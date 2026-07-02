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हैदराबाद में मटन में बीफ मिलाने के आरोप में दो गिरफ्तार, होटलों में सप्लाई की आशंका

हैदराबाद पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान अधिकारियों ने करीब 50 किलोग्राम मीट जब्त किया, जिसमें कथित तौर पर बीफ मिला हुआ था.

HYDERABAD BEEF SUPPLY
हैदराबाद में मटन में बीफ मिलाने के आरोप में दो गिरफ्तार (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 2, 2026 at 10:04 AM IST

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हैदराबाद: सेंट्रल क्राइम स्टेशन (CCS) और फूड एडल्टरेशन सर्विलांस हैदराबाद की क्राइम टीम ने शहर के कई होटलों में मटन की जगह बीफ सप्लाई करने के आरोप में दो लोगों को पकड़ा है. पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

हैदराबाद पुलिस के मुताबिक, पक्की जानकारी मिलने के बाद 1 जुलाई को संदिग्धों को पकड़ा गया. ऑपरेशन के दौरान, अधिकारियों ने करीब 50 किलोग्राम मीट जब्त किया, जिसमें कथित तौर पर बीफ मिला हुआ था.

पकड़े जाने के बाद सेंट्रल क्राइम स्टेशन टीम ने आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए दोनों संदिग्धों को हबीब नगर पुलिस स्टेशन को सौंप दिया. केस दर्ज कर लिया गया है, और कथित सप्लाई नेटवर्क का पता लगाने और इसमें शामिल सभी जगहों की पहचान करने के लिए जांच चल रही है. हैदराबाद पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई खास इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर की गई थी, और मामले की आगे की जांच जारी है.

इससे पहले 19 जून को खाने में मिलावट के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में हैदराबाद पुलिस की फूड एडल्टरेशन सर्विलांस टीम ने एक फ़ूड सेफ्टी ऑफिसर के साथ चारमीनार इलाके में हुसैनियालम पुलिस स्टेशन की सीमा के अंदर चल रहे एक गैर-कानूनी फ़ास्ट फूड गोदाम पर अचानक छापा मारा और 110 किलोग्राम मिलावटी स्टॉक जब्त किया.

पक्की जानकारी मिलने पर टीम ने पंच मोहल्ला के न्यू लाड बाजार में अल अकबर फ़ास्ट फूड और गोदाम की जगह का इंस्पेक्शन किया. अधिकारियों ने पाया कि खाने की चीजें बहुत ही गंदी और असुरक्षित हालत में बनाई और स्टोर की जा रही थी, जिससे लोगों की सेहत को गंभीर खतरा था.

अधिकारियों के मुताबिक यह यूनिट फूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) से जरूरी लाइसेंस के बिना चल रही थी और एमएसके लायन ग्रीन और रास्पबेरी रेड जैसे बैन आर्टिफिशियल फूड कलर का इस्तेमाल कर रही थी. इंस्पेक्शन में बासी कुकिंग ऑयल का दोबारा इस्तेमाल, पानी की क्वालिटी सर्टिफ़िकेशन की कमी, पेस्ट कंट्रोल के तरीकों की कमी और साइट पर बहुत ज़्यादा गंदगी का भी पता चला.

रेड के दौरान अधिकारियों ने लगभग 110 किलोग्राम तैयार फ्राइड चिकन, छह टिन खुला कुकिंग ऑयल (हर एक 15 लीटर), और आर्टिफिशियल केमिकल फूड कलर के कई पैकेट जब्त किए. गैर-कानूनी काम के लिए जिम्मेदार बताए गए दो लोगों को पकड़ा गया.

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