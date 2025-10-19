ETV Bharat / bharat

वित्तीय अड़चनों के बीच तेलंगाना सरकार हैदराबाद मेट्रो के अधिग्रहण पर कर रही है विचार

तेलंगाना सरकार हैदराबाद मेट्रो का अधिग्रहण करने पर विचार कर रही है. इस दौरान अधिग्रहण में आने वाली चुनौतियों पर अध्ययन कर रही है.

हैदराबाद मेट्रो (ETV Bharat)
हैदराबाद: तेलंगाना सरकार हैदराबाद मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का अधिग्रहण करने पर विचार कर रही है. हालाँकि, अधिकारियों का कहना है कि इस अधिग्रहण में कई चुनौतियाँ हैं. इस बारे में अधिकारी मुंबई मेट्रो अधिग्रहण प्रक्रिया में शामिल एजेंसियों से परामर्श और पूछताछ कर निष्कर्ष निकाला है.

26 सितंबर को तेलंगाना सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत हैदराबाद मेट्रो रेल के पहले चरण का कार्यभार संभालने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी. इसके बाद अधिग्रहण के मार्गदर्शन के लिए मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है.

सरकारी सूत्रों का कहना है कि यह निर्णय मुंबई मेट्रो के परिवर्तन की विस्तृत समीक्षा के बाद लिया गया है, जिसमें ऋण और वित्तीय दायित्वों के कारण महत्वपूर्ण जटिलताएँ देखी गई थी. मुंबई में पहली मेट्रो लाइन सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत बनाई गई थी. इसमें अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंफ्रा (आरइन्फ्रा) की 74 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जबकि मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) के पास 26 प्रतिशत हिस्सेदारी थी.

साल 2014 में निर्माण-संचालन-हस्तांतरण मॉडल पर शुरू की गई इस परियोजना को कोविड-19 महामारी के बाद भारी झटका लगा. इससे आरइन्फ्रा को घाटे में चल रही इस परियोजना से बाहर निकलना पड़ा. महाराष्ट्र सरकार ने मार्च 2024 में 4,000 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी अधिग्रहण को मंजूरी दी.

हालाँकि एमएमआरडीए पर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भारी कर्ज है. इसमें से 27,000 करोड़ रुपये पहले ही उधार लिए जा चुके हैं. इससे इस प्रक्रिया में रुकावट आ रही है. तेलंगाना के अधिकारियों ने मुंबई के अपने समकक्षों के साथ परामर्श के बाद इस बात पर जोर दिया है कि भारी कर्ज और घाटे का बजट दोनों ही स्वामित्व के सुचारू हस्तांतरण के लिए जोखिम पैदा करते हैं.

वर्तमान में हैदराबाद मेट्रो पर 13,000 करोड़ रुपये का ऋण भार है. इसमें राज्य सरकार 2,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त इक्विटी डालने का प्रस्ताव कर रही है. अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने पर, ये देनदारियाँ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) ढाँचे के अंतर्गत आ जाएँगी, जिससे भविष्य में उधारी और ऋण स्वीकृतियाँ प्रभावित होंगी.

केवल मेट्रो विस्तार के दूसरे चरण के लिए ही लगभग 21000 करोड़ रुपये के नए ऋणों की आवश्यकता होगी. इसके लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण संगठनों ने इच्छा व्यक्त की है, बशर्ते केंद्र सरकार गारंटी प्रदान करे फिर भी, धनराशि वितरित होने से पहले तकनीकी और प्रक्रियात्मक बाधाओं का समाधान किया जाना बाकी है.

सूत्रों ने बताया कि समिति अब मौजूदा बाधाओं को दूर करने और हैदराबाद मेट्रो के भविष्य के लिए एक स्थिर और आर्थिक रूप से व्यवहार्य मार्ग सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है. हैदराबाद मेट्रो को निजी ऑपरेटर एलएंडटी से सरकारी नियंत्रण में स्थानांतरित करने के लिए एलएंडटी की इक्विटी का भुगतान और उसके बैंक ऋणों का पूरा भार उठाना आवश्यक होगा.

मेट्रो की वित्तीय स्थिति पर उच्च ब्याज भुगतान का बोझ लगातार बढ़ रहा है. इससे राज्य के अधिकारी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से कम ब्याज दर वाले ऋण लेने के लिए प्रेरित हो रहे हैं. प्रशासन एलएंडटी के साथ सफल बातचीत और बकाया ऋण प्रतिबद्धताओं के समाधान तक हैदराबाद मेट्रो के पहले चरण का प्रबंधन अपने हाथ में लेने के लिए तैयार है.

