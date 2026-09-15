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ठोस कचरा प्रबंधन में कमियों को लेकर NGT की जांच के दायरे में तेलंगाना

तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर, रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में प्रतिदिन कुल 2752.52 मिलियन लीटर (MLD) सीवेज उत्पादन दर्ज किया गया, जिसके मुकाबले उत्पादन और उपचार के बीच 1269.12 MLD का अंतर पाया गया है.

इसमें कहा गया है कि इस जानकारी के अभाव में, यह जांचना मुमकिन नहीं है कि क्या उपचार कार्य वैज्ञानिक और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से पूरा किया गया है या नहीं.

हालांकि, एमिकस क्यूरी ने बताया कि राज्य ने डंप साइट्स / रेमेडिएशन साइट्स से लीचेट (रिसाव वाले गंदे पानी) के निपटान; उपचार से कुल कितनी भूमि वापस मिली; मिट्टी और भूजल प्रदूषण को दूर करने वाली कोई स्थल-विशिष्ट उपचार योजना; और पुराने कचरे के डंप साइटों से मुक्त कराई गई भूमि के उपयोग की योजना के संबंध में विवरण प्रदान नहीं किया है.

विरासत अपशिष्ट के संदर्भ में, राज्य के 135 शहरी स्थानीय निकायों में से 128 में कुल 186 विरासत अपशिष्ट डंपसाइटों की पहचान की गई. वर्तमान में कचरा भराव क्षेत्र (landfill) में निपटाए जा रहे कचरे की मात्रा 2044 TPD (टन प्रतिदिन) दर्ज की गई है, जिसमें कम्पोस्ट से निकला कचरा, निष्क्रिय अपशिष्ट और CBG संयंत्र से निकलने वाली फ्लाई ऐश (उड़ने वाली राख) शामिल है.

रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य द्वारा कुल पृथक्कृत कचरे का कोई आंकड़ा नहीं दिया गया, जबकि स्रोत पर ही कचरे का पृथक्करण वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का आधार है.

इसमें उल्लेख किया गया है कि राज्य की जनसंख्या करीब 3.50 करोड़ है और यहां कुल 135 शहरी स्थानीय निकायों के जरिये सेवाएं प्रदान की जा रही हैं. राज्य में 9240.8 टन प्रतिदिन (TPD) ठोस कचरा उत्पन्न और एकत्रित होने की जानकारी दी गई है. हालांकि, इसमें से सिर्फ 8,469.8 TPD कचरा ही परिवहन किया जाता है और 7,383.98 TPD को संसाधित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कचरा-प्रबंधन श्रृंखला में बड़ा अंतर सामने आता है.

तेलंगाना के मुख्य सचिव द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और अन्य पर्यावरणीय मुद्दों के अनुपालन के संबंध में दायर रिपोर्ट की समीक्षा के बाद ट्रिब्यूनल को सौंपी गई अपनी हालिया रिपोर्ट में एमिकस क्यूरी ने बताया कि राज्य में ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन में बड़ी कमियां हैं.

विशेष रूप से, एनजीटी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ठोस और तरल कचरा प्रबंधन से संबंधित नियमों का पालन करें.

हाल ही में NGT ने ठोस एवं अपशिष्ट प्रबंधन पर संबंधित राज्यों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में विसंगतियां पाये जाने के बाद मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की खिंचाई की थी.

यह अवलोकन राज्य सरकार द्वारा दायर अनुपालन हलफनामे की आलोचनात्मक समीक्षा के दौरान किए गए, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के पालन और अन्य पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित था.

एनजीटी को भेजी अपनी रिपोर्ट में न्यायमित्र (Amicus Curiae) ने इन खामियों की ओर इशारा किया है और उसके अनुसार इसे दूर करने के लिए कई सिफारिशें की हैं.

नई दिल्ली: तेलंगाना भी कचरा प्रबंधन को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की जांच के दायरे में आ गया है, क्योंकि एक रिपोर्ट में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन में बड़ी कमियों को उजागर किया गया है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में 2063.26 एमएलडी की स्थापित क्षमता वाले वायुमंडलीय सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) में से वर्तमान में सिर्फ 1483.4 एमएलडी का ही उपयोग किया जाता है. इसलिए, स्थापित क्षमता भी काफी हद तक कम उपयोग की जाती है, इसके अलावा कुल उत्पन्न सीवेज के मुकाबले यह काफी अपर्याप्त है.

घरेलू सीवर कनेक्शन के मामले में, 135 शहरी स्थानीय निकायों में से केवल 8 ने ही जानकारी उपलब्ध कराई है. इन 8 शहरी स्थानीय निकायों में से केवल 4 ने 100% घरेलू कनेक्शन होने की बात कही है, जबकि बाकी 4 ने बताया कि उनका सीवर नेटवर्क अपने लक्ष्य के 50% तक भी नहीं पहुंचा है.

रिपोर्ट में बताया गया है कि शेष 127 शहरी स्थानीय निकायों के लिए कोई जानकारी साझा नहीं की गई है, जो चिंता का विषय है, क्योंकि बिना कनेक्शन वाले घरों से निकलने वाला सीवेज अनिवार्य रूप से बिना उपचार के नालों, जल निकायों या जमीन में छोड़ दिया जाएगा.

इसमें आगे कहा गया कि राज्य में सीवेज नालों की संख्या, नदियों या नालों के पानी की गुणवत्ता के विश्लेषण, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के इनलेट और आउटलेट बिंदुओं पर पानी की गुणवत्ता के विश्लेषण, और सीवेज निपटान के लिए उपयोग किए जा रहे वर्षा जल नालों या जलधाराओं की संख्या के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है.

रिपोर्ट के मुताबिक, यह जानकारी प्रदूषण की हद और राज्य की अपनी कानूनी जिम्मेदारियों के पालन, दोनों का अंदाजा लगाने के लिए जरूरी है.

इन निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, एमिकस क्यूरी ने समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने, संस्थागत जिम्मेदारियों को मजबूत करने, पर्यावरण सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए राज्य द्वारा उठाए जाने वाले कई उपायों की सिफारिश की है.

एमिकस क्यूरी ने सुझाव दिया है कि राज्य सभी 135 शहरी स्थानीय निकायों के लिए ठोस अपशिष्ट उत्पादन, संग्रह, परिवहन, पृथक्करण और प्रसंस्करण का एक सुलझा हुआ और प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय को विवरण जमा कर सकता है, सीवेज उत्पादन और उपचार के बीच 1269.12 MLD के अंतर तथा एसटीपी प्रदर्शन में 579.86 MLD के अंतर को पाटने के लिए तत्काल कदम उठा सकता है; और 2063.26 MLD की मौजूदा स्थापित एसटीपी क्षमता का पूर्ण उपयोग कर सकता है.

रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया कि राज्य को सभी नदियों, धाराओं, तूफानी जल नालों (storm water drains) और सीवेज निपटान के लिए उपयोग किए जाने वाले जल निकायों का बाढ़ क्षेत्र वर्गीकरण पूरा करना चाहिए, और तूफानी जल नालों तथा प्राकृतिक धाराओं में अनुपचारित सीवेज के आगे के बहाव को प्रतिबंधित करना चाहिए.

क्या कहते हैं पर्यावरणविद्

रिपोर्ट के निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी प्रकृति श्रीवास्तव ने जोर देकर कहा कि NGT के 'प्रदूषक भुगतान करेगा' नियमों (polluter pays rules) के तहत भारी वित्तीय जुर्माने से बचने के लिए, भारत के राज्य अक्सर कचरे के आंकड़ों की गलत रिपोर्टिंग करते हैं.

उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "कागजों पर, नगर निकाय आधिकारिक लक्ष्यों को हासिल करने और सुरक्षित धन के लिए लगभग सही संग्रह का दावा करते हैं. वास्तविकता यह है कि शहर के प्रशासकों के पास कचरे को मापने के लिए बुनियादी ढांचे की कमी है, जिसके कारण वे सिर्फ अनुमान पर निर्भर रहते हैं जो अनौपचारिक रीसाइक्लिंग क्षेत्र की पूरी तरह अनदेखी करता है. अधिकारी एक टूटी हुई ठेकेदार प्रणाली को छिपाने के लिए, बंद पड़े ट्रीटमेंट प्लांटों को भी उनकी पूरी क्षमता पर काम करता हुआ दिखाकर बिना जांचे-परखे स्प्रेडशीट आगे बढ़ा देते हैं."

इसे ठीक करने के लिए, श्रीवास्तव ने कहा कि शहरों को कागजी कार्रवाई की जगह स्वतंत्र ड्रोन और सैटेलाइट ऑडिट को शामिल करना चाहिए, सार्वजनिक ट्रैकिंग के लिए ट्रकों पर IoT वजन सेंसर लगाने चाहिए, और कचरा इकट्ठा करने के वास्तविक आंकड़ों को सटीक रूप से दर्ज करने के लिए अनौपचारिक कचरा चुनने वालों को औपचारिक रूप से काम पर रखना चाहिए.

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