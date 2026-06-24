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AI और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ रहे तेलंगाना-अमेरिका: डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्क

अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हैदराबाद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसमें अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर शामिल हुए.

Telangana US steps Towards AI
अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हैदराबाद में एक कार्यक्रम में तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 24, 2026 at 11:51 AM IST

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हैदराबाद: 'तेलंगाना और अमेरिका की साझेदारी सिर्फ सॉफ्टवेयर सेक्टर तक ही सीमित नहीं है.' उससे आगे बढ़कर 'को-क्रिएशन' (मिलकर बनाने) के चरण में पहुंच गया है. लाइफ साइंस, वैक्सीन बनाने, एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में यह रिश्ता और भी मजबूत हुआ है.

इस मौके पर तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि आने वाले दिनों में यह साझेदारी एआई (AI), स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, उच्च शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्रों में नई शुरुआत करेगी. उन्होंने कहा कि अगर आप हैदराबाद में आईटी सेक्टर के लिए एक डेवलपमेंट सेंटर देते हैं तो हम आपको ऐसे ग्लोबल सीईओ देंगे जो दुनिया का नेतृत्व करेंगे.

Telangana US steps Towards AI
इस कार्यक्रम में रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन चेरुकुरी किरण, रामोजी फिल्म सिटी की एमडी विजयेश्वरी भी शामिल हुईं. (ETV Bharat)

बता दें, हैदराबाद में मंगलवार रात अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए एक डिनर का आयोजन किया गया. इस जश्न के हिस्से के तौर पर उप-मुख्यमंत्री ने अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के साथ मिलकर हैदराबाद में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के बगल वाली सड़क का नाम 'डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू' रखने वाली एक खास पट्टिका का अनावरण किया.

इस मौके पर उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी ने कहा कि हैदराबाद और अमेरिका के बीच का रिश्ता सिर्फ दो सरकारों के बीच का कूटनीतिक रिश्ता नहीं है. यह लोगों और परिवारों के बीच बना एक बंधन है. आज अमेरिका सिर्फ नक्शे पर दिखने वाला देश नहीं है. वहां पढ़ाई कर रहे हमारे बच्चे, काम कर रहे रिश्तेदार और स्टार्टअप शुरू करने वाले युवा, इन सबके जरिए अमेरिका हर तेलुगु घर का हिस्सा बन गया है. यह गर्व की बात है कि वहां तेलुगु सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा है.

जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 'तेलंगाना राइजिंग समिट 2025' में घोषणा की थी. हमने अमेरिका के साथ अपने खास रिश्ते के प्रतीक के तौर पर यहां अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास वाली मुख्य सड़क का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने का फैसला किया है. डक्कन संस्कृति को बनाए रखने के लिए बनाई गई अमेरिकी वाणिज्य दूतावास की नई इमारत सांस्कृतिक कूटनीति के प्रतीक के तौर पर खड़ी है.'

'अमेरिका फर्स्ट' का मतलब है अकेले आगे न बढ़ना: सर्जियो गोर
अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा, 'भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के तहत हैदराबाद वाणिज्य दूतावास के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों का तेजी से विकास हो रहा है.' हाई-टेक शहर से लेकर एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर तक, इस क्षेत्र में हो रही तरक्की हमारे द्विपक्षीय संबंधों की रफ्तार तय करती है.

'अमेरिका फर्स्ट' का मतलब है- हम यह साबित कर रहे हैं कि अमेरिका अकेले आगे नहीं बढ़ता. उन्होंने अमेरिकी कॉन्सुलेट रोड का नाम बदलकर 'डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू' रखने के लिए सरकार का शुक्रिया अदा किया.

इस समारोह की अध्यक्षता करने वालीं अमेरिकी कॉन्सल जनरल लॉरा विलियम्स ने कहा, 'तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में एयरोस्पेस, डिफेंस, एआई और बायोफार्मा सेक्टर दुनिया का भविष्य बदल रहे हैं.' इस विकास को और आगे बढ़ाने के लिए वाणिज्य दूतावास यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा कि यहां की प्रतिभा आसानी से अमेरिका पहुंच सके.

कार्यक्रम में मंत्री पोन्नम प्रभाकर, रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन चेरुकुरी किरण, रामोजी फिल्म सिटी की एमडी विजयेश्वरी, सेवानिवृत्त आईएएस जयप्रकाश नारायण, सेवानिवृत्त मुख्य आयकर आयुक्त कृष्णकिशोर जस्ती और अन्य शामिल हुए.

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