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AI और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ रहे तेलंगाना-अमेरिका: डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्क

अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हैदराबाद में एक कार्यक्रम में तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ( ETV Bharat )

हैदराबाद: 'तेलंगाना और अमेरिका की साझेदारी सिर्फ सॉफ्टवेयर सेक्टर तक ही सीमित नहीं है.' उससे आगे बढ़कर 'को-क्रिएशन' (मिलकर बनाने) के चरण में पहुंच गया है. लाइफ साइंस, वैक्सीन बनाने, एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में यह रिश्ता और भी मजबूत हुआ है. इस मौके पर तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि आने वाले दिनों में यह साझेदारी एआई (AI), स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, उच्च शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्रों में नई शुरुआत करेगी. उन्होंने कहा कि अगर आप हैदराबाद में आईटी सेक्टर के लिए एक डेवलपमेंट सेंटर देते हैं तो हम आपको ऐसे ग्लोबल सीईओ देंगे जो दुनिया का नेतृत्व करेंगे. इस कार्यक्रम में रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन चेरुकुरी किरण, रामोजी फिल्म सिटी की एमडी विजयेश्वरी भी शामिल हुईं. (ETV Bharat) बता दें, हैदराबाद में मंगलवार रात अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए एक डिनर का आयोजन किया गया. इस जश्न के हिस्से के तौर पर उप-मुख्यमंत्री ने अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के साथ मिलकर हैदराबाद में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के बगल वाली सड़क का नाम 'डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू' रखने वाली एक खास पट्टिका का अनावरण किया. इस मौके पर उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी ने कहा कि हैदराबाद और अमेरिका के बीच का रिश्ता सिर्फ दो सरकारों के बीच का कूटनीतिक रिश्ता नहीं है. यह लोगों और परिवारों के बीच बना एक बंधन है. आज अमेरिका सिर्फ नक्शे पर दिखने वाला देश नहीं है. वहां पढ़ाई कर रहे हमारे बच्चे, काम कर रहे रिश्तेदार और स्टार्टअप शुरू करने वाले युवा, इन सबके जरिए अमेरिका हर तेलुगु घर का हिस्सा बन गया है. यह गर्व की बात है कि वहां तेलुगु सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा है.