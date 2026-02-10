ETV Bharat / bharat

नशे में धुत स्कूल बस ड्राइवर ने ट्रैक्टर को मारी जोरदार टक्कर, दो की मौत, 8 घायल

पुलिस ने बताया कि हादसे के समय स्कूल बस ड्राइवर नशे में था. उसका ब्रेथलाइजर टेस्ट भी किया गया.

नशे में धुत स्कूल बस ड्राइवर ने ट्रैक्टर को मारी जोरदार टक्कर (ETV Bharat)
वारंगल (तेलंगाना): तेलंगाना के वारंगल जिले में एक दर्दनाक घटना हुई. यहां सोमवार शाम एक स्कूल बस के ट्रैक्टर से टकरा जाने से दो लोगों की मौत हो गई. मृतकों में एक दो साल का लड़का भी शामिल है और आठ अन्य घायल हो गए. पता चला है कि स्कूल बस ड्राइवर नशे में गाड़ी चला रहा था.

जानकारी के मुताबिक यह घटना पर्वतगिरी मंडल में श्रीनगर चौराहे के पास हुई. पुलिस और स्थानीय लोगों के मुताबिक, वारंगल के रंगासाईपेट, शंभूनीपेट और निजामपुर इलाकों के तीन परिवारों के 15 लोग ट्रैक्टर पर सवार होकर पर्वतगिरी मंडल में अन्नाराम शरीफ याकूब बाबा के दर्शन के लिए गए थे. वहीं, शाम को जब दर्शन करके सभी लोग वापस लौट रहे थे तभी संगम मंडल के थिगाराजुपल्ली में श्रीनगर चौराहे के पास, सामने से आ रही एक प्राइवेट स्कूल बस ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिससे कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए.

मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी. पुलिस और एंबुलेंस हादसे वाली जगह पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कराया गया. सभी घायलों को वारंगल के एमजीएम (MGM) हॉस्पिटल ले जाया गया. हालांकि, शंभूनीपेट के ट्रैक्टर ड्राइवर मोहम्म्द इस्माइल (50) और निजामपुर इलाके के मोहम्मद रयान (2) की इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि हादसे में कुल आठ लोग घायल हुए हैं, जिनमें स्कूल बस ड्राइवर, बस में सवार एक स्टूडेंट और ट्रैक्टर में सवार कई यात्री शामिल हैं. हादसे के समय स्कूल बस में करीब 30 बच्चे सवार थे.

पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि स्कूल बस ड्राइवर, जिसकी पहचान अनिल के तौर पर हुई है, शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था. उसका ब्रेथलाइजर टेस्ट किया गया, जिसमें अल्कोहल लेवल 152 दिखा, जो तय लिमिट से बहुत ज्यादा था. पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

