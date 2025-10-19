ETV Bharat / bharat

वित्तीय अड़चनों के बीच तेलंगाना सरकार हैदराबाद मेट्रो के अधिग्रहण पर कर रही है विचार

हैदराबाद: तेलंगाना सरकार हैदराबाद मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का अधिग्रहण करने पर विचार कर रही है. हालाँकि, अधिकारियों का कहना है कि इस अधिग्रहण में कई चुनौतियाँ हैं. इस बारे में अधिकारी मुंबई मेट्रो अधिग्रहण प्रक्रिया में शामिल एजेंसियों से परामर्श और पूछताछ कर निष्कर्ष निकाला है.

26 सितंबर को तेलंगाना सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत हैदराबाद मेट्रो रेल के पहले चरण का कार्यभार संभालने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी. इसके बाद अधिग्रहण के मार्गदर्शन के लिए मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है.

सरकारी सूत्रों का कहना है कि यह निर्णय मुंबई मेट्रो के परिवर्तन की विस्तृत समीक्षा के बाद लिया गया है, जिसमें ऋण और वित्तीय दायित्वों के कारण महत्वपूर्ण जटिलताएँ देखी गई थी. मुंबई में पहली मेट्रो लाइन सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत बनाई गई थी. इसमें अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंफ्रा (आरइन्फ्रा) की 74 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जबकि मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) के पास 26 प्रतिशत हिस्सेदारी थी.

साल 2014 में निर्माण-संचालन-हस्तांतरण मॉडल पर शुरू की गई इस परियोजना को कोविड-19 महामारी के बाद भारी झटका लगा. इससे आरइन्फ्रा को घाटे में चल रही इस परियोजना से बाहर निकलना पड़ा. महाराष्ट्र सरकार ने मार्च 2024 में 4,000 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी अधिग्रहण को मंजूरी दी.

हालाँकि एमएमआरडीए पर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भारी कर्ज है. इसमें से 27,000 करोड़ रुपये पहले ही उधार लिए जा चुके हैं. इससे इस प्रक्रिया में रुकावट आ रही है. तेलंगाना के अधिकारियों ने मुंबई के अपने समकक्षों के साथ परामर्श के बाद इस बात पर जोर दिया है कि भारी कर्ज और घाटे का बजट दोनों ही स्वामित्व के सुचारू हस्तांतरण के लिए जोखिम पैदा करते हैं.