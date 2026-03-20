तेलंगाना की महिलाओं को शादी के नाम पर MP और छत्तीसगढ़ में बेचा, महाराष्ट्र के दलाल सक्रिय
स्थानीय लोगों को शक है कि इसमें गांव और आस-पास के शहरों में काम करने वाले दलाल शामिल हैं.
Published : March 20, 2026 at 10:00 PM IST
बेज्जुर (तेलंगाना): गरीब महिलाओं को शादी का झांसा देकर दूसरे राज्यों में बेचने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है. यह मामला तेलंगाना के कुमुरम भीम आसिफाबाद जिले के बेज्ज़ूर मंडल का है. इस घटना से स्थानीय लोगों में काफी चिंता है. उन्होंने, आशंका जतायी कि दलाल गरीब महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं और उन्हें दूसरे राज्यों में भेज रहे हैं.
क्या है पूरी घटना?
बेज्ज़ूर इलाके की दो महिलाएं काम की तलाश में मनचेरियल गई थीं. वहां उनकी मुलाकात महाराष्ट्र के कुछ ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने उन्हें 'अच्छे घर में शादी' कराने का लालच दिया. महिलाओं ने उन पर भरोसा कर लिया. आरोपियों ने उनके मोबाइल छीन लिए और उन्हें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ले गए.
कैसे हुआ खुलासा
जब कई दिनों तक महिलाओं से संपर्क नहीं हुआ, तो परेशान परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और जांच शुरू की. पता चला कि उन महिलाओं को दूसरे राज्यों में ले जाकर किसी और से शादी करा दी गई थी. पुलिस की टीम ने लोकेशन ट्रेस की और दो-तीन दिन पहले उन्हें सुरक्षित बचाकर उनके गांव वापस ले आई.
सावधानी जरूरी
पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. यह घटना हमें सतर्क रहने की चेतावनी देती है:
- अंजन लोगों के 'शादी' या 'अच्छी नौकरी' के वादों पर तुरंत भरोसा न करें.
- किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ जाते समय अपने परिवार को पूरी जानकारी दें.
- संदेह होने पर तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित करें.
ग्रामीणों का डर
स्थानीय लोगों का आरोप है कि ऐसी घटनाएं अकेली नहीं हैं. उन्हें शक है कि इसमें गांव और आस-पास के शहरों में काम करने वाले दलाल शामिल हैं, जो शादी के नाम पर महिलाओं की तस्करी के लिए गरीबी का फायदा उठाते हैं. इस घटना ने ग्रामीण इलाकों में ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं, जिससे कमजोर महिलाओं का शोषण रोकने के लिए ज़्यादा सतर्कता और जागरूकता की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया है.
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