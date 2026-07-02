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हैदराबाद में मटन में बीफ मिलाने के आरोप में दो गिरफ्तार, होटलों में सप्लाई की आशंका

हैदराबाद में मटन में बीफ मिलाने के आरोप में दो गिरफ्तार ( ANI )

हैदराबाद: सेंट्रल क्राइम स्टेशन (CCS) और फूड एडल्टरेशन सर्विलांस हैदराबाद की क्राइम टीम ने शहर के कई होटलों में मटन की जगह बीफ सप्लाई करने के आरोप में दो लोगों को पकड़ा है. पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी. हैदराबाद पुलिस के मुताबिक, पक्की जानकारी मिलने के बाद 1 जुलाई को संदिग्धों को पकड़ा गया. ऑपरेशन के दौरान, अधिकारियों ने करीब 50 किलोग्राम मीट जब्त किया, जिसमें कथित तौर पर बीफ मिला हुआ था. पकड़े जाने के बाद सेंट्रल क्राइम स्टेशन टीम ने आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए दोनों संदिग्धों को हबीब नगर पुलिस स्टेशन को सौंप दिया. केस दर्ज कर लिया गया है, और कथित सप्लाई नेटवर्क का पता लगाने और इसमें शामिल सभी जगहों की पहचान करने के लिए जांच चल रही है. हैदराबाद पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई खास इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर की गई थी, और मामले की आगे की जांच जारी है. इससे पहले 19 जून को खाने में मिलावट के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में हैदराबाद पुलिस की फूड एडल्टरेशन सर्विलांस टीम ने एक फ़ूड सेफ्टी ऑफिसर के साथ चारमीनार इलाके में हुसैनियालम पुलिस स्टेशन की सीमा के अंदर चल रहे एक गैर-कानूनी फ़ास्ट फूड गोदाम पर अचानक छापा मारा और 110 किलोग्राम मिलावटी स्टॉक जब्त किया.