षित बचाकर उनके गांव वापस ले आई.